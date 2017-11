Sony XZ Premium to smartfon zarówno bardzo typowy, jak i wybitnie nietypowy. Typowe jest w nim wnętrze: potężna specyfikacja, ekran 4K HDR o pięknym odwzorowaniu barw, bardzo wysokiej jakości aparat z fajną funkcją robienia filmów w slow motion, dobre audio i inne flagowcowe standardy. Nietypowy zaś jest fakt, że wszystkie te elementy mają coś, do czego można się przyczepić. Przyjrzyjmy się, które elementy Sony XZ Premium sprawdzają się w praktyce, a które – jedynie na papierze.

RZUCA SIĘ W OCZY

Pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę po rozpakowaniu Sony XZ Premium, są jego rozmiary – ekran jest duży i otoczony wyraźnymi obwódkami. Design nowego flagowca Sony korzysta ze sprawdzonych, acz nieco trącących myszką rozwiązań zaprezentowanych we wcześniejszych modelach producenta. Kanciaste kształty i dość grube obwódki dookoła ekranu sprawiają, że telefon wygląda dość topornie i ciężko. Szczególnie dobitnie widać to, gdy porównamy XZ Premium z głównymi konkurentami, szczególnie zaś z Samsungiem Galaxy 8 – lekkim, nowoczesnym, o zaokrąglonych liniach. Wiele zależy tutaj od gustu odbiorcy, jednak jedno jest pewne – Sony powinno wprowadzić pewne zmiany w designie urządzeń, w szczególności, że smartfon źle leży w małych dłoniach, zaś dla młodszych użytkowników jego wygodna obsługa jest właściwie niemożliwa. Czy jest to plus czy minus XZ Premium, każdy osądzi samodzielnie.

Przód i tył telefonu pokryte zostały szkłem Gorilla, co wygląda efektownie, ale również powoduje szybkie brudzenie się telefonu. Pod przednim szkłem skryty jest jednak jeden z najsilniejszych atutów flagowca Sony – ekran obsługujący wideo w 4K i HDR. Jest to najmocniejsza propozycja na rynku – żaden inny smartfon nie oferuje podobnej rozdzielczości. Obraz jest ostry, doskonale oddaje barwy i kontrasty. Jeśli zatem zależy ci przede wszystkim na oglądaniu filmów i seriali w jakości 4K na ekranie telefonu, trafiłeś idealnie. Pod tym względem XZ Premium na pewno cię nie zawiedzie, szczególnie, że 5,46 cala w praktyce spokojnie wystarczy do samotnego oglądania serialu w podróży.

Nieco gorzej wygląda sytuacja z obsługą VR. W teorii obsługa 4K to opcja wręcz stworzona do rzeczywistości wirtualnej – wyższa jakość warunkuje lepszy odbiór obrazu i mniej widoczną pikselozę. W praktyce większość aplikacji VR ciągle tkwi w jakości Full HD 1080p, przez co możliwości ekranu XZ Premium nie są w pełni wykorzystane. Owszem, dzięki 4K obraz jest płynniejszy i mniej rozpikselowany, ale wcale nie uprzyjemnia to korzystania z VR. Dlaczego? Zastosowanie przez Sony dość powolnego ekranu LCD (zamiast najczęściej wybieranego dla celów VR, wielokrotnie szybszego OLED) powoduje odczuwalny efekt rozmycia obrazu w ruchu podczas szybkiego poruszania głową i śledzenia obiektów. To dlatego długotrwałe użytkowanie telefonu w okularach VR sprawi, że zakręci ci się w głowie.

Brzegi telefonu wykonane są z plastiku – nie jest to bardzo widoczne, jednak utrudnia pewne złapanie telefonu i może skutkować jego wypuszczeniem z mokrych dłoni. Montaż karty SIM – jak zawsze w przypadku produktów Sony – wymaga napocenia się z malutką tacką, na której należy umieścić kartę. Jest to jednak mała niedogodność. Slot na kartę microSD umożliwia zwiększenie pojemności telefonu o nawet 64 GB – przydatne, jeśli zamierzasz oglądać filmy w jakości 4K.

Przycisk włączania telefonu i blokady ekranu umieszczony jest z boku obudowy i wyposażony w czytnik odcisku palca. Umiejscowienie przycisku jest wygodne, chociaż osoby z małymi dłońmi mogą mieć problemy z jego obsługą i jednoczesnym odblokowywaniem ekranu.

XZ Premium jest pyło- i wodoodporny, co czyni z niego niezłego towarzysza na plażę. Może on również wytrzymać zanurzenie w słodkiej wodzie do głębokości 1 metra. Niestety, producent nie udostępnił informacji na temat odporności telefonu na przypadkowe zachlapanie wodą pod wysokim ciśnieniem.

ZWOLNIJ TROCHĘ

OK, zanim przejdziemy do najbardziej czadowej funkcji telefonu, popatrzmy na sam aparat. Tylni obiektyw wyposażony jest w potężne charakterystyki: rozdzielczość 19 Mpix, światło f/2.0, elektroniczna stabilizacja obrazu, laserowy autofokus i wiele innych opcji. Jakość fotografii jest bardzo dobra – w tym aspekcie Sony zdecydowanie poprawiło się w stosunku do poprzednich flagowców, które były co najwyżej zadowalające.

POPRAWNY, JEDNAK NIEZBYT PORYWAJĄCY TELEFON Z KILKOMA CIEKAWYMI FUNKCJAMI.

