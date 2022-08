TEST: JBL Vibe 100 TWS

Bezprzewodowe produkty firmy JBL są jednymi z najbardziej niezawodnych na rynku, a jednocześnie należą do najbardziej przystępnych cenowo. Vibe 100 TWS to najekonomiczniejsza, prawdziwie bezprzewodowa opcja. Niektórzy tak niską cenę jak 269 PLN (sugerowana detaliczna) mogą wziąć za znak, by trzymać się od nich z daleka. Czy taka jest prawda o Vibe 100 TWS?

Vibe 100 TWS nie ma nic szczególnie stylowego – ich zewnętrzna powłoka ma bardzo prosty wygląd. Ciekawe, że etui ładujące nie ma górnej pokrywy, ale poza tym nie znajdziesz tu niczego nietypowego dla słuchawek true wireless. Dopasowanie jest wygodne i ergonomiczne, zapewniając dobre wsparcie przez długi czas słuchania.

Wewnątrz Vibe 100 TWS znajduje się dynamiczny przetwornik 8 mm. Działa poprawnie i zapewnia wysoką głośność. Otrzymuje się też wiele funkcji, które można uzyskać z każdą parą prawdziwie bezprzewodowych słuchawek dousznych. Porzucenie w tym modelu interfejsu panelu dotykowego na rzecz przycisku spowodowało, że reakcje są jeszcze szybsze niż w przypadku bardziej wymyślnej technologii. Sterowanie odtwarzaniem i odbieranie połączeń jest responsywne i łatwe. Zgodnie z przewidywaniami nie ma tu dodatkowych funkcji.

Vibe 100 TWS obsługuje Bluetooth 5.0. Oferuje on stabilne połączenie o dużej przepustowości, które nie generuje irytujących przerw. Jedno ładowanie powinno zapewnić pięć godzin odtwarzania, z dodatkowymi 15 godzinami z etui ładującego, co daje łącznie 20 godzin pracy na baterii. Powinno to wystarczyć na kilka dni dojazdów do pracy czy szkoły, a może przede wszystkim być odpowiednie na urlop.

Zwykle nie otrzymuje się bardzo szerokiej sceny dźwiękowej, gdy ma się do czynienia ze słuchawkami true wireless z tego segmentu cenowego i Vibe 100 TWS nie jest wyjątkiem w tej dziedzinie. Dźwięk jest czysty, bardzo klarowny, ale nie ma żadnej przestrzenności. Z przyjemnością słucha się przede wszystkim muzyki nie wymagającej dużej artykulacji. Jedną z ulubionych cech słuchawek JBL wielu użytkowników jest to, jak dobrze kontrolują basy. Vibe 100 TWS potwierdza tylko ten pogląd, zapewniając przyjemne odwzorowanie niskich zakresów, które z pewnością zadowoli słuchaczy. Barwa ma świetną podstawę i działa z odpowiednim uderzeniem. Jednocześnie słuchawki ostrożnie unikają dudniących tonów, które mogą wpływać na czystość częstotliwości. JBL dokładnie wie, ile mocy może ci dać, zapewniając wyraźne i kolorowe basy. Spodziewałem się pewnej recesji w średnicy Vibe 100 TWS, biorąc pod uwagę ich cenę, ale ta jest zaskakująco wyraźna. Barwa jest bardzo dokładna i skłania się ku neutralnej tonacji. Do uszu dociera również lekki nacisk z wyższych średnich tonów, które naprawdę uwydatniają niektóre wokale, czyniąc je znacznie bardziej wyrazistymi i przejrzystymi. W przypadku wysokich tonów częstotliwości wykazują podobną dokładność jak średnie. Dostaje się świetną klarowność, a szczegóły są bardzo wyraziste.

W przypadku tak ekonomicznego zestawu bezprzewodowych słuchawek dokanałowych jestem w większości zadowolony z sygnatury dźwiękowej. Scena może być ciasna, ale ton w tym ograniczonym zakresie nadal jest bardzo wciągający dla tego rodzaju produktu. Poza tym każdy inny element jest tym, czego można się spodziewać w produkcie w tym segmencie cenowym. To solidny model dla tych, którzy mają ograniczony budżet i chcą czegoś, co działa. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, możesz faktycznie uzyskać więcej niż to, za co zapłaciłeś, co sprawia, że Vibe 100 TWS są tym bardziej warte zainwestowanych pieniędzy.

Specyfikacja