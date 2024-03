Platforma streamingowa Max już w czerwcu w Polsce

Serwis streamingowy Max zadebiutuje w Polsce już w czerwcu tego roku. Platforma streamingowa zaoferuje dostęp do treści globalnych marek takich jak HBO, DC czy Warner Bros. i najlepszych produkcji lokalnych. 17 czerwca w serwisie premierę będzie mieć wyczekiwany drugi sezon serialu Ród smoka.

Na jej szeroką ofertę programową będą składać się seriale, filmy pokazywane wkrótce po premierach kinowych, produkcje dokumentalne oraz kultowe programy telewizyjne i międzynarodowe wydarzenia sportowe. Max zapewni subskrybentom ponad dwukrotnie większą bibliotekę treści w porównaniu z HBO Max. Serwis streamingowy zaoferuje użytkownikom także dostęp do najpopularniejszych kanałów telewizyjnych w różnych kategoriach tematycznych, w tym do kluczowych lokalnych i globalnych stacji newsowych – TVN24 i CNN.

Subskrybenci Max zyskają dostęp do filmów takich jak: Barbie, Aquaman i Zaginione Królestwo czy Wonka, a także oryginalnych produkcji HBO – Detektyw: Kraina nocy, Reżim, Sympatyk czy premierowy drugi sezon serialu Przeklęty: Życie i śmierć Roberta Dursta. W przyszłości na platformie pojawią się także seriale Max Original takie jak drugi sezon Odwilży Xaverego Żuławskiego czy Pingwin oraz film Diuna: Część druga.

Max to także miejsce dla wielbicieli produkcji dokumentalnych. Jeszcze w tym roku w serwisie zadebiutują polskie dokumenty Max Original – Król Zanzibaru czy Łowcy skór.

Na platformie Max będzie można zobaczyć każdy moment Letnich Igrzysk Olimpijskich Paris 2024.

Użytkownicy w Polsce będą mogli uzyskać dostęp do najlepszych treści także w modelu AdLite – w bardzo korzystnej cenie połączonej z ograniczoną liczbą reklam.

Oferta pakietowa Max będzie konkurencyjna i wyróżni się dostosowaniem do potrzeb odbiorców. W Polsce Max zaoferuje trzy różne pakiety, z możliwością wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej oraz pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport” za miesięczną opłatą. Dostęp do transmisji z Igrzysk Olimpijskich Paris 2024 będzie obejmował wszystkie pakiety, co oznacza, że każdy użytkownik platformy uzyska pełny dostęp do relacji ze święta sportu.

Pakiet podstawowy:

Cechuje go bardziej przystępna cena, a więc większa dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam. Taka usługa znana jest już polskim użytkownikom Playera, który jest lokalnym pionierem w zastosowaniu rozwiązań łączących tańsze subskrypcje z limitowaną liczbą wyświetlanych reklam.

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Pakiet Standard:

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet Premium:

Najlepsze doświadczenie oglądania seriali, filmów i programów.

Oglądanie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport”: