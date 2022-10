IN THE CITY – Columbia Sportswear prezentuje kolekcję miejską FW22￼

Wygodne buty w sam raz na miejskie wędrówki, funkcjonalne kurtki typu 3-w-1 czy wreszcie ultraciepłe puchówki to flagowe produkty miejskiej kolekcji od Columbia Sportswear. Tegoroczny sezon jesień – zima według projektantów amerykańskiej marki to różnorodność stylów, nowoczesna estetyka, żywe kolory i oczywiście zaawansowane technologie, dzięki którym deszcz i mróz nie zatrzymają cię w domu.

Damska kurtka Columbia Pulaski Interchange Jacket jest propozycją typu 3-w-1, składającą się z wytrzymałej, zewnętrznej warstwy przeciwdeszczowej oraz wewnętrznej podpinki z syntetyczną ociepliną, w 85% pochodzącej z recyclingu. Dzięki temu można bez trudu dopasować grubość ubioru do warunków pogodowych, korzystając z jednej lub obu części kurtki. Wewnętrzna podpinka posiada termorefleksyjną podszewkę Omni-Heat, która odbija i zatrzymuje ciepło wytwarzane przez ciało. Kurtka ma boczne kieszenie na dłonie, oraz wewnętrzną, mniejszą kieszeń, regulowany dół oraz mankiety oraz zintegrowany kaptur. Cena: 1 199,99 PLN.

Marquam Peak Fusion Parka to wodoodporna, męska kurtka na naprawdę silne mrozy. Wyposażona w syntetyczną izolację Thermarator i duży ‘panel’ Omni-Heat Infinity pozwoli na zatrzymanie ciepła wewnątrz. Kieszenie na piersi i boczne pozwolą na schowanie niezbędnych drobiazgów. Parka ma regulowany kaptur ze ściągaczem – w zależności od potrzeby zarówno kaptur jak i sztuczne futro na nim można odpiąć. Cena: 1 249,99 PLN.

Damska kurtka Carson Pass Interchange Jacket 3-w-1 to bardzo praktyczny model, który łączy zalety ciepłej podpinki oraz wodoodpornej kurtki wierzchniej. Membrana Omni-Tech wraz z podklejonymi szwami zapewni znakomitą ochronę przed trudnymi warunkami, jednocześnie gwarantując wysoką oddychalność. Kurtka posiada kaptur z możliwością regulacji, wraz z ozdobnym elementem ze sztucznego futra, który w razie potrzeby można odpiąć. Po bokach znajdują się 4 kieszenie – 2 z dostępem poprzez patkę z napem, 2 rozpinane za pomocą suwaka. Na piersi umieszczona została jedna pionowa kieszeń zabezpieczona zamkiem błyskawicznym. Podpinka stanowi świetną warstwę docieplającą, dzięki lekkiej syntetycznej ocieplinie. Łączenia między komorami wykonane zostały techniką bezszwową, co sprawia, że straty ciepła są niewielkie. Dodatkowo zastosowana podszewka Omni-Heat Thermal Reflective bardzo skutecznie odbija ciepło. Cena: 1 149,99 PLN.

Kurtka puchowa Columbia Bulo Point II Down Jacket sprawi, że minusowe temperatury nie zatrzymają cię w domu. Za komfortowe ciepło odpowiadają tu: naturalny gęsi puch o sprężystości 700 cuin, najnowsza, odbijająca jeszcze więcej ciepła ciała złota podszewka Omni-Heat Infinity oraz hydrofobowa impregnacja materiału spowalniająca namakanie. Kurtka ma wiele przydatnych rozwiązań jak materiałowy ochraniacz podbródka, pod którym schowa się suwak, wewnętrzna kieszonka, odpinany kaptur, regulowany dół i mankiety i oczywiście kieszenie boczne, pozwalające na ogrzanie dłoni. Całość można skompresować do niewielkich rozmiarów i przechować w dołączonym worku. Cena: 1 299,99 PLN.

Męska kurtka Columbia Puffect Hooded została wykonana z wytrzymałego, impregnowanego materiału, który chroni przed mżawką, śniegiem i wiatrem. Za ciepło i wysoką oddychalność odpowiada syntetyczna ocieplina Thermarator, wykonana z poliestrowych włókien, które prócz izolacji oferują odprowadzanie wilgoci powstającej podczas wysiłku. Kurtka posiada dwie kieszenie boczne na zamek, kaptur ze stójką oraz logo Columbia na piersi. Cena: 699,99 PLN.

Opal Hill Mid Down Jacket to idealne rozwiązanie dla kobiet, które szukają długiej, ultraciepłej kurtki zimowej. Kurtka ma ocieplinę z puchu z certyfikatem RDS. W modelu zastosowano technologie Omni-Tech oraz Omni-Heat Infinity. Omni-Tech to membrana z mikroporami, która nie dopuszcza do wnikania wody w głąb tkaniny, ale umożliwia odprowadzanie potu, co pozwala zachować poczucie suchości. Omni-Heat Infinity to najbardziej zaawansowana odsłona flagowej technologii termicznej od Columbii. W porównaniu do pierwszej wersji technologii bazującej na „matrycy” z aluminiowych kropek – Omni-Heat Infinity bazuje na ‘matrycy’ ze złotych, większych kropek, dzięki czemu zapewnia wyższą o 40% izolację cieplną i natychmiastowe poczucie ciepła, przy zachowaniu równie wysokiego poziomu przepuszczalności powietrza i wilgoci. Kurtka ma zapinane na zamek kieszenie na dłonie, regulowane mankiety zewnętrzne oraz wewnętrzne mankiety z otworami na kciuki. Cena: 1 449,99 PLN.

Wildone Navigate to wielofunkcyjne, niskie buty z mieszanego materiału przeznaczone do noszenia w mieście i lekkich wędrówek. Wodoodporna technologia Omni-SHIELD z połączeniem zamszu i siateczki zapewniają doskonałą ochronę. Technologia TECHLITE+ nadaje środkowej podeszwie gwarancję amortyzacji i stabilności. Podeszwa zewnętrzna ADAPT TRAX gwarantuje wyjątkową przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach. Wildone Navigate to model, który zapewnia komfort przez cały dzień, nowoczesny styl i funkcjonalność. Cena: 469,99 PLN.

Wildone Tigertooth to buty miejskie w stylu retro. Doskonale sprawdzą się podczas przechadzki po mieście czy spaceru po parku. Model ten wykorzystuje technologię Omni-Shield, dzięki czemu buty są chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Zamszowa i siateczkowa cholewka została wyposażona w osłonę z TPU. Technologia TECHLITE+ nadaje środkowej podeszwie gwarancję amortyzacji i stabilności. Przyczepność na mokrych i suchych nawierzchniach zapewnia gumowa podeszwa wykonana w technologii Omni-Grip. WILDONE TIGERTOOTH są dostępne w wersji damskiej i męskiej w cenie: 469,99 PLN.

Kolekcja miejska FW22 jest dostępna m.in. w sklepach: answear.com, modivo.pl, sneakerstudio.pl, streetsupply.pl, coolsport.pl.