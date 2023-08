Nowy zwiastun zapowiadający zmiany w rozgrywce w Cyberpunku 2077 i dodatku Widmo wolności

CD PROJEKT RED zaprezentował zwiastun pokazujący nowe elementy rozgrywki w Cyberpunku 2077 i dodatku Widmo wolności oraz zapowiedział Aktualizację 2.0 dla podstawowej wersji gry.

Zwiastun pt. “Nowe Zasady Gry” jest kompilacją nowych elementów rozgrywki, jakie pojawią się w rozszerzeniu Widmo wolności do gry Cyberpunk 2077.

Osoby, które zakupią Widmo wolności, mogą liczyć na szereg ekskluzywnych nowości, m.in. w postaci drzewka atutów Relic. Dzięki niemu gracze zyskają dostęp do szeregu potężnych umiejętności, które w znaczny sposób wpływają na rozgrywkę, otwierając drogę do tworzenia zupełnie nowych sposobów na prowadzenie gry. To nie wszystko — Widmo wolności to także dostępna na wyłączność nowa lokacja do odkrycia — Dogtown, nowe misje specjalne, porcja dodatkowych zadań pobocznych i aktywności, nowe uzbrojenie, wszczepy, ubrania i nie tylko.

W zwiastunie zaprezentowano także nowy system atutów i umiejętności, który pozwoli graczom na jeszcze większa swobodę i dowolność w podejściu do rozgrywki. Wprowadza on szereg nowych możliwości radzenia sobie z wrogami.

Kolejną nowością jest to, że policja w grze zostanie wyposażona w bardziej zaawansowane SI, pozwalające jej dynamicznie reagować na działania graczy w oparciu o poziomy eskalacji — w tym rozstawiać blokady uliczne. Kierowanie pojazdami w grze również zostało rozszerzone o nową funkcję — od teraz w grze dostępna będzie jazda bojowa. Gracze będą mogli strzelać w tracie jazdy, korzystać z hacków bojowych i siać zniszczenia na ulicach Night City.

Nowy system atutów i umiejętności, system policji oraz model jazdy bojowej to jedne z wielu funkcji i ulepszeń, które zostaną udostępnione w ramach Aktualizacji 2.0. wszystkim osobom posiadającym grę Cyberpunk 2077 na Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC.

Premiera Widma wolności, fabularnego rozszerzenia do Cyberpunka 2077 w klimacie szpiegowskiego thrillera, odbędzie się 26 września 2023 r. na Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC. Gracze ponownie wcielą się w V, cyberpunka do wynajęcia, i zanurzą się w zawiłą intrygę szpiegowską, w którą zamieszani są przedstawiciele najwyższych kręgów władzy i brutalni najemnicy trzęsący czarnym rynkiem.