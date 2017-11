Artystka o wyjątkowym głosie: Emeli Sandé zaśpiewa w Krakowie!

Emeli Sandé – zdobywczyni nagrody w kategorii Najlepszy Brytyjski Wykonawca 2017 roku – zaśpiewa w TAURON Arena Kraków! Szkocka piosenkarka, która podbiła świat swoim debiutanckim albumem Version of Events, przyjedzie do Polski po raz pierwszy. Artystka, łącząca ze sobą gatunki R&B, soul, gospel i pop, wystąpi 23 lutego 2018 roku w krakowskiej TAURON Arenie. Najlepsza brytyjska artystka 2017 roku zaprezentuje polskiej publiczności kolekcję swoich największych hitów!

30-letnia Emeli Sandé pojawiła się na muzycznej scenie w 2011 roku, kiedy przedstawiła publiczności swój pierwszy singiel Heaven. Międzynarodowy sukces osiągnęła rok później, wydając debiutancki album Version of Events. Krążek osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów, gdzie spędził dziesięć tygodni, a 67 tygodni – w pierwszej dziesiątce. Takiego wyniku do tej pory nie udało się osiągnąć żadnemu brytyjskiemu artyście! Za swoją pierwszą płytę, zawierającą takie przeboje jak: Read All About It, Next To Me or My Kind of Love, Emeli otrzymała nagrodę dla Najlepszego Albumu 2012 roku, podobnie, jak singiel Read All About It, z kolei sama wokalistka została artystką roku. Pośród najczęściej wykonywanych utworów, jakie Emeli Sandé śpiewała, jest piosenka Beneath Your Beautiful, która łączy delikatny głos Emeli z Labirinth’em – brytyjskim piosenkarzem.

– Emeli to piosenkarka, która darzona jest wielkim uznaniem. Jakość jej wokalu jest absolutnie bezdyskusyjna, a doświadczenie muzyczne – znacznie szersze niż może się wydawać, ponieważ artystka podbija świat również jako autorka tekstów – mówi Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM, która zorganizuje pierwszy koncert artystki w Polsce.

Rihanna, Alicia Keys, Leona Lewis i wielu innych znanych artystów posiada w swoim repertuarze utwory napisane przez Sandé. Sama wokalistka potwierdza, że w jej pracy widać wpływy artystów takich jak: Nina Simone, Joni Mitchell, Lauryn Hill oraz Amy Winehouse.

Przed końcem 2016 roku Emeli Sandé wydała album Long Live the Angels z pierwszym singlem – Hurts. Krytycy muzyczni docenili i przyznali, że płyta jest obrazem wielkiej dojrzałości muzycznej Sandé. Pod tym utworem kryje się osobiste doświadczenia artystki, które splatają się z jej nowym utworem. Całość przyciąga uwagę słuchacza, jest wiarygodna i realistyczna.

Sprzedaż biletów na koncert Emeli Sandé rozpocznie się 1 grudnia, o godzinie 10:00 za pośrednictwem stron: www.bilety.imprezyprestige.com oraz eBilet.pl, a także w sieci salonów Empik na terenie całego kraju. Organizatorem wydarzenia jest agencja Prestige MJM.