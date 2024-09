Jak zwiększyć bezpieczeństwo swojego samochodu?

Według danych z 2023 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 27 milionów samochodów osobowych. Są one naszymi środkami transportu i często zapominamy, na jakie zagrożenia są narażone, gdy nie ma nas w pobliżu. Choć sytuacja w Polsce się poprawia, to wciąż auta pozostają łakomym kąskiem dla przestępców.

Włamania i kradzieże

Jak wynika z badań powstałych na zlecenie marki Nextbase, producenta kamer samochodowych, około jedna czwarta kierowców z Czech, Niemiec i Polski doświadczyła włamania do samochodu. Dokładnie 24 procent polskich właścicieli aut miało w swoim pojeździe nieproszonych gości. Co ciekawe, tylko 38% polskich respondentów stwierdziło, że nigdy nie pozostawia w samochodzie kosztownych przedmiotów (o wartości powyżej 200 zł). Dziwi to szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że smartfony, tablety czy laptopy potrafią kosztować kilka tysięcy złotych, a ich utrata wiąże się nie tylko z kosztami, ale również potencjalną utratą danych.

Chociaż kradzieże samochodów nie są taką zmorą, jak np. w latach 90., to nadal się zdarzają. Statystyki za 2023 pokazują, że w ubiegłym roku z powodu kradzieży wyrejestrowanych zostało ponad 5500 pojazdów osobowych i dostawczych. Zdarzenie takie oznacza dla właściciela dużą ilość formalności oraz żmudną procedurę odszkodowawczą.

Zagrożenia nie kończą się jednak na kradzieży czy włamaniu do samochodu. Drobne szkody parkingowe często oznaczają konieczność napraw z własnej kieszeni lub z ubezpieczenia, co ma później odzwierciedlenie w wysokości składek. Innym zagrożeniem jest możliwość utraty tablic rejestracyjnych poprzez ich kradzież, co z kolei oznacza konieczność niezwłocznego zgłoszenia tego faktu oraz wystąpienia o wydanie ich duplikatu.

Każda z tych sytuacji stanowi stres dla właściciela pojazdu, stwarza konieczność wykonania odpowiednich kroków biurokratycznych oraz wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczanie naszego samochodu, aby stał się mniej atrakcyjny dla potencjalnych złoczyńców.

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi sposoby ochrony pojazdów

Nowoczesne pojazdy mogą być wyposażone w rozwiązania, które sprawiają, że są stale online i mogą powiadamiać właściciela o niestandardowych sytuacjach poprzez aplikację na smartfonie. W ten sposób zgłoszenie o włamaniu można uzyskać w ciągu kilku sekund. Samochody wyższych klas posiadają wbudowane kamery, które rejestrują zdarzenia nie tylko wokół pojazdu, ale także bezpośrednio w kabinie. Urządzenia te mogą albo odstraszać złodziei, albo bezpośrednio ich filmować i przyczynić się do ich schwytania. Każdy samochód, również starszy, możemy wyposażyć w podobne funkcje, za sprawą nowoczesnych wideorejestratorów.

Najbardziej zaawansowane kamery samochodowe służą nie tylko do nagrywania jazdy, ale rejestrowania zdarzeń w otoczeniu, gdy jesteśmy poza pojazdem – na przykład, gdy blisko naszego auta ktoś zacznie się poruszać – mówi Laszlo Szalontai, wiceprezes ds. sprzedaży w Europie w Nextbase. Dzięki zaawansowanej technologii, która wykorzystuje sztuczną inteligencję nawet starszy samochód można zabezpieczyć w taki sam sposób, jak wyprodukowaną w tym roku najnowszą Teslę, BMW czy Mercedesa. Przykładowo nasze kamery z najnowszej serii iQ posiadają tryb SmartSense Parking. Daje ona użytkownikom możliwość otrzymywania zdalnych powiadomień inicjowanych przez technologię świadomości przestrzennej Nextbase. Alerty te ostrzegają użytkowników o zagrożeniach pojawiających się w wyznaczonym polu wokół pojazdu. Są szczególnie przydatne, ponieważ umożliwiają użytkownikowi monitorowanie, angażowanie się, a nawet podejmowanie proaktywnych działań w celu zaradzenia incydentowi, zanim on nastąpi. Dodatkowo, kamery Nextbase iQ są w stanie błyskawicznie zapisywać takie nagrania i wysyłać je do chmury, do której użytkownik ma dostęp z dowolnego miejsca na świecie – wyjaśnia Szalontai.

W okresie świątecznym samochody kuszą złodziei. Jak się przed nimi bronić?