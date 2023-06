Polacy chcą jako pierwsi na świecie zdobyć wodospad las Tres Hermanas

OSHEE Slide Challenge – Korona Wodospadów to projekt godny najsłynniejszych podróżników i łowców przygód. Grupa Polaków jest w trakcie zdobywania dziesięciu najwyższych wodospadów na świecie. Dziś wyprawa wyruszyła do Peru, by do swoich dotychczasowych osiągnięć dołożyć wodospady zlokalizowane w zachodniej części Ameryki Południowej – Yumbilla Falls oraz znajdujący się w nieprzebytej, 100-kilometrowej dżungli, Cataratas las Tres Hermanas.

Plan ekspedycji w Peru zakłada w pierwszej kolejności zdobycie piątego co do wysokości wodospadu na świecie Yumbilla Falls (896 m), co stać ma się w dniach 7 i 8 czerwca. Wodospad znajduje się w północno-zachodnim regionie Amazonas, gdzie ekipa dostanie się samolotem oraz samochodem terenowym.

Kolejny cel to ogromne logistyczne wyzwanie. Nigdy nie zdobyty, całkowicie dziewiczy, znajdujący się w bezkresnej 100-kilometrowej dżungli – Cataratas las Tres Hermanas to trzeci najwyższy wodospad na świecie znajdujący się na wysokości 914 metrów nad poziomem morza. Ekipa planuje dostać się na szczyt śmigłowcem, a następnie za pomocą lin zjechać na szczyt wodospadu. Zjazd na linach z wodospadu zaplanowano na 15 i 16 czerwca. Wyprawa do Peru zakończyć ma się 21 czerwca.

„Nasza wyprawa do Peru to już półmetek OSHEE Slide Challenge – jeśli wszystko uda się zgodnie z naszymi założeniami, to będziemy mieć na koncie zjazd na linach z pięciu spośród dziesięciu najwyższych wodospadów świata. Szczególnym wyzwaniem będzie zdobycie las Tres Hermanas, co do tej pory nikomu się jeszcze nie udało, ale jestem dobrej myśli, bo przecież jako jedyni ludzie dokonaliśmy podobnej sztuki na norweskim Skorga” – zaznaczył Dariusz Pachut, pomysłodawca i organizator wyprawy.

Projekt wystartował w 2019 roku, kiedy to ekipa Dariusza Pachuta – zapalonego sportowca, podróżnika i ratownika medycznego, zdobyła Salto Angel (979 m) w Wenezueli. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, przedsięwzięcie zostało reaktywowane, a marka OSHEE została jego partnerem tytularnym. W 2022 roku ekipa zdobyła Tugela Falls (948 m) w RPA oraz jako pierwsi ludzie na świecie wodospad Skorga w Norwergii (864 m). OSHEE Slide Challenge ma status Wyprawy Narodowej – uczestnicy tych ekspedycji podróżują z polską flagą przekazaną im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Cały zespół OSHEE Slide Challenge wysoko zawiesił sobie poprzeczkę, obierając na cel najwyższe wodospady świata i zakładając, że ze szczytu każdego z nich zjadą na linach. Przed nimi wciąż pozostały do zdobycia: Catarata Yumbilla (Peru, 896 m), Cataratas las Tres Hermanas (Peru, 914 m), Olo’upena (USA, 900 m), Pu’uka’oku (USA, 840 m), Vinnufossen (Norwegia, 860 m), Balaifossen (Norwegia, 850 m) oraz Metenbachfall (Szwajcaria 840m).

Próbę zdobycia Korony Wodospadów poza Dariuszem Pachutem podejmują: Dimitri Wika, z zawodu arborysta i lekarz drzew, prywatnie miłośnik sportów ekstremalnych; Jakub Poburka, ratownik TOPR, uczestnik wielu wypraw w góry Pamiru, Karakorum oraz Himalaje; Miłosz Forczek, instruktor ratownictwa górskiego GOPR i grotołaz, a także Tomasz Grodzicki, były funkcjonariusz jednostek specjalnych, skoczek spadochronowy i pasjonat gór.

„W OSHEE żyjemy sportem! Nie tylko piłką nożną, ale każdą dyscypliną, w której celem jest przekraczanie swoich granic. Zgodnie z hasłem ”Live Fight Win” chcemy być aktywną marką, która nie boi się żadnego wyzwania. Jednocześnie z ogromną satysfakcją wspieramy konsumentów, którzy napędzani pasją chcą sięgać za horyzont. Dlatego cieszymy się, że rozpoczynamy kolejny etap OSHEE Slide Challenge. To ogólnoświatowy projekt, który zarówno uczestnikom, jak i obserwatorom wypraw przyniesie całą masę wrażeń, emocji i przeżyć. To wyzwanie jest kwintesencją naszej filozofii i dlatego realizujemy je z pełnym zaangażowaniem”– podkreślił Tadeusz Czarniecki, CMO w OSHEE.