Zagraj przed premierą w Little Nightmares III, Shadow Labyrinth i ELDEN RING NIGHTREIGN

Miłośnicy gier wideo, mrocznych światów i popkulturowych emocji – nadchodzące wydarzenie na Pyrkonie 2025 zapowiada się wyjątkowo ekscytująco. W dniach 13-15 czerwca, w pawilonie 8A na terenie poznańskich targów, w strefie Bandai Namco Europe będzie można przedpremierowo zagrać w aż trzy wyczekiwane tytuły: Little Nightmares III, Shadow Labyrinth oraz premierową wersję ELDEN RING NIGHTREIGN.

Little Nightmares III to kontynuacja klimatycznej serii grozy, w której po raz pierwszy pojawi się tryb kooperacji online. Dwójka bohaterów – Low i Alone – musi uciec z przerażającej Spirali, gdzie halucynacje i mroczne zagrożenia czają się za każdym rogiem. Gra stawia na współpracę i atmosferę nieustannego niepokoju – zarówno w duecie z innym graczem, jak i z towarzyszem sterowanym przez SI.

Shadow Labyrinth to z kolei unikalna reinterpretacja klasycznego Pac-Mana w formie dwuwymiarowej platformówki akcji. Gracz wciela się w enigmatycznego Miecznika nr 8, który – prowadząc sojusz z tajemniczym PUCKiem – przemierza planetę pełną ruin i śmiertelnych zagadek. Styl retro spotyka tu współczesną narrację i gameplay oparty na odkrywaniu sekretów i rozwoju postaci.

ELDEN RING NIGHTREIGN, którego premiera przypada na 30 maja 2025 roku, będzie dostępny do ogrania także podczas Pyrkonu. To osobna przygoda osadzona w znanym uniwersum From Software, oferująca zupełnie nowe mechaniki i trzyosobowy tryb współpracy. Gracze pokierują unikalnymi bohaterami i połączą siły, by stawić czoła mrocznej, nadciągającej nocy.

Dla prawdziwych fanów serii ELDEN RING, 14 czerwca o godz. 19:00 w CK Zamek przy ul. Święty Marcin 80 w Poznaniu odbędzie się specjalna impreza społecznościowa. W programie:

możliwość zagrania w Nightreign,

konkurs wiedzy o świecie gry,

spotkania z cosplayerami,

darmowe gadżety i unikatowe nagrody.

Wstęp jest wolny, ale warto zarejestrować się wcześniej poprzez formularz, by odebrać specjalny plakat na wejściu. Więcej informacji – już wkrótce na fanpage’u Bandai Namco PL.

A jeśli czujesz żyłkę wojownika, Team YOMI zaprasza w sobotę na TEKKEN World Tour 2025 Dojo Tournament. Rejestracja startuje o godz. 10:00 rano – nie przegap okazji, by zmierzyć się z innymi fanami serii na profesjonalnym poziomie.

Pyrkon 2025 to coś więcej niż festiwal fantastyki – to przestrzeń, gdzie popkultura spotyka najgorętsze premiery gamingowe. I wszystko wskazuje na to, że tegoroczna edycja będzie prawdziwą gratką dla graczy.x-smartmail-loaded: