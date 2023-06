Święto graczy PlayStation od 2 do 12 czerwca

Firma Sony poinformowała o rozpoczęciu święta wszystkich graczy – Days of Play 2023! Promocje będą trwały od 2 do 12 czerwca.

W ramach Days of Play 2023 promocjami zostały objęte jedne z największych tytułów na PlayStation 4, PlayStation 5 i PlayStation VR2. Są to między innymi:

Gran Turismo 7, 25th Anniversary Cyfrowa Edycja Deluxe: 300 zł zamiast 429 zł – 30% zniżki

Horizon Forbidden West: 210,18 zł zamiast 339 zł – 38% zniżki

God of War Ragnarök, Cyfrowa Edycja Deluxe: 299,53 zł zamiast 389 zł – 23% zniżki

Ghost of Tsushima, Director’s Cut: 169,50 zł zamiast 339 zł – 50% zniżki

Marvel’s Spider-Man Miles Morales: 129,50 zł zamiast 259 zł – 50% zniżki

i wiele innych.

Pełna lista tytułów objętych promocjami znajduje się tutaj.

Wyjątkowa promocja na PlayStation Plus

Obecni i nowi subskrybenci PlayStation Plus mogą liczyć na 25% zniżki na zakup, przedłużenie lub odnowienie subskrypcji w trakcie trwania Days of Play. Zniżka będzie również dotyczyć osób, które chcą ulepszyć swoją subskrypcję do poziomu Extra lub Premium.