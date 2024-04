Lenovo promuje polskie gry

Czy wiesz, ile gier powstaje w Polsce? Większość przeciętnych ludzi kojarzy, że z kraju nad Wisłą pochodzi Wiedźmin czy Cyberpunk 2077, ale o tym wie przecież nawet Barack Obama, choć wcale przeciętnym człowiekiem nie jest. Polskie korzenie innych tytułów są już mniej znane. O This War of Mine było swego czasu głośno, powstawanie remake’u Silent Hill 2 gdzieś przebiło się do świadomości, jednak faktem jest, że tworzone są u nas dziesiątki fantastycznych tytułów, produkowanych na bardzo różną skalę. Mamy tutaj tuzy, jak choćby duże przedsiębiorstwa pokroju 11 bit studios, zatrudniające kilkaset osób i przygotowujące mocniej promowane produkcje. Na drugim końcu spektrum jest taki Panstasz, czyli Paweł Koźmiński, na co dzień dentysta, który wyprodukował w aplikacji Paint opisywany przez nas jakiś czas temu World of Horror.

Akcja Lenovo

By zwrócić uwagę na to, że Polska gamingiem stoi nie tylko od strony samego grania, ale i developingu, Lenovo ruszyło z akcją „Lenovo i polski gaming”. Podstawowa zasada jest bardzo prosta: kupujecie gamingowy sprzęt marki i dostajecie zestaw gier wyprodukowanych przez polskich twórców w ramach akcji trwającej do 31 maja tego roku. Sukces pośredni? Zwiększenie świadomości Polaków na temat tego, że możemy być dumni na świecie nie tylko z Leśmiana, Chopina, Beksińskiego i Behemotha.

Lenovo swoją pozycję na rynku gamingowym zawdzięcza przede wszystkim szerokiej ofercie produktów. Sprzedają komputery desktopowe, do nich monitory, laptopy podzielone na kilka kategorii i podmarek, a także od jakiegoś czasu własny, skądinąd bardzo udany, handheld.

Sprzęt dostosowany do ciebie

Mnogość produktów marki, może być przytłaczająca na pierwszy rzut oka, ale w rzeczywistości odpowiada wymaganiom każdego typu gracza, w zależności od jego potrzeb, gustu i budżetu. Casualowi gracze, ale także tacy, którzy dopiero zaczynają zabawę z gamingiem lub po prostu nie mogą sobie pozwolić na maszynę z wysokiej półki, mają szeroki wybór komputerów stacjonarnych i przenośnych. Już od 2 700 PLN kupić można Lenovo IdeaPad Gaming 3, laptop o wielu opcjach konfiguracji, z procesorem AMD lub Intel, wybraną ilością pamięci RAM i dedykowaną kartą graficzną. Jeśli przenośność nie jest wymaganym atrybutem, warto zainteresować się Lenovo IdeaCentre Gaming – stacjonarnym komputerem, który można wyposażyć później w dowolny monitor, choćby również z oferty modeli gamingowych Lenovo.

Arcyciekawą propozycją jest seria Lenovo LOQ, będąca alternatywą dla Legionów, przeznaczonych dla najbardziej wymagających graczy. LOQ-i mają świetną wydajność, biorąc pod uwagę ich cenę, zapewniając najlepszy obecnie na rynku stosunek wydanych pieniędzy do komponentów znajdujących się w konfiguracji laptopa.

Po drodze na szczyt warto jeszcze wspomnieć o przenośnej konsoli Lenovo, czyli Lenovo Legion Go. Handheld wyposażony w 8,8-calowy ekran IPS z zainstalowanym systemem Windows 11 pozwala na grę zawsze i wszędzie. Fantastyczna ergonomia urządzenia sprawia, że za 3 200 PLN to łakomy kąsek dla tych graczy, którzy nigdzie nie chcą rozstawać się z ulubionymi grami, a jednocześnie nie zamierzają wozić ze sobą laptopa. To oczywiście także wygodniejsza zabawa niż rozkładanie komputera na stoliku w wagonie pociągu czy samolocie.

Jeśli granie to jednak nie tylko jedna z wielu rozrywek, a ważna część waszego życia, seria laptopów i desktopów Legion może być tym właściwym wyborem. Tutaj wachlarz opcji jest jeszcze szerszy, dedykowany tak klientom aspirującym (Lenovo Legion 5), jak i profesjonalnym (Lenovo Legion Pro 7), co potwierdza esportowe dziedzictwo marki. Szukającym ultramobilności (Lenovo Legion Slim 5), jak i tym, którzy grają głównie przy biurku (Lenovo Legion Tower). Również w tej kategorii Lenovo dba o zwolenników różnych procesorów i matryc, potrzebujących mniejszej lub większej ilości pamięci lub zorientowanych na dany typ karty graficznej. Nie zmienia się tylko kwestia solidności i dedykowania dla graczy, również dzięki licznym opcjom oferowanym przez oprogramowanie Lenovo.

