Świąteczny przewodnik prezentowy 2025

Święta to idealny moment, by podarować komuś – albo sobie – coś, co naprawdę ma znaczenie. W „T3” jak co roku przetrząsnęliśmy świat technologii, designu i lifestyle’u, by wybrać prezenty, które nie tylko wyglądają świetnie, ale przede wszystkim sprawiają radość. Od inteligentnych gadżetów po małe luksusy codzienności – oto nasz subiektywny przewodnik, który pomaga trafić w sedno.

1 | ROBOROCK QREVO 5AE

To prezent dla kogoś, kto ceni święty spokój bardziej niż same święta. Zaawansowany system mopowania, precyzyjne omijanie przeszkód na drodze i w pełni automatyczna stacja sprawiają, że ten robot naprawdę „myśli” za domowników. Cichy, skuteczny i absolutnie bezobsługowy – idealny dla tych, którzy chcą mieć czyste podłogi i nie mieć z tym nic wspólnego.

1 799 PLN, pl.roborock.com

2 | MARC O’POLO SCANDINAVIAN CHRISTMAS – KOLEKCJA DAMSKA

Skandynawski minimalizm spotyka się tu z luksusowymi materiałami: jedwabiste, zwiewne fasony dodają lekkości, a miękkie zimowe faktury ocieplają stylizacje. Połyskujący, szary garnitur z aksamitu w duecie ze spodniami palazzo to esencja cichej elegancji. Wełniane dzianiny i akcesoria w czerni oraz antracycie dopełniają wyrafinowaną całość.

www.marc-o-polo.com

3 | TP-LINK DECO BE85

Prezent dla domu, w którym internet musi po prostu działać – zawsze i wszędzie. Najnowszy standard Wi-Fi 7, potężny zasięg i bardzo dobra stabilność, która nie drgnie nawet przy kilkudziesięciu urządzeniach, sprawiają, że to idealny wybór dla rozbudowanych smart-domów i wymagających użytkowników. Elegancki, szybki i przyszłościowy – sieć w najwyższej lidze.

3 249 PLN, www.tp-link.com

4 | PEXAR BY LEXAR

Sposób, by dom wypełnić pięknymi wspomnieniami, które naprawdę żyją. Jasny, szczegółowy ekran, elegancka ramka i bezprzewodowe przesyłanie zdjęć sprawiają, że najważniejsze momenty z naszego życia pojawiają się na nim natychmiast. To prezent, który nie tylko zdobi wnętrze, ale codziennie przypomina o tym, co najcenniejsze.

699 PLN, www.lexar.com

5 | ONEPLUS NORD 5

Smartfon, który udowadnia, że średnia półka może brzmieć jak liga flagowców. Smukły, lekki i wykończony z dbałością o detale, oferuje wszystko, czego oczekuje się od telefonu na co dzień – i kilka rzeczy, których w tej cenie zwykle nie ma. Płynny, jasny ekran sprawia, że treści wyglądają świeżo i dynamicznie, a szybki procesor z dużą dawką pamięci nie gubi tempa nawet przy intensywnym multitaskingu. Bateria? Taka, która nie prosi o prąd po kilku godzinach, a ładowanie – jak to u OnePlusa – jest na tyle ekspresowe, że zapominasz, czym jest „procentowa niepewność”. Do tego aparat, który radzi sobie z codziennością lepiej, niż sugeruje metka „mid-range”: naturalne kolory, ostre kadry i stabilne wideo. Nord 5 to prezent dla kogoś, kto chce szybki, nowoczesny i absolutnie bezproblemowy telefon. Taki, który nie próbuje udawać flagowca – po prostu robi robotę. Idealny wybór do świątecznego zestawu „zero kompromisów w rozsądnej cenie”.

1 999 PLN, www.oneplus.com

6 | SCOSCHE MM CHARGE PRO HOME OFFICE

Elegancka, mocna ładowarka MagSafe, która porządkuje biurko. Stabilnie trzyma iPhone’a, szybko go ładuje w standardzie Qi2.2, a dzięki minimalistycznej formie wygląda jak naturalny element nowoczesnego home office.

259 PLN, www.scosche.com

7 | NATIVE UNION POP PHONE

Stylowy powrót do retro w najlepszym wydaniu. Kultowa słuchawka z USB-C w nowoczesnej odsłonie daje wygodę rozmów bez trzymania smartfona przy uchu i dodaje biurku charakteru. Lekka, zabawna i praktyczna – idealny prezent z przymrużeniem oka.

169 PLN, www.nativeunion.com

8 | DIVOOM MINI TOO

Kieszonkowy głośnik, który łączy dźwięk z pikselową nostalgią. Gra zaskakująco czysto jak na swoje rozmiary, a animacje LED dodają mu charakteru. Idealny drobny gift dla kogoś, kto lubi muzykę, gadżety i odrobinę retro w nowoczesnym wydaniu.

