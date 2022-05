TEST: JBL Quantum 810 Wireless

Słuchawki gamingowe z wirtualnym dźwiękiem surround stały się niezbędnym dodatkiem w arsenale każdego fana shooterów i gier akcji; wystarczy jedna sesja w Rainbow Six Siege czy Dying Light 2, by przekonać się, jak bardzo zmieniają one oblicze rozrywki. Do uzyskania naprawdę sugestywnego brzmienia, niezbędne jest kilka innych elementów: odpowiednio dostrojone przetworniki, konstrukcja zagłuszająca dźwięki otoczenia czy stabilne połączenie bez lagu. Headset JBL Quantum 810 obiecuje nam wszystkie te zalety i wiele, wiele więcej – sprawdźmy, jak wypadnie w praktyce.

Słuchawki zostały stworzone z myślą o długich sesjach w grze, co widać już po ich designie. Szeroki, miękko wyściełany pałąk i duże poduszki otaczające uszy, trzymały headset w miejscu, jednocześnie nie uciskając głowy. Quantum 810 są stosunkowo ciężkie, ale ciężar ten rozkłada się równomiernie, przez co mogłem nosić je przez kilka godzin, bez uczucia zmęczenia. Jedynym minusem okazało się wykończenie poduszek – sztuczna skóra świetnie wygląda i jest przyjemna w dotyku, ale w cieplejsze dni kompletnie blokuje dostęp powietrza do małżowin, co jest niekomfortowe.

Zestaw słuchawkowy może pracować w trzech trybach. Najczęściej korzystałem z łączności 2,4 GHz, wykorzystującej niewielki adapter USB, który podłączymy do komputera lub PS5/PS4. Rozwiązanie to jest po prostu najwygodniejsze: podczas rozgrywki odgłosy dźwiękowe pozbawione są lagu, zaś w trakcie przerw w zabawie mogłem oddalić się od urządzenia na kilkanaście metrów, cały czas ciesząc się płynną transmisją i możliwością porozumienia się ze znajomymi poprzez czat głosowy. Bezprzewodowa łączność dostępna jest także poprzez Bluetooth, co okaże się przydatne, gdy chcemy pograć na przykład na Switchu (lub posłuchać muzyki na laptopie bez portu USB-A).

Ponadto Quantum 810 możemy podłączyć za pomocą przewodu 3,5 mm lub USB. To ostatnie otwiera przed nami kilka dodatkowych możliwości, acz tylko w przypadku, gdy gramy na pececie. Zestaw słuchawkowy jest bowiem kompatybilny z oprogramowaniem JBL QuantumENGINE, umożliwiającym skonfigurowanie kilku aspektów jego pracy. Oprócz możliwości wybrania koloru podświetlenia RGB czy ustawienia poziomu samosłyszalności, daje ono nam dostęp do najfajniejszej funkcji headsetu – QuantumSURROUND.

System ten zamienia sygnał na dźwięk przestrzenny 7.1, zapewniając wrażenie przebywania w samym środku akcji. Efekt ten jest najbardziej wyraźny w grach typu FPS – nawet stareńki Battlefield 1 był pełen realistycznych, kierunkowych efektów specjalnych. Huk wybuchających granatów, świsty pocisków nad głową żołnierza, kroki wrogów i członków drużyny – wszystkie te dźwięki budowały klimat zabawy i ułatwiały rozeznanie się na mapie. Technologia robi duże wrażenie również w grach z otwartym światem; poszerza ona scenę dźwiękową, dodając wirtualnym krainom głębi.

Quantum 810 daje jednak radę nawet bez wirtualnego dźwięku przestrzennego. Podczas gry w Gran Turismo 7 na PS5 zestaw słuchawkowy dostarczał do moich uszu mruczenie silników aut, odgłosy kolizji i wszystkie inne dźwięki, dzięki którym zmagania na torze nabierały dodatkowego realizmu. Efekt ten dodatkowo poprawia funkcja aktywnej redukcji hałasu, dostrojona do charakterystyki słuchawek – w ten sposób nawet najgłośniejsze odgłosy nie przeszkadzały mi w rozgrywce.

Jednym z najważniejszych elementów każdego gamingowego headsetu jest mikrofon; propozycja JBL została wyposażona w klasyczną konstrukcję na giętkim ramieniu. Jego kapsuła charakteryzuje się kierunkową charakterystyką oraz wsparciem dla funkcji Voice Focus, filtrującej odgłosy otoczenia. Jakość przekazywanego dźwięku oceniam jako dobrą: chociaż od czasu do czasu w transmisję wkradały się szumy, członkowie mojej drużyny nie mieli większych problemów ze zrozumieniem mnie.

Jedno ładowanie Quantum 810 starcza na 43 godziny pracy przy wyłączonym ANC. To bardzo dobry wynik, dający nam niemal stuprocentową gwarancję, że słuchawki nie rozładują się w trakcie gry – docenią to i miłośnicy strzelanek, i fani samotnej eksploracji „erpegowych” światów.

Specyfikacja