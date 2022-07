Czekaliśmy na to kilka dobrych lat. Zlot motocyklowy, odbywający się cyklicznie w międzynarodowym gronie uczestników od 2006 do 2014 roku, wraca w odświeżonej wersji i pod nową nazwą – MOTO ROCK Festiwal: REAKTYWACJA! Z fanami motocykli, dobrego towarzystwa i rockowego brzmienia widzimy się od 19 do 20 sierpnia w amfiteatrze Pod Grojcem w Żywcu.

MOTO ROCK Festiwal: REAKTYWACJA to 12 koncertów, pole namiotowe czynne całą dobę, parada motocykli i wiele, wiele więcej.

19 sierpnia:

16:00 – otwarcie bram

18:00 – 24:00 – koncerty:

Nocny Kochanek,

Proletaryat,

South Machine,

Centrum Band,

SawDust.

20 sierpnia:

9:00 – start akcji MOTO SERCE: zbieramy krew dla motocyklistów,

12:00 – start parady motocyklowej,

16:30 – 24:00 – koncerty:

Illusion,

Łydka Grubasa,

Chemia,

Proceder Band,

Rock n Roll Rebels,

Basement,

Motorbrothers.

24:00 – nocna niespodzianka dla motocyklistów.

Bilety:

I pula:

79 zł – bilet jednodniowy

129 zł – karnet dwudniowy

99 zł – bilet jednodniowy + pole namiotowe

139 zł – karnet dwudniowy + pole namiotowe

II pula:

99 zł – bilet jednodniowy

139 zł – karnet dwudniowy

109 zł – bilet jednodniowy + pole namiotowe

149 zł – karnet dwudniowy + pole namiotowe

Organizatorzy: DM Agency oraz Road Runners MC Poland

Współorganizator: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

Partner Główny: Miasto Żywiec

Patroni Medialni: Antyradio, Żywiec Info

Historia zlotów motocyklowych w Żywcu, które odbywały się w amfiteatrze Pod Grojcem, sięga 2006 roku. Od 2006 do 2014 roku zlot odbywał się co roku w sierpniu. Miasto Żywiec, położone w malowniczym miejscu wśród gór, rzek i jeziora od początku było atrakcyjnym miejscem dla zwolenników jazdy na dwóch kołach. Zlot i parada gromadziła co roku prawie dwa tysiące motocykli! Trzecia edycja w 2008 roku skupiła odbiorców także z zagranicy, początkowo ze Słowacji i Czech, by w późniejszych latach gościć Niemców, Węgrów czy Włochów. W 2014 z powodu powodzi i zniszczeń na terenie zlot został odwołany i zawieszony. Wracamy w tym roku jako MOTO ROCK Festiwal: REAKTYWACJA 19 i 20 sierpnia w Żywcu!