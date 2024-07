Moondrop Cosmo – słuchawki planarne w najlepszym wydaniu

Marka Moondrop nie przestaje nas zaskakiwać. Po niezwykle udanym modelu Venus – producent ten nie spoczął na laurach. I teraz wprowadza model Cosmo, czyli jeszcze lepsze słuchawki planarne. A na dodatek takie, które już jednoznacznie aspirują do najwyższej półki i posiadają bardzo zaawansowane przetworniki planarne najnowszej generacji. Korzystają one nie tylko z ultra-cieńkiej nano-membrany o średnicy aż 100 mm, ale też mają zaawansowany układ magnetyczny i cewkę z czystego srebra. Niewątpliwie świat słuchawek planarnych wzbogacił się o kolejną bardzo ciekawą propozycję.

Moondrop Cosmo to słuchawki zaprojektowane przy użyciu najnowszych oraz najbardziej zaawansowanych narzędzi takich, jak Comsol Multiphysics. Dzięki temu Moondrop stworzył specjalnie dla tego modelu nowe, niezwykle zaawansowane przetworniki planarne. Posiadają one nie tylko ultra-cieńką membranę o średnicy 100 mm, która jest niezwykle lekka – ale też mają napyloną na tę membranę cewkę ze srebra najwyższej próby. Dzięki temu potrafią znakomicie przetwarzać sygnały o bardzo niskich poziomach, co bezpośrednio przekłada się na realizm i transparentność ich przekazu. Co więcej, zaprojektowane za pomocą metody FEA (Finite Element Analysis) magnesy neodymowe N52 zostały specjalnie skonstuowane tak, aby uzyskać jak najbardziej równomierne pokrycie membrany polem magnetycznym. Dzięki temu przetworniki w Moondrop Cosmo pracują tłokowo i są w stanie doskonale odtworzyć całe pasmo audio, niezależnie od poziomu sygnału. Potwierdzeniem tego są niezwykle niskie zniekształcenia THD poniżej poziomu 0.05%, co jest wynikiem niemalże niebywałym.

Dodatkowo srebrna cewka w Moondrop Cosmo znajduje się na całej płaszczyźnie membrany. Powoduje to jednolite rozłożenie siły działającej na membranę i eliminuje nieaktywne obszary. A to z kolei przekłada się na brak niekontrolowanych i rezonujących obszarów. Do tej pory takie działanie było zarezerwowane jedynie dla słuchawek elektrostatycznych. Teraz Cosmo wynosi słuchawki planarne na zupełnie nowy poziom, jeżeli chodzi o liniowość działania ich driverów.

Moondrop Cosmo w innowacyjny sposób podchodzi także do kontroli dyfrakcji oraz odbić pojawiających się w muszlach. Zastosowano tutaj specjalną strukturę 3D, która kontroluje te zjawiska. A dzięki temu uzyskano znakomitą jakość wysokich częstotliwości, które teraz są transparentne i niezwykle otwarte. Jednocześnie zachowując gładkość znaną z najlepszych słuchawek elektrostatycznych. Same zaś musze zostały pieczołowicie zaprojektowane tak, aby zapewniały przetwornikom optymalne warunki pracy. Oraz nie ulegały drobnym nawet deformacjom przy dużych poziomach sygnału. Sprawia to, że są akustycznie przeźroczyste i pozwalają słuchawkom na osiągnięcie nowych poziomów transparentności przekazu.

Także i w zakresie okablowania Moondrop stanął na wysokości zadania. Po wielu testach odsłuchowych postanowiono użyć przewodu, który z tak dobrymi słuchawkami zabrzmi najbardziej synergicznie. Dlatego użyto przewodników wykonanych z bardzo dobrej jakościowo miedzi monokrystalicznej, która zapewni nie tylko otwartość ale i szlachetną barwę oraz nasycenie całego pasma audio. Kabel zakończony jest wtykiem zbalansowanym 4,4 mm Pentaconn, jednakże w zestawie jest także specjalny adapter z wtykiem niezbalansowanym 6,3 mm.

Słuchawki Moondrop Cosmo dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 4 399 PLN.