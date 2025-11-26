Ad image
Baseus otwiera pierwszy salon firmowy w Polsce

Start już podczas Black Weekend

Michał Lis
Michał Lis
1 minut(y) czytania

Marka Baseus oficjalnie wchodzi do świata sprzedaży stacjonarnej w Polsce. Jej pierwszy salon firmowy właśnie pojawił się w warszawskim centrum handlowym Wola Park, a uroczyste otwarcie zaplanowano na Black Weekend – 28 i 29 listopada.

Pełna oferta, doradztwo i premiery na miejscu

Nowy punkt to odpowiedź na rosnącą popularność Baseusa na polskim rynku. Klienci znajdą tu komplet akcesoriów marki – od ładowarek i powerbanków, przez słuchawki i gadżety mobilne, aż po inteligentne rozwiązania do domu. Na miejscu można też przetestować sprzęt oraz skorzystać z pomocy doradców.
To również pierwsze miejsce w Polsce, gdzie dostępna jest wyjątkowa, niebieska edycja słuchawek Baseus Inspire XH1.

Weekend otwarcia pełen atrakcji

Baseus przygotował dla odwiedzających konkurs z nagrodami: wystarczy okazać paragon z zakupów i odpowiedzieć na krótkie pytanie o marce, by zakręcić kołem fortuny. Czekają tam akcesoria i niespodzianki dla uczestników.
W strefie wydarzenia stanie także ścianka fotograficzna z gadżetami Baseus – idealna na pamiątkowe zdjęcie. Nie zabraknie promocji i rabatów specjalnie na Black Weekend.

Gdzie i kiedy?

Salon firmowy Baseus / Teletorium
Galeria Wola Park, Warszawa
ul. Górczewska 124, I piętro (obok Media Expert)
Godziny otwarcia: 10:00–20:00

Marka zaprasza wszystkich fanów technologii, klientów szukających nowoczesnych akcesoriów oraz osoby, które chcą zobaczyć urządzenia Baseus z bliska podczas otwarciowego weekendu.

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