Gry za darmo

W ramach promocji „Lenovo i polski gaming” dostępny jest szeroki wybór 50 tytułów gier, pośród których znajdują się zarówno hity światowej klasy, jak i wciągające produkcje niezależnych twórców. Liczba kodów do gier, które można otrzymać, jest uzależniona od rodzaju wybranego komputera. Przykładowo, przy wyborze Lenovo LOQ można zdobyć cztery gry, Legion 5/7 i Slim 5/7 – sześć kodów, a wraz zakupem laptopa Lenovo Legion z serii Pro, Legion 9i czy konsoli Legion Go – aż osiem kodów na gry.

Pełna lista gier biorących udział w promocji znajduje się na stronie http://www.lenovogaming.pl/polskigaming. Aby wziąć udział w akcji promocyjnej, należy do 31 maja tego roku zakupić jeden z produktów gamingowych objętych promocją, wyciąć z opakowania produktu etykietę z numerem seryjnym i przesłać zdjęcie lub skan wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.lenovogaming.pl/polskigaming. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu oraz skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przyjdzie wiadomość mailowa z kodami do wybranych przez siebie gier. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Lenovo.

Najlepsze gry dostępne w promocji według „Magazynu T3”

BLOOD WEST

Pierwszoosobowa strzelanka immersive sim low poly ze świetnym systemem walki. Choć na pierwszy rzut oka Blood West może budzić skojarzenia hybrydy Blood z Evil West nie tylko ze względu na tytuł, w rzeczywistości mamy tu bardziej do czynienia z survivalową rozgrywką w stylu Thiefa. Poszukiwanie zasobów i amunicji będzie bez wątpienia istotnym elementem przetrwania.

CHILDREN OF MORTA

Children of Morta nie jest grą samą w sobie łatwą, ale ma jeden z najłatwiejszych systemów postępu w grach typu roguelite – dość podobny do tego, który można znaleźć w Rogue Legacy. Rozgrywka odbywa się z widokiem z góry, podobnie jak w Binding of Isaac. To trochę typowa gra akcji RPG z postaciami walczącymi w zwarciu lub dystansie, a każda z nich ma swoje specjalne zdolności.

ELDERBORN

Slasher FPP, który inspiruje się Dark Messiah of Might and Magic czy serią Souls. Rozgrywka charakteryzuje się dynamiczną walką z szerokim wyborem broni białej. Kluczowa będzie jednak umiejętność odkrycia słabych punktów naszych licznych przeciwników. Wielka szkoda, że Elderborn swego czasu nie trafił, pomimo zapowiedzi, na konsole.

FROSTPUNK

Trudno powiedzieć, co jest wyższe – poziom trudności Frostpunka czy już jego kultowy status. To gra o zarządzaniu miastem, w której wraz z pierwszymi osadnikami musisz przetrwać nadchodzącą epokę lodowcową. Na początek będziesz musiał zebrać węgiel, aby utrzymać działanie generatora, jednak z każdym dniem temperatura będzie spadać, a wymagania rosnąć… Uwaga: uzależnia!

GHOSTRUNNER 1 & 2

Cyberpunkowy parkour to najłatwiejszy sposób opisania serii Ghostrunner. Satysfakcjonująca, gdy wszystko idzie po myśli i budząca chęć rozniesienia otoczenia, gdy kolejna próba przejścia poziomu kończy się śmiercią. Tylko nie wyżywajcie się na swoim nowym sprzęcie! Ostatnio proponowane przez nas ćwiczenia pilatesowe będą bardziej wskazane…

LAYERS OF FEAR

Polaryzujący tytuł od ekipy, która pracuje obecnie nad remakiem kultowego Silent Hill 2. Z jednej strony mało „gry w grze”, z drugiej niesamowity klimat, warstwa wizualna (piękny raytracing) i dźwiękowa. Horror w formule symulatora chodzenia nie przemówi do wszystkich, ale każdego zaskoczy pozytywnie jakimś aspektem kreowanej atmosfery.

OBSERVER

Cyberpunkowy horror z nowatorską historią do opowiedzenia. To niezwykle liniowa gra, jednak stworzona z wyraźną pasją do zaprojektowanego uniwersum. Jest tu wiele wpływów z Blade Runnera, BioShocka, Ghost in The Shell i innych klasyków. Momentami jest bardzo ponuro, ale oprawa wizualna nigdy nie przestaje robić wrażenia. To dzika przejażdżka, która żal, że nie trafiła nigdy na VR.

POSTAL: BRAIN DAMAGED

Mówcie co chcecie, ale według nas to jest najlepsza odsłona Postala, choć przecież całkowicie oderwana od dotychczasowego gatunku. Stylizowana na retro shooter, szalona satyra wciąga w swoją pokręconą, senno-narkotyczną konwencję na długie godziny. Humor nie będzie odpowiadał wszystkim, ale mechanika jest za to wielce satysfakcjonująca, nawet jeśli kompletnie przewidywalna.

THIS WAR OF MINE

Wielce przygnębiająca gra, ucząca wiele o nędzy w czasie wojny, a także o tym, jak łatwo jest złamać moralność, gdy człowiek żyje w nieodpowiednim miejscu i czasie. To roguelike, w którym starasz się przetrwać trudne chwile ze swoją grupą i musisz przeszukiwać pobliskie budynki w poszukiwaniu zapasów. Świetna, a zarazem ponura gra, w tym sensie całkowicie osiągająca swój cel.