ZOWIE prezentuje bezprzewodową mysz U2 dla e-sportu

ZOWIE, marka profesjonalnego sprzętu e-sportowego firmy BenQ, prezentuje bezprzewodową mysz e-sportową U2 o zupełnie nowej konstrukcji i nowym, symetrycznym kształcie. Aby jak najlepiej sprostać potrzebom i wymaganiom wyczynowych graczy, w procesie projektowania nowej myszy wykorzystano wyniki obserwacji i najnowszych badań zachowania zawodników e-sportu prowadzonych we własnym laboratorium działu R&D ZOWIE.

U2 ma charakterystyczny, symetrycznie zakrzywiony po obu stronach do wewnątrz, kształt zapewniający pewność chwytu typu „claw” i precyzję przy szybkozmiennych ruchach w różnych kierunkach. U2 ma ulepszony odbiornik zapewniający doskonałą stabilność bezprzewodowej transmisji sygnału i wygodę instalacji plug-and-play. Dodatkowo nowo zaprojektowane większe ślizgacze zapewniają poślizg znany z przewodowych myszy ZOWIE.

Każdy nowy kształt myszy przechodzi w ZOWIE skrupulatne badania laboratoryjne. Przed każdym wprowadzeniem produktu na rynek przeprowadzane są szczegółowe testy użyteczności prototypów i wywiady z testerami. Wykorzystując wiedzę i doświadczenia z zakresu nauk o sporcie, zespół ZOWIE może obiektywnie ocenić różne warianty projektowe. ZOWIE jest przekonane, że projekty oparte na danych jakościowych i ilościowych umożliwiają osiągnięcie wyższego poziomu wydajności graczom używającym naszych myszy.

Obustronne zakrzywienie obudowy do wewnątrz, zapewnia pewny chwyt podczas unoszenia myszy. Zakrzywienie U2 w lewo w połączeniu z ogólnym profilem tylnej części zmniejsza kąt kciuka i zapewnia większą prędkość kliknięcia palcem wskazującym. Zakrzywienie po prawej stronie umożliwia wygodniejsze umieszczenie palca serdecznego, powoduje to równomierne obciążenie mięśni po obu stronach dłoni, co poprawia stabilność chwytu podczas ruchu myszy. Dzięki eksperymentom z różnymi kształtami i rozmieszczeniem bocznych przycisków U2, zoptymalizowano ich położenie co zapewnia wygodny, łatwy dostęp kciukiem.

Aby poprawić bezprzewodowy odbiór sygnału zastosowano ulepszony odbiornik kierunkowy, który zwiększa zasięg odbioru w kierunku myszy. Zmniejszony zasięg odbioru z tyłu odbiornika skutecznie minimalizuje zakłócenia powodowane przez sygnały przychodzące z tyłu myszy. Minimalizuje to gubienie klatek i zacinanie się obrazu wynikające z zakłóceń sieci bezprzewodowej w trakcie gry.

U2 wyposażono w sprawdzony na rynku czujnik 3395 zapewniający długą stabilność działania myszy.

W polskiej sieci sprzedaży mysz U2 spodziewana jest w końcówce pierwszego kwartału 2024 roku w sugerowanej cenie detalicznej 799 PLN.