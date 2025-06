GAP wreszcie w Polsce

Miłośnicy amerykańskiego stylu mogą odliczać dni – już 20 czerwca 2024 roku w warszawskiej galerii Westfield Arkadia otwiera się pierwszy, oficjalny sklep marki GAP w Polsce. To ważny moment nie tylko dla fanów wygodnej, casualowej mody, ale i dla całego rynku odzieżowego.

Na powierzchni 300 m² klienci znajdą pełen przekrój oferty GAP – od kultowych dżinsów i bluz z logo, po modne kolekcje dla dorosłych i dzieci oraz limitowane edycje prosto z najnowszych linii. Marka, która od dekad definiuje luz i jakość w stylu codziennym, wreszcie pojawia się nad Wisłą w pełnej krasie.

– Polska to dla nas kluczowy rynek, a Warszawa, ze względu na dużą liczbę mieszkańców i modowych konsumentów, ma strategiczne znaczenie – mówi Roman Puchala, Head of Business Development Poland. – Oficjalny sklep w Warszawie to dopiero początek naszej ekspansji.

Do wizyty w Westfield Arkadia zachęca również Marek Drvota, Członek Zarządu CS Retail Polska: – To miejsce pozwala nam dotrzeć do klientów z modowym zacięciem i zaprezentować pełnię stylu GAP.

Na dobry początek marka przygotowała niespodziankę – 20% zniżki na cały asortyment w dniu otwarcia. To świetna okazja, by odświeżyć szafę o klasykę amerykańskiej mody – wygodną, ponadczasową i zawsze na czasie.

Warto dodać, że GAP – jako część grupy CS Retail – dynamicznie rozwija swoją obecność w regionie Europy Środkowej. Zaledwie tydzień wcześniej, 6 czerwca, otworzono pierwszy sklep GAP w Outlet Factory Kraków, a kolejne lokalizacje już są w planach.

Czyżby nadchodził nowy rozdział amerykańskiego stylu w polskiej odsłonie? Wszystko na to wskazuje.