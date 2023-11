Nowe kamery akcji Insta360 z odchylanymi ekranami

Nowe kamery sportowe Insta360 zapożyczają blokową konstrukcję popularnej serii Hero firmy GoPro, ale dodają możliwość podniesienia dużego, 2,4-calowego tylnego ekranu dotykowego, co ułatwia vlogowanie. Cena nowej kamery Ace zaczyna się od 379,99 USD za zwykły model, a flagowa wersja „Pro” kosztuje 449,99 USD. Ta z wyższej półki jest wyposażona w obiektyw Leica Summarit i duży czujnik obrazu 1/1,3 cala, zapewniający doskonałą wydajność przy słabym oświetleniu i nagrywanie w rozdzielczości do 8K przy 24 klatkach na sekundę. Obie wersje są już dostępne.

Standardowy model aparatu Ace jest wyposażony w mniejszy czujnik obrazu o przekątnej 1/2 cala, ale obsługuje nagrywanie w rozdzielczości do 6K przy 30 klatkach na sekundę, a oba modele mogą nagrywać w rozdzielczości 4K z dużą szybkością 120 klatek na sekundę i robić zdjęcia w rozdzielczości 48 Mp. Mają także w środku nowe pięcionanometrowe chipy AI, które aktywują funkcje takie jak PureVideo, które mogą zwiększyć wydajność przy słabym oświetleniu poprzez odszumianie materiału w czasie rzeczywistym. Jednak tylko model Pro jest w stanie uchwycić dodatkowe szczegóły w nocy i obsługuje aktywny HDR do nagrań w ciągu dnia.

Opcja oglądania na ekranie typu flip-screen w kamerach Insta360 Ace dostępna także w najnowszym korpusie Action Pod kamery Go 3, może zwiększać ryzyko związane z trwałością, ale pomaga w lepszym kadrowaniu i jest łatwiejszy do zobaczenia niż małe przednie ekrany w GoPro. Podczas nagrywania siebie kamera może reagować na gesty dłoni, aby rozpocząć nagrywanie na odległość.

Insta360 dodał szereg funkcji, które mogą zaoszczędzić miejsce na karcie SD, takich jak możliwość wstrzymania nagrywania wideo bez przerywania klipu oraz możliwość anulowania aktywnego nagrywania poprzez przytrzymanie przycisku migawki. Kamery Ace mogą także zmieniać proporcje klipu po nagraniu, dzięki czemu możesz przejść z poziomu do portretu w przypadku filmów społecznościowych lub wykorzystać pełny kwadrat, aby uzyskać większą elastyczność kadrowania.

Funkcja asystenta AI pozwala zaoszczędzić czas, szybko znajdując i wycinając ujęcia akcji z dużych nagrań wideo, dzięki czemu nie trzeba przesyłać całego pliku. Gdy materiał znajdzie się na smartfonie, możesz go edytować lub pozwolić mu na tworzenie wygenerowanych wspomnień. Ma również funkcję AI Warp, która może zmieniać twoje klipy, wprowadzając niestandardowe i wstępnie ustawione podpowiedzi w celu wygenerowania różnych efektów. Insta360 udostępni więcej tych funkcji „w 2024 roku”.

Jedną z ciekawych funkcji kamer Ace jest łączność z zegarkami Apple, które mogą przenosić dane GPS i inne do twoich nagrań. Może nakładać na wideo takie elementy jak wysokość i prędkość, a także kadrować ujęcia z nadgarstka i sterować kamerami podczas następnego zjazdu z ośnieżonej góry.

Kamery mają wodoodporną konstrukcję i umożliwiają zanurzenie do 10 m pod wodą i do 17 m z akcesorium Dive Case. Ich baterie są wewnętrznie testowane, aby wytrzymać 100 minut podczas nagrywania w rozdzielczości 4K30 z aktywnym HDR. Za pomocą ładowarki sieciowej kamery można szybko naładować do 80 procent w 22 minuty.