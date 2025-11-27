Studyjna jakość obrazu w dobrej cenie? Sprawdź Sony BRAVIA 5 i BRAVIA 8 II

Jeszcze kilka lat temu telewizory z technologią Mini LED i OLED były luksusem. Dziś Sony udowadnia, że wybitna jakość premium nie musi oznaczać wysokiej ceny. Zobacz najlepsze oferty BRAVIA 5 i BRAVIA 8 II.

Dlaczego ekrany Mini LED i QD OLED Sony zmieniają domowe oglądanie?

Produkcja profesjonalnych urządzeń studyjnych oraz wieloletnie doświadczenie hollywoodzkich studiów filmowych w tworzeniu kinowych hitów sprawiają, że Sony potrafi wykorzystać potencjał technologii audio-wideo jak nikt inny. Nie bez przyczyny 80% twórców filmowych w Hollywood pracuje wykorzystując monitory studyjne Sony. Owocem tej wiedzy i doświadczenia jest fenomenalny obraz i dźwięk, dzięki którym każda chwila spędzona przed ekranem staje się prawdziwym filmowym przeżyciem.

Technologia Mini LED i QD OLED pozwala cieszyć się świetnym obrazem w każdych warunkach oświetleniowych, od wypełnionych jasnością salonów w ciągu dnia, po wieczorne oglądanie, również w zaciszu sypialni, niezależnie od tego, co oglądasz.

Wieczorny film – kolory jak w kinie, pełne nasycenie, detale i głębia. Wyraźne dialogi.

– kolory jak w kinie, pełne nasycenie, detale i głębia. Wyraźne dialogi. Transmisja meczu – światła jupiterów, płynność ruchu, wielobarwny tłum. Niesamowite brzmienie emocji stadionu.

– światła jupiterów, płynność ruchu, wielobarwny tłum. Niesamowite brzmienie emocji stadionu. Serialowy maraton – czyste i wyraźne dialogi, nawet te szeptane. Detaliczny obraz z każdego źródła.

– czyste i wyraźne dialogi, nawet te szeptane. Detaliczny obraz z każdego źródła. Dokument przyrodniczy – oddaje naturalne barwy, odcienie i detale przedstawianego świata – tekstury tak realistyczne, jakbyś oglądał je na żywo.

BRAVIA 5 – pełnia kinowych emocji w Twoim domu

BRAVIA 5 otwiera drzwi do świata Mini LED i od razu zabiera widza w sam środek tego doświadczenia. To model stworzony dla tych, którzy chcą poczuć kinową atmosferę w domu, zanurzyć się w fabule i dać porwać się emocjom.

Dlaczego BRAVIA 5 to coś więcej?

Prawdziwa głębia obrazu – dzięki XR Backlight Master Drive każdy szczegół nabiera ostrości.

Miliardy barw – paleta XR Triluminos Pro sprawia, że kolory wyglądają naturalnie i żywo, dokładnie tak, jak widzą je twórcy.

Realistyczne i emocjonujące wrażenia wizualne – procesor XR z AI rozumie, co oglądasz i optymalizuje każdy kadr, podkreślając emocje zamiast tylko podbijać parametry.

Dźwięk, który otacza – Dolby Atmos i Acoustic Multi-Audio sprawiają, że dźwięk płynie wprost z ekranu, a nie z głośników obok. Dialogi są zawsze wyraźne, a przestrzenność buduje klimat prawdziwego seansu.

Kino i sport w jednym – specjalne tryby kalibracji, tworzone we współpracy ze studiami filmowymi, sprawiają, że filmy mają studyjną jakość, a mecze wyglądają tak dynamicznie, jak na stadionie.

Gaming bez kompromisów – BRAVIA 5 w pełni wykorzystuje potencjał PlayStation 5: Auto HDR Tone Mapping, Menu Gamingowe czy Remote Play sprawiają, że granie jest płynne, szybkie i pełne detali.

Zobacz BRAVIA 5 w najlepszej cenie

BRAVIA 8 II – królewska jakość premium w dobrej cenie

BRAVIA 8 II to szczyt technologii OLED. Ekran QD-OLED olśniewa jasnością i kolorystyką Triluminos MAX, a dźwięk z wibrującej matrycy sprawia, że każdy seans zamienia się w niezapomniane doświadczenie. To poziom, jakiego nie znajdziemy na żadnej półce sklepowej. Co oferuje?

QD OLED – jasny, kontrastowy obraz w każdej scenie, o jakości, której nie da się porównać z żadnym innym telewizorem.

Procesor 4K HDR X1 inteligentnie poprawia obraz w czasie rzeczywistym, wzorując się na ludzkich zmysłach, a treści o niższej jakości skaluje niemal do 4K.

Technologia XR Clear Image wyostrza każdy piksel, nadając filmom i serialom głębię i świeżość.

Dolby Vision – kolory, kontrast i szczegółowość obrazu jak w sali kinowej.

Dźwięk Acoustic Surface Audio – wibrujący ekran, czyste dialogi i głębokie basy idealne nie tylko do filmów, ale też sportu, muzyki i gier.

BRAVIA 8 II to jedyny wybór dla tych którzy chcą mieć najlepszy produkt na rynku.

Zobacz, gdzie kupisz Sony BRAVIA 8 II najtaniej

Dlaczego telewizor Sony a nie tańsza alternatywa?

Sony wyróżnia się doświadczeniem. Ok. 80 proc. tworzonych w Hollywood produkcji powstaje przy użyciu monitorów referencyjnych Sony. Marka od lat współpracuje z innymi profesjonalnymi studiami filmowymi, tworząc standardy kinowe i kreując najnowsze trendy technologiczne. Przykładem tego know-how jest np. automatyczna kalibracja obrazu w telewizorach BRAVIA.

Co to oznacza dla Ciebie?

Obraz dokładnie taki, jak widzą go twórcy na planie filmowym .

. Płynność i dynamika transmisji sportowych.

transmisji sportowych. Zawsze czysty dźwięk i wyraźne dialogi

Jakość emocji, które zapewniamy sobie na lata.

Konkurencyjne marki z Chin i Korei są niedoścignione w opisach technicznych specyfikacji i cenie produktu – w ten sposób chcą przekonać do siebie konsumenta. Sony jednak mierzy dużo wyżej. Chce skraść serca konsumentów zachwycającym doświadczeniem oglądania — emocjami tak różnymi, jak gatunki filmów, ale zawsze w jakości zasługującej na miano… Prawdziwych Emocji.

Jakość premium, która się opłaca

Sony BRAVIA 5 i BRAVIA 8 II to dowód, że nie trzeba wydawać fortuny, choć znajdziemy tańsze telewizory, aby dokładnie poczuć najlepsze kinowe emocje we własnym salonie. Najbardziej zaawansowane technologie ekranów, urzekające światła, detale w cieniach, naturalna kolorystyka studyjnej kalibracji i dźwięk otaczający widza dają doświadczenie, którego, jak pięknego dzieła filmowego, długo nie zapomnisz.

Jeśli szukasz prawdziwej rozrywki, która dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń – sprawdź aktualne promocje na BRAVIA 5 i BRAVIA 8 II. Ceny zmieniają się codziennie!