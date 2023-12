TP-Link Tapo: na straży dobytku i twojego spokoju

System zewnętrznego i wewnętrznego monitoringu domu można zbudować w oparciu o proste w konfiguracji i montażu kamery. Wystarczy delikatny przegląd rynku, aby wybrać rozwiązania przyjazne domownikom i niezawodne podczas spotkania z intruzem. Jednym z najbardziej niezawodnych dostawców jest firma TP-Link, która właśnie poszerzyła swoje portfolio o trzy nowe kamery smart, pozwalające na monitoring wnętrza domu, a także terenu wokół niego.

Przed wyborem kamery zewnętrznej warto zastanowić się, gdzie będzie ona umiejscowiona, jaki teren musi objąć swoim okiem i czy będzie pracować w nocy, w nieoświetlonym miejscu. Wartym uwagi produktem jest kamera obrotowa Tapo C520WS. Rejestruje ona obraz w rozdzielczości 2K QHD (2560×1440 px) i może uchwycić więcej szczegółów w stosunku do kamery 1080p (1920×1080 px). Tak dobra jakość nagrania powoduje, że nawet podczas ewentualnych przybliżeń mamy pewność rozpoznania osób, czy odczytania np. tablic rejestracyjnych. Urządzenie zostało wyposażone w obiektyw f1.6 wraz z przetwornikiem Starlight, które dopuszczają więcej światła. Tym samym kamera gwarantuje rejestrowanie nieskazitelnego, kolorowego obrazu nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Co więcej, kamera umożliwia również rejestrację obrazu monochromatycznego przy wykorzystaniu diody podczerwieni. Tapo C520WS ma 360° zasięgu widzenia w poziomie i 130° w pionie, co pozwala na monitorowanie rozległej posesji i eliminuje martwe strefy. Bardzo przydatną funkcją jest wykrywanie ruchu osób, zwierząt i pojazdów, a także możliwość ustanowienia stref aktywności. Po wykryciu ruchu, kamera może śledzić intruza, korzystając z wysokiej prędkości obrotu oraz emitować personalizowany alarm dźwiękowy i świetlny.

Równie ciekawą kamerą zewnętrzną jest Tapo C325WB. Model ten cechuje znakomita jakość obrazu rejestrowanego w nocy. Jest to możliwe dzięki technologii ColorPro, dużemu przetwornikowi 1/1,79 i obiektywowi f1.0. Ten ostatni jest w stanie uchwycić 4x więcej światła niż f2.0. Z kolei przetwornik 1/1,79” ma większą powierzchnię i czułość w porównaniu do 1/2,7”. Oba parametry w połączeniu z ColorPro są kluczem do rejestrowania żywych i wyraźnych kolorów nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia. Dużym atutem tego rozwiązania jest szeroki kąt widzenia do 127°, zapewniający pokaźny zasięg wykrywania, który pozwala objąć monitoringiem większą przestrzeń i skupić się na najważniejszych obszarach wokół posesji czy w ogrodzie. W Tapo C325WB możemy także ustanowić strefy prywatności, a dzięki technologii wykrywania ruchu, po przekroczeniu linii bezpiecznego obszaru, zostanie włączony alarm świetlny i dźwiękowy, a właściciel posesji otrzyma alert o obecności intruza.

Ważną z punktu widzenia montażu jest klasa szczelności IP66 obu premierowych kamer. Gwarantuje ona doskonałą ochronę przed wodą, kurzem i zmiennymi warunkami atmosferycznymi panującymi na zewnątrz. Konfiguracja również nie powinna sprawić problemów, gdyż kamery można sparować bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi. Jeśli jednak chcemy wykorzystać połączenie przewodowe, jest to możliwe przy pomocy kabla Ethernet. Do rejestrowania obrazu warto wykorzystać dedykowane do monitoringu karty microSD. W przypadku wyboru tej o pojemności 512 GB możemy na niej nagrać aż do 840 godzin materiałów.

Jeśli dodatkowo chcemy monitorować wnętrze domu, w ofercie TP-Link znajdziemy model Tapo C220 – obrotową kamerę Wi-Fi wykorzystującą sztuczną inteligencję. Jej zaletą jest wysoka jakość nagrań 2K 4 Mp QHD, a także udoskonalona nocna wizja, która pozwala na rejestrację nocnych ujęć z widocznością do 9 metrów nawet w przypadku całkowitej ciemności, panującej w pomieszczeniu. Kamera ma bardzo duży zakres ruchu głowicy – obrót o 360° i pochylenie 114°, co umożliwi objęcie większego obszaru lub wyznaczenie poszczególnych stref z monitoringiem. Przydatną funkcją jest Wykrywanie Smart SI. Pozwala ono na natychmiastowe ujawnienie nieuprawnionego zdarzenia – obca osoba w domu, zwierzę, które udało się do niebezpiecznego miejsca, czy nieoczekiwany dźwięk, jak płacz dziecka czy odgłos tłuczonego szkła. Użytkownik od razu otrzymuje powiadomienie i może odpowiednio zareagować.

Monitoring domu i jego okolicy to jeden z najpowszechniejszych systemów bezpieczeństwa wybieranych przez użytkowników. Dzieje się tak ze względu na dużą dostępność kamer, a także ich prosty montaż i komfortową obsługę. Za tym trendem podążają także producenci rozwiązań smart, którzy prezentują niewielkie i niepozorne, a tak potrzebne i niezastąpione wewnętrzne i zewnętrzne kamery. Nie inaczej jest w przypadku TP-Link, które stale rozszerza swoje portfolio tak, aby każdy użytkownik znalazł rozwiązanie dopasowane do jego potrzeb.

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

Korzystanie z kamer TP-Link należy rozpocząć od pobrania aplikacji Tapo. Jest ona dostępna na urządzenia mobilne z system Android oraz iOS. Następnie możemy podłączyć kamerę do zasilania i wtedy też automatycznie dodamy ją do naszej aplikacji. W tym momencie otwiera się przed nami duże pole możliwości ustawień kamery, kontroli nad jej pracą, a także wyznaczanie stref aktywnych i prywatnych. Aplikacja umożliwia ręczne sterowanie kamerą, a także w przypadku nowych produktów wykorzystanie dwukierunkowej transmisji audio. Zatem produkty TP-Link wyposażone w głośnik i mikrofon mogą służyć do komunikacji z kurierem czy sąsiadem, którzy znajdują się w oku kamery. Ważnym aspektem z punktu widzenia nieuprawnionych zdarzeń jest łatwość udostępniania nagrań. Jeśli nie zdecydujemy się na korzystanie z kart microSD do rejestracji materiałów, w aplikacji możemy wykupić dostęp do chmury TapoCare, w której mogą być przechowywane nasze nagrania z kamer. Warto podkreślić, że aplikacja Tapo pozwala na zarządzanie nawet 32 kamerami z serii Tapo jednocześnie, a także innymi urządzeniami Tapo Smart. Umożliwia ona również podgląd obrazu na żywo z czterech kamer. Dzięki łatwej i szybkiej konfiguracji można w optymalny sposób dostosować wykrywanie osób i ruchu w wyznaczonych obszarach, a także ustawić alerty o poszczególnych zagrożeniach. Miłym dodatkiem jest fakt, że aplikacja Tapo jest kompatybilna z Asystentem Google i Amazon Alexa, co ułatwia jej codzienną obsługę.