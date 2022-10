RØDE wprowadza podmarkę poświęconą urządzeniom gamingowym i streamingowym

Po ponad trzech latach rozwoju, RØDE ogłosiło uruchomienie swojej wyczekiwanej podmarki gamingowo-streamingowej, RØDE X. Opierając się na spuściźnie RØDE jako wiodącej na świecie marki audio dla twórców treści, RØDE X poświęca się opracowywaniu wysokowydajnych rozwiązań audio specjalnie dla streamerów i graczy. To pierwszy raz w swojej historii, kiedy RØDE wprowadziła podmarkę do swojego kultowego portfolio i jest znaczącym krokiem w ewolucji firmy.

Nowy oddział zatrudnia dedykowany dział badawczo-rozwojowy ds. transmisji strumieniowych i gier, wyznaczony do opracowania zupełnie nowej linii produktów, z których pierwsze trzy są dostępne na całym świecie już dziś: UNIFY, rozwiązanie do wirtualnego miksowania, przesyłania strumieniowego i gier oraz dwa nowe profesjonalne mikrofony USB – dynamiczny USB XDM-100 i pojemnościowy USB XCM-50.

Bohaterem serii startowej RØDE X jest UNIFY. Zaprojektowany jako najlepsze oprogramowanie audio dla streamerów i graczy, UNIFY łączy funkcje, które w innym przypadku wymagałyby wielu aplikacji, w jednym, łatwym w użyciu rozwiązaniu. Obejmuje to routing i miksowanie do czterech mikrofonów USB lub innych urządzeń audio oraz do sześciu wirtualnych źródeł dźwięku (w tym gier, czatu, muzyki i aplikacji przeglądarki) w intuicyjnym interfejsie; tworzenie niezależnych submiksów dla różnych wyjść, w tym ich transmisji na żywo, słuchawek i czatu; dodanie przetwarzania dźwięku klasy studyjnej do kanałów mikrofonowych; uruchamianie w locie efektów głosowych i dźwiękowych; nagrywanie wielościeżkowe i nie tylko. UNIFY to najbardziej zaawansowane oprogramowanie audio dostępne dla streamerów i graczy, oferujące najnowocześniejsze funkcje z legendarną dostępnością i łatwością obsługi RØDE dla użytkownika. Oprogramowanie jest dostarczane bezpłatnie ze wszystkimi produktami RØDE X lub można je kupić jako miesięczną lub roczną subskrypcję do użytku z dowolnym innym produktem audio USB.

Oprócz UNIFY w asortymencie znajdują się dwa zupełnie nowe mikrofony: XDM-100 i XCM-50. XDM-100 to profesjonalny mikrofon dynamiczny USB, który zapewnia bogaty dźwięk, idealny do przesyłania strumieniowego i grania. Ma wysokiej jakości obwody z ultraniskoszumowym, wysokim wzmocnieniem Revolution Preamp i wysokiej rozdzielczości 24-bit/96 kHz analogowo-cyfrową konwersją zapewniającą nieskazitelną jakość dźwięku. Jego dynamiczna kapsuła klasy studyjnej i ciasny kardioidalny wzór biegunowy zapewniają doskonałą klarowność z tłumieniem hałasu w pomieszczeniu oraz kliknięć klawiatury lub myszy, a także jest wyposażony w wysokiej jakości osłonę pop i mocowanie przeciwwstrząsowe do łagodzenia niechcianych uderzeń. Wyjście słuchawkowe o dużej mocy zapewnia bezbłędne monitorowanie i odtwarzanie dźwięku z zerową latencją, wraz z praktyczną kontrolą poziomu i funkcją wyciszania mikrofonu.

XCM-50 to profesjonalny pojemnościowy mikrofon USB zoptymalizowany również pod kątem przesyłania strumieniowego i gier. Zapewnia bardzo szczegółową reprodukcję głosu z niesamowitym ciepłem dzięki pełnej charakterystyce częstotliwościowej. Jest również wyposażony w wyjście słuchawkowe o dużej mocy wraz z kontrolą poziomu i przyciskiem wyciszania, a wewnętrzna osłona pop i mocowanie zapewniają ochronę przed trzaskami i uderzeniamii. Aby jeszcze bardziej ułatwić rozpoczęcie pracy, XCM-50 jest wyposażony w statyw na biurko i zintegrowany uchwyt obrotowy o 360 stopniach działania, umożliwiający elastyczne pozycjonowanie mikrofonu.

Oba mikrofony pozwalają przez UNIFY dodać do głosu zaawansowane przetwarzanie dźwięku APHEX – w tym kompresor, bramkę szumów, filtr górnoprzepustowy oraz legendarne efekty Aural Exciter i Big Bottom – z pełną precyzyjną kontrolą każdego parametru w celu stworzenia własnego podpisu dźwiękowego. Razem UNIFY i mikrofon RØDE X oferują kompletne rozwiązanie audio do przesyłania strumieniowego lub gier z pełnymi możliwościami profesjonalnego studia.

Produkty te są pierwszymi z gamy RØDE X, a kolejne mają zostać wydane w 2023 roku i później.

XCM-50 jest już dostępny w cenie 149 USD, a XDM-100 w cenie 249 USD. UNIFY można pobrać ze strony rodex.com/unify. Jest bezpłatny z dowolnym mikrofonem RØDE X lub można go kupić w ramach subskrypcji za 7,99 AUD miesięcznie lub 69,99 AUD rocznie.