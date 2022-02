Vader ogłasza ogólnopolską trasę koncertową Przebudzenie Tyranów 2022￼

Dobra wiadomość dla fanów deathmetalowych brzmień. Left Hand Sounds, Knock Out Productions oraz Massive Music, zapraszają na trasę koncertową legendy polskiego metalu, zespołu Vader, która odbędzie się już w lutym.

Przebudzenie Tyranów 2022 będzie dla zespołu okazją do przypomnienia fanom utworów z dawnych krążków – na bieżący rok przypada 30-lecie debiutanckiego krążka The Ultimate Incantation, 25-lecie albumu Black to the Blind oraz 20-lecie Revelations. Na wiosnę w sklepach pojawi się także specjalna reedycja Sothis, więc na żywo usłyszymy również numery z tego wydawnictwa. Na dodatek, Vader zapowiada tryumfalny powrót utworów z początkowego, polskojęzycznego okresu działalności zespołu: podczas koncertów na pewno pojawią się takie kawałki, jak Tyrani Piekieł czy Necropolis, ale też Giń Psie czy Przeklęty na Wieki.

Zespół zagra łącznie 10 koncertów – pierwszy z nich odbędzie się 17 lutego we wrocławskim klubie A2, zaś ostatni – 27 lutego w Bydgoszczy. W roli suportów wystąpią warszawski Dopelord, grający stoner/doom metal, oraz blackmetalowcy z Mentor, okraszający swoją twórczość dużą dawką punkowo-thrashowych klimatów. Podczas koncertu w Warszawie, dodatkowym gościem będzie death metalowy zespół Azarath.

Bilety na koncerty są już dostępne w sprzedaży. W pierwszej puli, zapłacimy za nie 90 PLN, w ramach przedsprzedaży do dnia poprzedzającego dany koncert. Będą one dostępne w Knock Out Music Store oraz w sieciach Ticketos i eBilet. Druga pula, dostępna już w dniu wydarzenia, będzie wyceniona na 100 PLN. Wszystkie bilety elektroniczne będzie można wymienić na druki kolekcjonerskie przy wejściu na koncert.

Poniżej pełen program trasy koncertowej Vader:

17 II @ Wrocław, A2

18 II @ Warszawa, Progresja

19 II @ Kraków, Hype Park

20 II @ Katowice, P23

22 II @ Gdańsk, B90

23 II @ Szczecin, Kosmos

24 II @ Poznań, U Bazyla

25 II @ Łódź, Scenografia

26 II @ Skarżysko Kamienna, Semafor

27 II @ Bydgoszcz, Fabryka Lloyda