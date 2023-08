Quantic Dream ujawnia zwiastuny swoich nadchodzących produkcji

Quantic Dream ujawnił dodatkowe szczegóły na temat produkcji swojego podstudia SPOTLIGHT by Quantic Dream – Under The Waves, Lysfanga: The Time Shift Warrior oraz Dustborn. W związku z tym zaprezentowano również ich najnowsze zwiastuny.

Under The Waves

Parallel Studio przygotowuje się do dostarczenia ich najnowszego tytułu skupionego na immersyjnej podwodnej przygodzie, Under The Waves, prawie 4 lata od pierwszego prototypu. Gra będzie dostępna 29 sierpnia w wersji cyfrowej na platformach PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X oraz Xbox One.

Fizyczna wersja również będzie dostępna 29 sierpnia na platformach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X oraz Xbox One. W pudełku poza grą znajdują się art book i zestaw ekskluzywnych naklejek.

Lysfanga: The Time Shift Warrior

Dzieło studia Sand Door, Lysfanga: The Time Shift Warrior, pojawi się na PC na początku 2024 roku. Gra powraca do klasycznej koncepcji hack’n’slash z taktycznym twistem: gracze będą kontrolować Imë, potężną bohaterkę, która może przywoływać klony ze swojej przeszłości pomagające jej w walce z hordami wrogów na niezliczonych arenach. Lysfanga: The Time Shift Warrior jest również idealnym wyborem dla tych, którzy szukają wyjątkowego doświadczenia akcji.

Dustborn

Dustborn, gra wymyślona i opracowana przez zespół Red Thread Games z Oslo w Norwegii, oferuje wciągającą przygodową grę akcji, wzmocnioną komiksową oprawą graficzną. Gra ukaże się w 2024 roku na platformach PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X i Xbox One, a szalona podróż Pax i jej załogi przez dystopijne Stany Podzielone Ameryki, częściowo pocztówkowe, częściowo totalitarne, została ujawniona w nowym zwiastunie.