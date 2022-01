Premiera Disney+ w Polsce potwierdzona

Długo czekaliśmy na ten moment, ale w końcu się doczekaliśmy. Serwis streamingowy Disney+, który do tej pory omijał nasz kraj, nareszcie trafi do Polski. Wiadomo, że stanie się to już latem.

Informację tę oficjalnie potwierdził Disney Polska, który udostępnił stosowne oświadczenie na oficjalnym Twitterze. Obok Polski, usługa zostanie udostępniona także w 41 innych krajach, od Europy, po Afrykę i Bliski Wschód. Od momentu premiery w 2019 roku, Disney+ co pewien czas potwierdzał plany rozszerzenia swojej oferty na Europę Wschodnią, ale bez podawania konkretnych ram czasowych; do tej pory mogliśmy opierać się jedynie na spekulacjach i plotkach na ten temat.

Ogłoszenie nie wskazuje dokładnej daty premiery (ani innych istotnych kwestii, na przykład wysokości miesięcznego abonamentu), jednak to i tak bardzo dobra wiadomość – katalog Disney+ jest naprawdę bogaty. Znajdziemy w nim wiele fantastycznych produkcji z uniwersum Star Wars (w tym kultowy już serial The Mandalorian) czy Marvela (WandaVision, Loki), jak również seriali Disneya, Pixara oraz National Geographic i filmów spod znaku Star, obejmujących produkcje 20th Century Studios, Searchlight Pictures i Hulu. Szykuje się wiele letnich wieczorów przed ekranem…