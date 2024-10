Native Union – nowy iPhone, nowe etui

Używanie etui do ochrony naszych smartfonów stało się przez lata standardem. Jednak w morzu opcji rzadko znajdują się marki, których produkty mają jakość tak wysoką, by sprostać oczekiwaniom wytrzymałościowym, długowieczności, ale i designu. Te trzy elementy zdarzają się występować pojedynczo, ale prawie nigdy razem. Przykładem odstępstwa od tej reguły jest firma Native Union, której akcesoria premium charakteryzują się najwyższym stopniem dbałości o szczegóły.

W tym roku przy okazji premiery iPhone’ów 16, Igor Duc, współtwórca marki i jej CEO, ogłosił nową linię produktów, które, jak sam przekazał, mają jeszcze lepiej sprostać dynamice dnia każdego użytkownika. W związku z tym do oferty dodany został Active Case, inspirowany aktywnością fizyczną, odzwierciedlający oddanie Native Union, by projektować przedmioty na całe życie – dostosowując się do wzrostu codziennego ruchu, zapewniając, że będą one współgrać z cyfrowym lifestylem każdego z nas. W ofercie zachowano również ulubione przez fanów etui (Re)Classic Case, ale podniesiono poprzeczkę, aby stało się jeszcze bardziej uosobieniem codziennej ochrony, eksperymentując z materiałami, by znaleźć takie, które spełniają wysokie standardy trwałości Native Union.

Poza samymi etui wymienionymi w ramce, producent uwzględnił także inne akcesoria zgodne z serią iPhone 16, a wśród nich Active Wallet Stand (smukła podstawka na smartfona i portfel na cztery karty w jednym), (Re)Classic Wallet (kompatybilny z MagSafe portfel na trzy karty), (Re)Classic Sling i City Sling (paski crossbody).

W twoim stylu

(Re)Classic iPhone case

Teksturowana elegancja dla twojego iPhone’a, stworzona dzięki ekologicznym i przetworzonym materiałom. Ponadczasowy kontrast gładkiej i krzyżowo słoistej skóry został zinterpretowany na nowo za pomocą alternatywy ze skóry bez składników pochodzenia zwierzęcego, zapewniającej ochronę przed uderzeniami i długowieczność.

269 PLN, www.nativeunion.com

Active iPhone case

Maksymalna ochrona na co dzień. Częściowo owinięty w zrównoważoną alternatywę dla skóry, Active jest wytrzymały i wyrafinowany – to uniwersalne etui o minimalistycznym designie.

219 PLN, www.nativeunion.com

(Re)Clear iPhone case

Nałóż krystalicznie czystą ochronę, zaprojektowaną tak, aby chronić urządzenie, nie pozwalając, aby zniknęła jego forma. Case w 100% pochodzący z recyklingu jest kompatybilny z MagSafe i pokryty powłoką zapobiegającą zarysowaniom i żółknięciu.

189 PLN, www.nativeunion.com