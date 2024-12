RØDE przedstawia Wireless GO (Gen 3)

RØDE zaprezentowało trzecią generację kultowego Wireless GO. Opierając się na sukcesie najpopularniejszej na świecie platformy mikrofonów bezprzewodowych, Wireless GO (Gen 3) oferuje wszystkie funkcje i wygodę, jakich twórca może potrzebować, jednocześnie zapewniając, że intuicyjna obsługa, z której słynie ta seria, pozostanie nienaruszona. Dzięki 32-bitowemu nagrywaniu z wbudowaną pamięcią, inteligentnej technologii GainAssist i wielu funkcjom nowej generacji, Wireless GO jest idealnym towarzyszem dla twórców, którzy chcą podnieść poziom swoich treści dzięki nieskazitelnemu dźwiękowi bezprzewodowemu. Ponadto, po raz pierwszy w historii kultowej serii RØDE Wireless, Wireless GO jest dostępny nie tylko w kolorze czarnym i białym, ale także w szerokiej gamie kolorów limitowanych, dając twórcom kolejną możliwość ekspresji.

Wireless GO jest wyposażony w najnowocześniejsze funkcje, które pozwalają użytkownikom nagrywać nieskazitelny dźwięk z całkowitą pewnością. Oba nadajniki są wyposażone w profesjonalne wbudowane mikrofony z dookólną charakterystyką odbioru i tą samą ulepszoną konstrukcją oraz ulepszonym obwodem przedwzmacniacza, co w systemie Wireless PRO. Dzięki temu idealnie nadają się do nagrywania wyraźnej i zrozumiałej mowy zewsząd – nawet jeśli umiejscowienie jest dalekie od ideału – przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia spółgłosek wybuchowych i innych artefaktów audio.

Dzięki 32-bitowemu nagrywaniu zmiennoprzecinkowemu twórcy mogą przechwytywać dźwięk bezpośrednio do każdego nadajnika, nie martwiąc się o przesterowanie lub zbyt ciche brzmienie – oba można odzyskać w postprodukcji. Ta przełomowa technologia zapewnia twórcom zawsze nieskazitelną kopię zapasową swojego dźwięku, nawet podczas nagrywania w najbardziej wymagających i dynamicznych środowiskach. Każdy z nadajników ma również dedykowany przycisk nagrywania do rozpoczynania i zatrzymywania nagrywania oraz ponad 40 godzin pamięci wbudowanej.

Dla twórców, którzy wolą nagrywać bezpośrednio do swojej kamery, Wireless GO oferuje zestaw funkcji zaprojektowanych tak, aby było to jak najbardziej płynne, z minimalną lub żadną edycją wymaganą w postprodukcji. Jego rdzeniem jest rewolucyjna technologia GainAssist firmy RØDE, która wykorzystuje inteligentne algorytmy do dynamicznego równoważenia poziomów dźwięku w locie, zapewniając jedwabiście gładki sygnał wyjściowy bez gwałtownych wahań, które zwykle występują w nagraniu surowym. GainAssist jest dostępny w dwóch różnych trybach – Auto i Dynamic, z których ten drugi zapewnia dobrze zrównoważony sygnał, zachowując jednocześnie więcej niuansów dynamiki nagrania, lub możesz wyłączyć tę funkcję, jeśli wolisz polegać na ręcznej regulacji 30 dB elastycznej kontroli wzmocnienia wyjściowego. Wireless GO oferuje również kanał bezpieczeństwa, który nagrywa drugą kopię ścieżki audio przy niższej głośności, chroniąc dźwięk przed utratą przez gorące sygnały.

Główne cechy Wireless GO: