Telewizory Neo QLED 2022 debiutują w Polsce

Samsung zaprezentował pełną ofertę telewizorów Neo QLED na 2022 rok. Firma stawia na jakościowy obraz i dźwięk, które od lat wyróżniają telewizory Samsung. Ponadto pojawiły się dodatkowe funkcje, które są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby widzów. Połączenie zaawansowanych technologii, takich jak Neo Quantum Mini LED oraz Dolby Atmos z udoskonalonym Smart Hub przenosi widzów na nowy poziom rozrywki.

Tegoroczna linia Neo QLED 4K obejmuje 4 serie: QN95B, QN91B, QN90B, QN85B w przekątnych od 43” do 85” w zależności od modelu. Ekrany Neo QLED wykorzystują zalety połączonych technologii Quantum Dot i Neo Quantum Mini LED, mocny procesor, sztuczną inteligencję oraz Neo Quantum HDR, oferując nowy poziom realizmu oglądanych treści. W tym roku do długiej listy technologii i funkcji potęgujących wrażenia audio, takich jak Dźwięk Podążający Za Obiektem czy Q-Symphony, dołącza wsparcie bezprzewodowego Dolby Atmos, aby dostarczyć niezapomniane wrażenia dźwięku przestrzennego. Nowy udoskonalony Smart Hub, Panel Gracza 2.0 czy funkcja SmartThings w połączeniu z Pilotem Solarnym sprawiają, że codzienne korzystanie z tych telewizorów jest równie łatwe, co przyjemne i intuicyjne.