Soul Asylum już w lutym w Polsce

Od lat 80. Soul Asylum to zespół znany z hałaśliwego i pełnego energii połączenia punkowej siły, ognistego brzmienia gitar i utworów, które oscylują między agresywnymi a pełnymi emocji. Wszystkie te elementy wybrzmiewają na ich trzynastym albumie studyjnym, Slowly But Shirley, który emanuje radością i swobodną energią.

Komercyjny sukces przyszedł do nich wraz z podwójnie platynowym albumem Grave Dancers Union z 1992 roku, który zawierał nagrodzony Grammy przebój Runaway Train oraz Somebody to Shove. Teraz Soul Asylum wystąpi w Polsce na jedynym koncercie, który odbędzie się 3 lutego w warszawskim Klubie Stodoła. Bilety są już w sprzedaży na www.livenation.pl.