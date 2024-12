GUESS prezentuje pierwszy na świecie pokaz mody na wysokości 3000 m n.p.m.

Aby uczcić premierę zimowej kolekcji GUESS Winter Ski Capsule oraz drugą edycję projektu GUESS Winter Project, marka przeniosła modę na wyżyny, inaugurując nowy sezon w spektakularnym stylu. W ramach wydarzenia zaprezentowano kolekcję ubrań i produktów lifestyle’owych w prestiżowych zimowych kurortach położonych w Alpach Europejskich.

Na fali sukcesu ubiegłorocznej inicjatywy, GUESS ponownie wprowadza swoją ekskluzywną ofertę do światowej sławy, luksusowych kurortów narciarskich. Urok każdego z tych wyjątkowych miejsc podkreślony został przez elegancki motyw zimowej peonii oraz kolekcje inspirowane alpejskim stylem.

Z okazji premiery nowej linii, GUESS zaprezentował imponujące, modowe widowisko na terenie niedawno odświeżonego ośrodka narciarskiego Glacier 3000, w otoczeniu najbardziej znanych szczytów regionu, na wysokości 3000 m n.p.m. GUESS jest pierwszą marką w historii, która zorganizowała pokaz mody w tak unikalnej, wysokogórskiej scenerii. Na legendarnej ścieżce Peak Walk, ponad 20 modelek i modeli zaprezentowało odzież narciarską, akcesoria oraz starannie wyselekcjonowane futra ekologiczne i okrycia wierzchnie z kolekcji na sezon jesienno-zimowy.

To przełomowe wydarzenie było również okazją do podkreślenia roli GUESS jako jednego z kluczowych partnerów Glacier 3000. Marka zadbała o efektowne, sygnowane meble zewnętrzne oraz stworzyła wyjątkowe przestrzenie do zdjęć, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających.

Bernhard Tschannen, CEO Glacier 3000, komentuje: „Jesteśmy absolutnie zachwyceni nowym partnerstwem Glacier 3000 z GUESS. Stale szukamy innowacyjnych sposobów, aby dodatkowo urozmaicić naszą lokalizację, a pokaz mody wraz z inicjatywą przejęcia obiektu przez markę, nadały temu alpejskiemu miejscu magicznego stylu glamour.”

Kolekcja GUESS Winter Ski Capsule, zaprojektowana z myślą o funkcjonalności i wydajności, obejmuje odzież, okrycia wierzchnie, obuwie i akcesoria. Dostępna jest w sprzedaży od początku grudnia na stronie Guess.com, w wybranych sklepach stacjonarnych oraz w specjalnych punktach sprzedaży pop-up.

Pokaz mody GUESS można obejrzeć na specjalnej stronie internetowej, na platformie Guess.com, w sklepach oraz na profilach w mediach społecznościowych.