Przejażdżki i rowerowe podróże z psem jeszcze nigdy nie były tak łatwe. Przyczepka rowerowa dla psa Thule Bexey zapewnia psom najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa, bez względu na to, dokąd się wybierzecie.

Wytrzymała wyściełana podłoga przyczepki Thule Bexey jest stabilna i komfortowa dla psa nawet na nierównej nawierzchni – a obniżone wejście ułatwia psom wchodzenie i wychodzenie. Wewnątrz przyczepki rowerowej pies ma dużo miejsca nad głową, doskonałą widoczność i odpowiednią ilość świeżego powietrza, dzięki czemu zwierzak może zarówno obserwować otoczenie podczas jazdy, jak i się zdrzemnąć w przyjemnym chłodzie. Wewnątrz przyczepki nie ma ostrych krawędzi, co minimalizuje ryzyko urazów – jest ona komfortowa i bezpieczna zarówno na krótkich trasach, jak i podczas dłuższych wypraw.

Stabilna plastikowa baza gwarantuje płynną jazdę, nawet na nierównych drogach. Duże panele wentylacyjne z przodu i z boków zapewniają zwierzęciu wysoki komfort, bez względu na to, czy lubi czuć powiew wiatru, czy nie. Pies będzie zadowolony przez całą drogę, przebywając w przytulnym otoczeniu – tak, jak lubi. Solidna, wyściełana podłoga zapewnia zwierzęciu wygodę i stabilność, pomagając mu czuć się bezpiecznie i zrelaksować podczas podróży.

Przyczepka rowerowa dla psa Thule Bexey może być też używana do szkolenia zwierzaka. Wystarczy zdjąć koła i ramię zaczepu, a następnie umieścić kabinę na stabilnej bazie na podłodze – co pozwoli rozpocząć oswajanie zwierzaka z przyczepką w komfortowej przestrzeni własnego domu. Dzięki temu pies poczuje się bezpieczniej i będzie się mniej stresował pierwszą wspólną wycieczką.

Przyczepka Thule Bexey wytrzyma próbę czasu dzięki solidnym materiałom, odpornym na warunki atmosferyczne, zadrapania i pogryzienie. Podłogę i boczne panele można łatwo odpiąć, co ułatwia czyszczenie. Dodajmy, że do przyczepki dostępny jest cały zestaw akcesoriów zwiększających jej możliwości – m.in. zestaw umożliwiający przekształcenie jej w wózek, legowisko czy osłona przeciwdeszczowa.

Thule Bexey jest dostępna w dwóch rozmiarach, co pozwala dopasować ją do rozmiaru psa: średnim dla psów o masie do 35 kg i dużym dla zwierząt ważących do 45 kg. Cena przyczepki to 3 859 PLN za wariant M oraz 4 299 PLN za wersję L. Więcej informacji, w tym dokładne wymiary i opisy przyczepek, znaleźć można na stronie Thule.com.