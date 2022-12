JBL przedstawia swoje pomysły na świąteczne prezenty

Grudzień to czas obdarowywania się i dzielenia. Jeśli nadal szukasz pomysłu na prezent dla najbliższych, to warto przyjrzeć się produktom JBL. Jakie produkty na święta poleca producent?

Świetnym pomysłem na prezent dla dziecka z pewnością będą słuchawki JBL Jr 460 NC. To bezpieczny dźwięk JBL pozbawiony hałasu! Niezwykle stylowe słuchawki są dopasowane do dziecięcych uszu i główek. Wygodne i łatwe w użyciu nawet dla najmłodszych. To bezpieczna nauka, zabawa i odkrywanie, dzięki ograniczeniu głośności do 85 dB oraz przyjaznym dla dzieci i bezpiecznym materiałom, które nie ulegają uszkodzeniu ani nie pękają. Dźwiękiem wysokiej jakości można się cieszyć w każdym wieku. Wbudowany akumulator zapewnia nawet 20 godzin działania i wystarczy na długą zabawę przez cały tydzień. Natomiast ładowanie słuchawek trwa zaledwie dwie godziny. Funkcja aktywnej redukcji hałasu pomaga utrzymać skupienie dzieci na wykonywanych zadaniach (słuchaniu muzyki, oglądaniu ulubionego programu lub nauce online), a wbudowany mikrofon ułatwia komunikację z przyjaciółmi i nauczycielami. Natomiast połączenie wielopunktowe to wygoda bezprzewodowego połączenia dwóch urządzeń za pomocą Bluetooth i możliwość szybkiego przełączania się z jednego urządzenia na drugie. Dodatkowo funkcja szybkiego parowania Google sprawia, że słuchawki JBL Jr 460 NC automatycznie łączą się z urządzeniem z systemem Android. Można również sparować wiele urządzeń, dotykając ich ekranów.

Dorosłych z pewnością ucieszą słuchawki true wireless. Jednym z ciekawszych modeli są tutaj JBL Tune Flex. To prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne z funkcją redukcji hałasu. Pozwalają słuchać wyjątkowego brzmienia JBL Pure Bass nawet przez 32 godziny (8 godz. pracy słuchawek + 24 godz. zapasu energii w etui ładującym lub 6 godz. pracy słuchawek + 18 godz. w przypadku włączenia funkcji redukcji hałasu), a ergonomiczna i wodoodporna (IPX4) konstrukcja zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień, w każdych warunkach pogodowych. Wystarczy jedno dotknięcie, aby zarządzać połączeniami i prowadzić rozmowy w idealnej jakości w dowolnym miejscu. Dzięki technologii aktywnej redukcji hałasu i technologii Smart Ambient można wybrać, czy chce się wyciszyć dźwięk otoczenia, czy też wsłuchiwać się w nie. Technologia TalkThru pozwala uciąć krótką pogawędkę bez konieczności zdejmowania słuchawek. Aplikacja JBL Headphones pozwala cieszyć się muzyką na własny sposób. Sposób słuchania i gesty dotykowe można dostosować (znajdź słuchawki, kontroluj hałas z otoczenia oraz korzystaj z trybów Smart Audio & Video). Aplikacja do pobrania za darmo w sklepach Google Play i App Store.

Doskonałym wyborem prezentowym będzie również z pewnością głośnik JBL Partybox Encore. To przenośny głośnik imprezowy o mocy 100 W, z wbudowanym dynamicznym pokazem świetlnym i cyfrowym mikrofonem bezprzewodowym. Pomoże zabłysnąć każdej ukrytej gwieździe! Zapewnia nawet 10 godzin nieprzerwanej zabawy. Dzięki wbudowanej rączce i odpornej na zachlapanie (IPX4) konstrukcji można zawsze zabrać imprezę ze sobą. Brzmienie JBL Original Pro pozwala poczuć rytm dzięki niesamowitemu i głębokiemu basowi. Można też śpiewać do cyfrowego mikrofonu bezprzewodowego premium JBL, który został zoptymalizowany pod kątem karaoke i ma regulowane echo, bas i soprany. True Wireless Stereo oznacza, że głośniki można sparować, aby uzyskać naprawdę potężny dźwięk. Dodatkowo aplikacja PartyBox pozwala sterować muzyką i kolorami pokazów świetlnych, aby uzyskać idealny nastrój. Źródło do głośnika można podłączyć na wiele sposobów – można przesyłać muzykę bezprzewodowo przez Bluetooth, a także podłączyć pamięć USB lub kabel AUX.