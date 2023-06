Razer Kitsune: kontroler z przełącznikami optycznymi, który zapewnia najwyższą jakość bijatyk

Ponieważ Street Fighter 6 właśnie trafia na półki sklepowe, a kolejna era bijatyk jest już na horyzoncie, Razer zapowiedział najnowszą broń, która będzie wg niej przełomem w bijatykach: Razer Kitsune. To optyczny kontroler do gier przeznaczony dla PS5 i PC, który ma na celu na nowo zdefiniować doświadczenia graczy w tym gatunku.

Razer Kitsune nie jest tradycyjnym kontrolerem do walki. To zaawansowany, ultraprecyzyjny kontroler z idealnym układem czterokierunkowych przycisków, który pozwala na eliminowanie błędów wejściowych oraz wykonywanie optymalnych poleceń. Możecie pożegnać się z wpadkami spowodowanymi przez joystick i powitać wysokiej jakości grę. Nowy poczwórny układ przycisków daje dodatkową przewagę profesjonalnym graczom bijatyk.

Co się kryje w środku? Opowiemy wiele więcej po oficjalnej prezentacji, ale już możemy zdradzić, że w Kitsune znalazły się najnowocześniejsze niskoprofilowe linearne przełączniki optyczne Razera. Dzięki krótszemu czasowi aktywacji i błyskawicznej reakcji na działania zyskacie szybkość i precyzję, a to pozwoli wam zmaksymalizować kombosy i lepiej kontrolować pozycję neutralną. Koniec z tradycyjnymi przyciskami na standardowych fight stickach.

Co najważniejsze, Razer Kitsune został opracowany w ścisłej współpracy z firmą Capcom, dzięki czemu nie tylko spełnia, ale i przewyższa potrzeby gry na profesjonalnym poziomie. Stosując się do wszystkich standardów Capcom Pro Tour, konstrukcja zestawu Kitsune ściśle przestrzega przepisów, w tym zgodności z najnowszymi zasadami sterowania podczas walki. Dzięki temu sprzęt jest gotowy do użycia podczas profesjonalnych zawodów.

Sprzęt jest smukły i przenośny, a jego obudowa zapewnia łatwe przechowywanie i konfigurację. Wygodnie mieści się w plecaku, a odłączany kabel USB typu C eliminuje kłopoty z ciągłym zwijaniem i rozwijaniem.

Więcej szczegółów wkrótce!