199 PLN, hifipro.audio

9 | JBL GRIP

Kompaktowy głośnik, który zrobi klimat wszędzie, gdzie go zabierzemy: mocny dźwięk JBL Pro Sound, efektowne podświetlenie LED i pełna odporność IP68. Lekki, mobilny i gotowy na świąteczne wyjazdy – idealny prezent dla kogoś, kto lubi mieć muzykę zawsze pod ręką.

429 PLN, www.jbl.com.pl

10 | DYSON SOLARCYCLE MORPH

Prezent, który nie tyle rozświetla przestrzeń, co świadomie ją kształtuje. To lampa stworzona dla osób, które chcą światła reagującego na życie, a nie tylko działającego na włącznik. Jej inteligentny system stale monitoruje warunki w pomieszczeniu, dostosowując temperaturę barwową i jasność do pory dnia, wieku użytkownika oraz aktualnej aktywności. Efekt jest natychmiastowy: światło wspiera koncentrację, nie męczy oczu wieczorem i tworzy dokładnie taki nastrój, jaki jest potrzebny. Serce konstrukcji stanowi technologia Heat Pipe, która odprowadza ciepło z diod LED, zachowując ich jakość nawet przez 60 lat – to oświetlenie projektowane z myślą o całym życiu, nie o jednym sezonie. Solarcycle Morph oferuje cztery tryby działania w ramach jednego, harmonijnego mechanizmu: światło skupione, punktowe, ambientowe i miękkie rozproszenie. Głowicę można obracać i przesuwać jak ramię precyzyjnego mechanizmu – każdy ruch zmienia charakter wnętrza. Do tego dochodzi aplikacja MyDyson, która pozwala tworzyć osobiste sceny świetlne oraz automatyczne rutyny. Design? Charakterystyczny dla Dysona: minimalistyczny, inżynierski, elegancki, dostępny w kilku wariantach kolorystycznych, zarówno w wersji biurkowej, jak i podłogowej. Solarcycle Morph to prezent z kategorii „luksus funkcjonalny” – idealny dla kogoś, kto pracuje z domu, dba o wzrok, ceni technologię i piękne przedmioty. Światło, które żyje razem z użytkownikiem, zmienia się z jego rytmem i sprawia, że codzienność staje się zwyczajnie lepsza.

Od 2 699 PLN, www.dyson.pl

11 | TP-LINK TAPO C246D

Kompaktowa kamera, która dba o dom 24/7. Rejestruje obraz 2K, oferuje nocne widzenie, wykrywa ruch i wysyła powiadomienia prosto na telefon. Odporna na warunki atmosferyczne, prosta w obsłudze – świetny prezent dla kogoś, kto chce więcej spokoju i kontroli.

289 PLN, www.tp-link.com

12 | RESCUE+RETRIEVER PET SAFETY BUNDLE & CHEW PAW ENRICHMENT TOY

Zestaw stworzony z myślą o bezpieczeństwie i dobrej zabawie twojego psa: wytrzymała zabawka Chew Paw oraz czujnik dymu, który powiadomi ratowników, że w domu jest zwierzak. Praktyczne i pełne troski.

209 PLN, rescueretriever.com

13 | MYSODA RUBY 2

Elegancki saturator, który zamienia zwykłą wodę w delikatnie musującą przyjemność. Aluminiowa obudowa, nagrodzony design i praca bez prądu sprawiają, że to stylowy, praktyczny prezent dla każdego, kto lubi bąbelki w codziennym wydaniu.

539 PLN, www.mysoda.eu

14 | KALENDARZ DRAG QUEEN

Barwny, kolekcjonerski Drag Queen Calendar 2026 ze zdjęciami dwunastu prawdziwych ikon szwedzkiej sceny. Wyjątkowy projekt artystyczny, który wspiera organizację The Rainbow Foundation. Idealny, odważny prezent pod choinkę.

157 PLN, www.imaginzone.com

15 | ROBOROCK F25 COMBO

Jeden z tych prezentów, które od razu zmieniają codzienność na wygodniejszą. To odkurzacz pionowy 5-w-1, który jednocześnie zasysa kurz i myje podłogę, dzięki czemu sprzątanie staje się szybkie i naprawdę bezwysiłkowe. Silne zasysanie wspierane systemem 9-Cone Cyclonic skutecznie wyłapuje drobny pył, a pięciowarstwowa filtracja zatrzymuje go wewnątrz, co docenią alergicy. Technologia FlatReach 2.0 pozwala wsunąć głowicę pod łóżka i szafki, a docisk 20 N sprawia, że F25 radzi sobie nawet z zaschniętymi zabrudzeniami. Na jednym ładowaniu urządzenie pracuje nawet do 60 minut, a stacja ładująco-czyszcząca potrafi automatycznie wyprać i wysuszyć wałek, więc cały system jest niemal bezobsługowy. Odrębne zbiorniki na czystą i brudną wodę gwarantują higieniczne mopowanie. Całość jest zaskakująco cicha, elegancko zaprojektowana i idealnie pasuje do nowoczesnego mieszkania. To niespodzianka praktyczna, nowoczesna i bardzo „życiowa” – dla kogoś, kto lubi porządek, ale nie lubi poświęcać na niego czasu.

1 699 PLN, pl.roborock.com