Photomator 3.2 wprowadza pełną obsługę HDR

Pixelmator wydał dziś dużą aktualizację Photomatora, wielokrotnie nagradzanego edytora zdjęć dla komputerów Mac, iPhone’a i iPada. Photomator 3.2 dodaje pełną obsługę HDR, umożliwiając użytkownikom importowanie, edytowanie i eksportowanie obrazów HDR, w tym tych zrobionych iPhonem, a także wprowadza funkcję Smart HDR do inteligentnej konwersji zdjęć SDR do HDR.

„Większość użytkowników iPhone’a zrobiła setki, a nawet tysiące zdjęć HDR, ale do tej pory nie mieli możliwości łatwej ich edycji przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich danych HDR” – powiedział Simonas Bastys, główny programista w zespole Pixelmator.

Główna aktualizacja wprowadza kompletny proces edycji zdjęć HDR, umożliwiając użytkownikom łatwe importowanie, edytowanie i eksportowanie zdjęć HDR. Wszystkie narzędzia do edycji, w tym podbijanie zdjęć do wysokich rozdzielczości, odszumianie i naprawienie ich są teraz w pełni kompatybilne ze zdjęciami HDR. Ponadto korekty kolorów w Photomatorze otrzymały duże aktualizacje, aby obsługiwać pełny zakres HDR. Obejmuje to znaczące ulepszenia zaawansowanych narzędzi.

Photomator 3.2 wprowadza nową funkcję o nazwie Smart HDR. Ta funkcja umożliwia użytkownikom łatwą konwersję zdjęć z SDR na HDR jednym dotknięciem lub kliknięciem przycisku. Konwertując zdjęcia SDR na HDR, użytkownicy mogą cieszyć się bogatszymi kolorami i głębszym kontrastem swoich zdjęć oraz dalej je udoskonalać, korzystając ze wszystkich narzędzi do edycji, tak jak w przypadku innych zdjęć HDR.

Photomator umożliwia teraz otwieranie zdjęć HDR zrobionych iPhone’ami i innymi standardowymi formatami ISO HDR, a także obsługuje HDR dla obrazów RAW i ProRAW. Bezproblemowo synchronizuje zmiany HDR z aplikacją Zdjęcia, upraszczając proces udostępniania ulepszonych zdjęć rodzinie, przyjaciołom lub klientom. Aby zaoferować więcej opcji udostępniania, Photomator wprowadza nowe formaty eksportu zaprojektowane specjalnie z myślą o zachowywaniu zdjęć w formacie HDR podczas udostępniania ich w internecie lub eksportowania do innych aplikacji do edycji wideo lub obrazów.

Photomator można pobrać bezpłatnie z App Store dla użytkowników na całym świecie. Podczas wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku pierwszy rok rocznej subskrypcji Photomatora kosztuje zaledwie 9,99 USD, co stanowi 70% zniżki w stosunku do zwykłej ceny. Dodatkowo użytkownicy mogą wybrać miesięczną subskrypcję za 4,99 USD miesięcznie lub kupić dożywotnią licencję za 99,99 USD.

Obsługa HDR w Photomatorze wymaga urządzenia z systemem iOS 17 lub macOS 14 Sonoma oraz kompatybilnego wyświetlacza obsługującego treści HDR, najlepiej wyświetlacza XDR.

Photomator jest kompatybilny z urządzeniami z systemem iOS i iPadOS 15 lub nowszym dla iPhone’a i iPada oraz macOS 13 lub nowszym dla Maca.