Samsung Neo QLED TV – wysoka jakość warta każdej ceny

Telewizor to taki rodzaj domowej elektroniki, który kupujemy zwykle z myślą o dłuższym użytkowaniu. Jeżeli ekran ma nam wiernie służyć przez wiele sezonów, inwestując w niego nie należy na siłę szukać oszczędności i tańszych marek. Telewizor musi bowiem spełniać najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz oferować technologie, które szybko się nie zestarzeją. Do takich urządzeń należą bez wątpienia telewizory Samsung Neo QLED, które od 18 lat są najchętniej wybierane na świecie według danych firmy badawczej Omdia. Polacy również cenią te telewizory, co potwierdzają wyniki sprzedaży w Polsce – już 19. raz z rzędu najczęściej wybierali oni telewizory Samsung, w ostatnich latach decydując się głównie na modele z linii Neo QLED, OLED, Excellence Line Neo QLED 8K czy model The Frame.

Telewizory Neo QLED, dzięki zastosowanym w nich nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, oferują jakość wyprzedzającą wiele konkurencyjnych produktów. Wiedza i wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwoju technologii obrazowania pozwoliły firmie Samsung opracować m.in. innowacyjne diody Quantum Mini LED. Są one 40-krotnie mniejsze od diod konwencjonalnych, co umożliwia ich gęstsze upakowanie na matrycy. Więcej diod to o wiele bardziej precyzyjna kontrola podświetlenia, pozwalająca uzyskać bardziej szczegółowy obraz, charakteryzujący się wyrazistymi kolorami i głęboką czernią. Na tak wyśrubowane parametry obrazu składa się nie tylko ilość stref i diod, ale także algorytmy, które nimi sterują.

Za należytą jakość obrazu (i dźwięku!) odpowiada także zastosowany w telewizorach Neo QLED procesor NQ4 2. generacji, wspomagany przez AI. Inteligentne algorytmy procesora są w stanie ulepszyć treść w jakości SD czy Full HD do rozdzielczości zbliżonej do 4K, a wbudowane sieci neuronowe można nauczyć za sprawą Trybu Adaptacyjnego AI, jak lubimy oglądać filmy czy sport. Procesor NQ4 AI automatycznie wykrywa rodzaj wyświetlanej treści (sport, film lub treści ogólne) i samodzielnie dostosowuje ustawienia obrazu do preferencji użytkownika.

W ramach serii Samsung Neo QLED na 2024 r. dostępne są cztery modele telewizorów. QN85D i QN95D można nabyć w jednym z czterech wariantów przekątnej (55, 65, 75 i 85 cali). Model QN92D jest oferowany w pięciu rozmiarach: począwszy od 43, przez 50, 55 i 65, na 75 calach kończąc.

W wypadku modelu QN90D Samsung przewidział aż siedem odsłon: od 43-calowej po monumentalne 98 cali. Ekran o takiej wielkości zapewni niezapomniane wrażenia z oglądania dowolnych treści, a stosowany w połączeniu z konsolą do gier – pozwoli całkowicie zanurzyć się w wirtualnym świecie. Poruszanie się po menu telewizora ułatwi sterowanie za pośrednictwem komend głosowych w języku polskim dostępne w telewizorach Noe QLED z 2024 roku. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku „Mikrofon” na pilocie należy wypowiedzieć żądaną komendę. Komendy można podzielić na 9 głównych kategorii: Kanały, Głośność, Źródło, Otwieranie ustawień / aplikacji, Nawigacja, Multimedia, Wyłączenie telewizora, Wyszukiwanie w YouTube/ Internecie, Pogoda. Możemy przykładowo użyć takich komend jak: „Przełącz na telewizję”, „Kanał pięć”, „Kanał w górę”, „Poprzedni kanał” czy też „Głośność 15” , „Wycisz”, „Przywróć głos”. Można też uruchamiać niektóre aplikacje, w tym Netflix, Max, Player i inne zainstalowane w telewizorze oraz przyśpieszy wyszukiwanie treści w YouTubie.

Excellence Line – dla prawdziwych koneserów

Pod względem technicznym do rodziny Neo QLED 2024 należą jeszcze dwa telewizory: QN800D i QN900D, jednak z uwagi na zastosowanie w nich najbardziej zaawansowanych rozwiązań uzyskały one osobne oznaczenie – Excellence Line. To najbardziej luksusowe pozycje w portfolio Samsung.

W modelach tych zastosowano m.in. jeszcze potężniejsze procesory AI (odpowiednio NQ8 Gen2 NQ8 Gen3). Ekrany, nie dość że potrafią wyświetlić materiał w rozdzielczości 8K, to jeszcze za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, w ramach funkcji Skalowanie AI 8K, ulepszą treści niższej jakości do rozdzielczości zbliżonej do 8K.

Procesory NQ8 AI wykorzystują też sztuczną inteligencję do wyostrzania obiektów i tekstu oraz upłynniania ruchu – funkcja Upłynniacz Ruchu zapewnia płynny i wyraźny ruch szybko poruszających się obiektów, co czyni ją niezastąpioną do komfortowego oglądania filmów akcji czy zawodów sportowych.

Producentowi udało się jeszcze udoskonalić technologię kropek kwantowych – system podświetlenia w telewizorach Excellence Line (Quantum Mini LED PRO) charakteryzuje się półtorakrotnie większą liczbą stref oświetlenia w porównaniu ze zwykłą technologią Quantum MiniLED, co jeszcze bardziej poprawia szczegółowość obrazu.

Rozwiązania na każdą okazję

Samsung przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa produkowanych urządzeń. Potwierdzeniem tego podejścia w telewizorach – w tym również w reprezentantach serii Neo QLED i Excellence Line – jest zastosowanie certyfikowanego przez wiele agencji rządowych systemu Samsung Knox w celu ochrony danych osobowych, kodów PIN i haseł użytkownika.

System Tizen Smart OS to ogólnie mocna strona wszystkich telewizorów Samsung, oferuje bowiem liczne aplikacje i ułatwienia dla ich posiadaczy. Przykładowo, dzięki dostępnemu w nim modułowi Smart Things ekran może bezproblemowo współpracować i komunikować się z innymi urządzeniami elektronicznymi i Smart Home – nie tylko produkowanymi przez Samsung. Obecnie na liście obsługiwanych w ten sposób urządzeń IoT znajduje się ponad 300 pozycji.

Z kolei gracze z pewnością docenią funkcję Panel Gracza – pozwala on błyskawicznie i w wygodny sposób zmieniać niektóre ustawienia w grach takich, w tym ultraszeroki widok, bez opuszczania gry. Panel został wzbogacony o tryby dedykowane różnym rodzajom gier oraz o tryb powiększania, dzięki czemu wirtualna rozrywka będzie jeszcze bardziej porywająca. Telewizory Neo QLED automatycznie wykrywają również typy gier i samodzielnie dostosowują ustawienia odpowiednie dla każdego z nich.

Pilot solarny, certyfikowane, bezpieczne aplikacje, ochrona danych użytkownika, stale doskonalone menu, bardzo dobra współpraca z konsolami, soundbarami i innymi urządzenia to tylko niektóre wyróżniki telewizorów Samsung, które są co roku doskonalone i wyposażane w nowe funkcje. Seria Neo QLED jest tego doskonałym przykładem i wzorem dopasowania funkcjonalności i ceny.