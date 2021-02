Projekt Apple Car coraz bliżej startu

Rozmowy na temat stworzenia elektrycznego samochodu Apple wciąż trwają. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że wcześniejsze plotki o partnerstwie z Grupą Hyundai mogą okazać się prawdziwe, a auto powstanie na platformie Koreańczyków.

Przecieki opublikowane przez agencję prasową CNBC wskazują, że Apple jest bliskie ostatecznego podpisania umowy z Hyundaiem. Zgodnie z jej założeniami, samochód powstałby na elektrycznej platformie E-GMP, a miejscem jego produkcji byłaby fabryka siostrzanej marki Kia w West Point w stanie Georgia – dogodna lokalizacja umożliwiałaby firmie z Cupertino szczegółowy wgląd w przebieg projektów.



Podobne informacje pojawiły się w koreańskiej prasie. Według gazety DongA, partnerstwo oficjalnie rozpocznie się w połowie lutego, a Apple dodatkowo zainwestuje w Grupę Hyundai 3,6 mld dolarów. Jeśli się one potwierdzą, premiery pojazdu możemy spodziewać się najwcześniej w 2024 roku. Wiemy także, że do Apple dołączył Manfred Harrer, inżynier specjalizujący się w konstrukcji nadwozi, jeszcze do niedawna pracujący dla Porsche.



Na temat Project Titan krąży jeszcze wiele pogłosek, w tym dotyczących możliwości autonomicznej jazdy. Niektóre źródła przekonują, że pierwsza wersja samochodu nie będzie wymagała angażowania uwagi kierowcy; może to wskazywać na to, że Apple chce przede wszystkim zaznaczyć swoją obecność na rynku elektrycznych taksówek.