Smartfon posiada kilka automatycznych trybów fotografii, jak również możliwość ręcznego ustawienia parametrów każdego zdjęcia. Zanim wciśniesz znajdujący się z boku obudowy przycisk obsługujący aparat, telefon automatycznie zdąży zrobić kilka wcześniejszych ujęć, spośród których będziesz mógł wybrać najlepsze – wygodne, jeśli planujesz fotografować szybko poruszające się obiekty i dynamiczne sceny. Zdjęcia wykonane w słabym świetle wyglądają nieźle dzięki funkcji rozświetlania ujęć przy jednoczesnej korekcji powstałych szumów. Nieco dziwi decyzja Sony o usunięciu wsparcia dla formatu RAW, który przecież jest integralną częścią Androida. Możliwości tej nie przywracają nawet zewnętrzne aplikacje fotograficzne – szkoda, ponieważ osłabia to jedną z najmocniejszych stron XZ Premium.

Zdjęcia to jednak tylko jedna z możliwości wykorzystania aparatu XZ Premium. Najfajniejsza opcja to bezsprzecznie możliwość nagrywania filmów 4K w ekstremalnym slow motion. Funkcja Super Slow Motion umożliwia nagrywanie pięciosekundowych klipów w 960 FPS oraz „spowalnianie” tej samej długości fragmentów filmów nagranych w normalnej prędkości. Opcja ta oferuje niesamowite możliwości artystycznego wyrażania siebie, zaś jej stosowanie daje sporo frajdy. Na początku trudno będzie uchwycić idealny moment na włączenie spowolnienia, jednak proces nauki jest przyjemny i nie frustruje. Super Slow Motion działa najlepiej przy jasnym, naturalnym świetle – nawet podczas kręcenia filmów wewnątrz jasnego pomieszczenia, zauważalny jest znaczący spadek jakości, zaś o materiale nakręconym w nocy lub podczas trudnych warunków pogodowych możesz zapomnieć. Mimo tego Super Slow Motion to świetny dodatek, który na pewno ci się spodoba.

Jak na tym tle wypada przedni aparat? Cóż, może nie zrobisz nim efektownego filmu w slow motion (idealnego

do pochwalenia się na Snapchacie), ale 13 Mpix to wciąż bardzo obiecująca propozycja. Dzięki przyciskowi zwalniania migawki robienie selfie jest znacznie łatwiejsze, a standardowe dla telefonów Sony opcje wygładzania zdjęć sprawią, że nawet po nieprzespanej nocy (lub kilkugodzinnym locie) będziesz wyglądać doskonale.

A JAK TAM BRZMIENIE?

XZ Premium bardzo dobrze radzi sobie z odtwarzaniem muzyki i innego audio. Telefon wyposażony jest w dwa przednie głośniki, dzięki czemu podczas odtwarzania dźwięk nie jest przytłumiony przez dłoń. Opcja ta jest szczególnie wygodna podczas mobilnego grania. Odsłuch przez słuchawki również jest wygodny. Telefon posiada funkcję poprawy jakości audio odsłuchiwanego w słuchawkach i głośnikach, również bezprzewodowych. Szczególnie zauważalne jest to w przypadku „empetrójek” i strumieniowania muzyki w niskiej jakości (np. przy słabym łączu). Bardzo dobrze odtwarzane są również pliki w formatach bezstratnych, ale nie odczuwa się wyraźnych różnic w porównaniu z konkurencją.

Odtwarzanie multimediów udźwignie ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 835 i 4 GB RAM. Daje to standardową dla flagowców możliwość płynnego oglądania filmów, grania w bardziej wymagające gry mobilne oraz obsługi kilku zasobożernych aplikacji naraz. Telefon wyposażony jest w 64 GB pamięci i wspomnianą już możliwość rozszerzenia jej o kolejne 64. Pojemność baterii Sony XZ Premium to również flagowcowy standard – 3230 mAh spokojnie wystarczy na 14 godzin intensywnego użytkowania. Jak w przypadku każdego ze smartfonów z wyższej półki nie ominie cię zatem codzienne ładowanie telefonu. Interfejs XZ Premium to ciągle płynny, estetyczny Android 7.1 Nougat z nakładką graficzną Sony. Całość wygląda solidnie i działa bez zarzutu, a ponadto jest intuicyjna i przejrzysta.

Sony XZ Premium to bardzo ciekawy przypadek. Patrząc na jego specyfikację i osiągi, wydaje się, że telefon jest wart swojej ceny (która notabene ani nie zachwyca, ani nie odstrasza – 3 100 PLN to w tej klasie urządzeń bardzo typowa kwota). Dodatkowe opcje, w tym możliwość kręcenia filmów w Super Slow Motion, są kuszące, jednak nie przysłaniają one aspektów, w których propozycja Sony jest po prostu przeciętna.

Czy warto zatem kupić najnowszego flagowca od Sony? Cóż, zastanów się: czy będziesz oglądać filmy w jakości 4K na ekranie smartfona? A może jesteś zainteresowany łatwym i przyjemnym robieniem efektownych filmów z użyciem technologii slow motion? Jeśli te dwie wizje przemawiają do ciebie – rozważ zakup. Jeśli zaś niespecjalnie cię to kręci, odpuść sobie. XZ Premium to dobry telefon, jednak w dobie wyścigu o zainteresowanie klienta, samo bycie „dobrym” nie wystarczy, aby zwyciężyć.

SPECYFIKACJA