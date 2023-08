600 S3 – nowa generacja kolumn głośnikowych Bowers & Wilkins z serii 600

Bowers & Wilkins zaprezentował nową generację kolumn głośnikowych z serii 600. Tworzą ją 4 nowe modele – podłogowy 603 S3, podstawkowe 606 S3 i 607 S3 oraz centralny HTM6 S3. Całości dopełnia model FS-600 S3, czyli nowy stand pod głośniki. Wspomniane konstrukcje wykorzystują jedne z najbardziej wszechstronnych ulepszeń, jakie seria 600 kiedykolwiek otrzymała.

Od swoich pierwszych wersji seria 600 odgrywa bardzo istotną rolę w ofercie Bowers & Wilkins. 600 S3 to najnowsza generacja jednej z najdłużej produkowanych, a jednocześnie odnoszących największe sukcesy serii kolumn głośnikowych brytyjskiego producenta.

Jeszcze bliżej zamierzeń artysty

Wykorzystując wiele autorskich rozwiązań technicznych Bowers & Wilkins był wstanie zaoferować nową, ulepszoną generację kolumn głośnikowych, zachowując przy tym wyjątkowo korzystny z punktu widzenia klienta stosunek ceny do jakości. Nowa seria 600 S3, stworzona w oparciu o bogate dziedzictwo brytyjskiego producenta, z miejsca stała się konkurencyjnym i wysokowydajnym produktem na rynku audio.

Modele należące do linii 600 S3 spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników na całym świecie. Są doskonałym narzędziem nie tylko do tego, aby wejść do świata dźwięku Bowers & Wilkins, ale też do tego, by wykonać pierwszy krok w kierunku wysokiej klasy systemów audio.

Kolumny na każdą okazję

W serii 600 S3 kolumny zostały ulepszone pod wieloma względami w porównaniu z poprzednią generacją. Część nowych komponentów, które zostały zamontowane w przeprojektowanych i poprawionych modelach, pochodzi z wprowadzonej na rynek w ubiegłym roku serii 700 S3 Bowers & Wilkins.

600 S3 to cztery solidne konstrukcje, zróżnicowane m.in. pod względem gabarytów i wykorzystywanych przetworników elektroakustycznych. Każda kolumna głośnikowa, która pojawiła się w tej generacji serii 600 oferowana jest w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i dębowej (z białym frontem). Podstawka głośnikowa FS-600 S3, która uzupełnia tę linię produktową, jest kompatybilna z modelami 606 S3 i 607 S3 i dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym lub srebrnym.

Modele 603 S3, 606 S3, 607 S3 i HTM6 S3 – w odpowiedniej konfiguracji – sprawdzą się nie tylko w zestawie stereofonicznym, ale także jako jedne z kluczowych elementów kina domowego. Zarówno kolumny podstawkowe, podłogowa, jak i centralna mogą współpracować w ramach jednego systemu nagłośnienia z subwooferami Bowers & Wilkins, takimi jak ASW608 czy ASW610.

Nowa tytanowa kopułka wysokotonowa

Jedną z kluczowych nowości w serii 600 S3 jest nowy tweeter Titanium Dome. Przetwornik wysokotonowy ma w tej linii kolumn dwuczęściową konstrukcję – z bardzo cienką, lekką, a jednocześnie charakteryzującą się dużą sztywnością kopułką główną o grubości 25 mikronów, wzmocnioną 30-mikronowym pierścieniem z tytanu. Elementy te zostały ulokowane w znacznie wydłużonej tubie, inspirowanej konstrukcją, która pojawiła się w modelach z serii 700 S3 Bowers & Wilkins. Umożliwiło to zredukowanie rezonansów powstających za kopułką i pozwoliło uzyskać bardziej otwarte brzmienie, na które obudowa wpływa w znacznie mniejszym stopniu.

Przy okazji nowej, tytanowej kopułki wysokotonowej wykorzystano element montażowy membrany znany z serii 700 S3. Dzięki temu uzyskano lepszą dyspersję w zakresie wysokich tonów. Na tym jednak nie koniec inspiracji wyższymi seriami kolumn głośnikowych Bowers & Wilkins – konstrukcja maskownicy tweetera została zaczerpnięta ze stosunkowo niedawno wprowadzonej serii 800 D4 Signature tej brytyjskiej marki.

Membrany Continuum i inne usprawnienia

W nowej serii 600 S3 zastosowano przetworniki elektroakustyczne z opatentowanymi membranami Continuum. Dzięki swojej kompozytowej konstrukcji membrana unika gwałtownych zmian w zachowaniu, a przez to zniekształceń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie konwencjonalnego przetwornika elektroakustycznego.

Projektanci i inżynierowie Bowers & Wilkins postanowili ulepszyć także zwrotnice głośnikowe. Mamy tutaj kolejną inspirację serią 700 S3, ponieważ w zwrotnicach zastosowano wysokiej klasy kondensatory obejściowe, znane właśnie z tej linii kolumn. To wszystko przełożyło się na bardziej rozdzielcze, otwarte i neutralne brzmienie, a tym samym poprawiło przejrzystość zarówno wokali, dialogów, głosu lektora, jak i instrumentów.

Z kolei głośniki niskotonowe z papierowymi membranami, zastosowane w podłogowym modelu 603 S3, są teraz wyposażone również w jednostki napędowe znane ze swojego odpowiednika z bardziej zaawansowanej serii brytyjskiego producenta, czyli kolumny Bowers & Wilkins 703 S3.

Ulepszone obudowy

W nowej linii 600 S3 firmy Bowers & Wilkins ulepszono także obudowy, zarówno jeśli chodzi o wewnętrzne usztywnienia, jak i elementy widoczne gołym okiem. Tweeter i pozostałe przetworniki elektroakustyczne – w celu poprawy integracji brzmienia oraz obrazowania stereo – są teraz umieszczone bliżej siebie. Z kolei z tyłu kolumn zastosowano nowy moduł z terminalami głośnikowymi, zaczerpnięty z serii 700 S3. W połączeniu z portem bass reflex zapewnia to poprawę wydajności i zwiększa sztywność obudowy. Co więcej, podstawy w modelach 606 S3 i 607 S3 mają metalowe, gwintowane wkładki, które ułatwiają montaż tych kolumn do podstawek głośnikowych FS-600 S3.

Przewidywana dostępność

Modele nowej generacji serii 600 firmy Bowers & Wilkins mają być dostępne we wrześniu 2023 roku.