Na targach ISE 2024 firma Sony zaprezentuje najnowszą linię rozwiązań Crystal LED

Na targach ISE 2024 w Barcelonie firma Sony zaprezentuje najlepsze rozwiązania Crystal LED. Po raz pierwszy na targach ISE zostanie pokazana 220-calowa seria CH. Odwiedzający stoisko będą mogli przekonać się o wszechstronności rozwiązań Sony i sprawdzić poszczególne produkty w zastosowaniach korporacyjnych, detalicznych, motoryzacyjnych/symulacyjnych i w produkcji wirtualnej.

220-calowy monitor 1,2 mm z serii CH na stoisku Sony przyciąga uwagę kolorami, fakturą i głębią, które są znakomicie widoczne dzięki wysokowydajnej technologii Super Fine LED – jest to idealny wyświetlacz na wystawy, do korporacyjnych sal konferencyjnych i sal projekcyjnych.

Na stoisku znajdzie się również Crystal LED FLUX, dostępny wyłącznie na rynkach europejskich i debiutujący na ISE. Jest wybitnym produktem zaprojektowanym przez Sony i wyprodukowanym przez Videofonikę. Jest to Crystal LED na mobilnym stojaku, który przekształca każdą przestrzeń biurową w miejsce pełne kreatywności i współpracy. Jego konstrukcja zapewnia niezrównaną elastyczność, umożliwiając łatwe przemieszczanie i regulację wysokości, a także przechowywanie całego wymaganego sprzętu i akcesoriów. Doskonale dostosowuje się do różnorodnych środowisk. Zostanie to zaprezentowane w obszarze korporacyjnym wraz z Crystal LED serii BH 1,5 mm 138 cali.

Firma Sony ogłosiła dwa nowe produkty, które będą również prezentowane na targach ISE 2024. Nowe przedłużacze światłowodowe ZRA-T1 i ZRA-R1, kompatybilne zarówno z seriami BH, jak i CH, są rozwiązaniem do transmisji sygnału na odległość 300 metrów.

Na stoisku Virtual Production na targach Sony ISE 2024 odbędzie się również demonstracja możliwości tej technologii w różnych zastosowaniach branżowych, w tym wykorzystania jej do wprowadzenia na rynek produktu o dużej sile oddziaływania, na przykładzie motocykla Hondy, prezentowanego na nowym monitorze Sony Crystal LED VERONA z niezrównanym poziomem czerni i niskim stopniem odbicia światła. Przykłady użycia tej technologii w środowiskach korporacyjnych i detalicznych są coraz częstsze, a Sony jest liderem w tej dziedzinie.