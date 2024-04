Nowy Ford Mustang – odrodzenie legendy

Nowy Mustang, którego można już zamawiać w Polsce, dodaje kolejny rozdział do historii legendy. Pojazd zaoferuje właścicielom nowoczesne wnętrze z cyfrowym kokpitem, zaawansowany nowy silnik V8 i odważną stylistykę, która zachwyci nowe pokolenie fanów tego modelu.

Ford świętuje w 2024 roku 60 lat ciągłej produkcji Mustanga. To model, który trafił do ponad 10 milionów klientów, pojawiał się tysiące razy w filmach, programach telewizyjnych, klipach muzycznych i grach komputerowych.

Spektakularne, sportowe osiągi

Nowy Ford Mustang wnosi sportowy charakter legendy na nowe wyżyny, w czym swój udział mają zmodernizowane podzespoły, nowe oprogramowanie oraz zmiany tuningowe, a także nowy, 5,0-litrowy silnik V8 czwartej generacji, który oferuje 446 KM mocy i 540 Nm momentu obrotowego.

W nowym Mustangu GT zastosowano nowy układ dolotowy z podwójnym kolektorem i podwójnym korpusem przepustnicy, co minimalizuje straty indukcyjne i umożliwia większy przepływ strumienia powietrza, wpływając na przyrost mocy silnika. Przy niskich prędkościach obrotowych silnika otwiera się tylko jeden kanał przepustnicy, co pozwala zachować wysoką wydajność, drugi kanał otwiera się synchronicznie przy wyższych prędkościach obrotowych silnika, kiedy potrzebny jest maksymalny skok mocy. Kombinacja wysokociśnieniowego wtrysku bezpośredniego paliwa z niskociśnieniowym wtryskiem do kolektora służy utrzymaniu wysokiego momentu obrotowego przy niskich obrotach i wzrostowi mocy w górnym zakresie prędkości obrotowej silnika.

Czwarta generacja 5,0-litrowego silnika V8 dysponuje stalowym kutym wałem korbowym, wzmocnionym powłoką polimerową, zapewniającą mniejsze tarcie i wyższą trwałość, oraz korbowodami z kutej stali spiekanej, zapewniającymi niezawodną pracę w wysokim zakresie prędkości obrotowych jednostki. Nowe wałki rozrządu, zarówno dla zaworów dolotowych, jak i wylotowych, przystosowane zostały do obsługi zaworów o dużej średnicy, a zmienne fazy rozrządu Ti-VCT zapewniają odpowiedni przyrost mocy w szerokim zakresie prędkości obrotowych silnika.

Mustanga GT można zamówić z 10-biegową automatyczną skrzynią biegów lub sześciobiegową przekładnią manualną. Lista elementów dostępnego w standardzie pakietu Performance obejmuje: 19-calowe felgi aluminiowe, zwiększający przyczepność mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, hamulce Brembo z 19-calowymi zaciskami oraz aktywny układ wydechowy pozwala dostosować intensywność dźwięku do scenariusza jazdy. Opcjonalny system sterowania tłumieniem zawieszenia MagneRide monitoruje warunki pracy zawieszenia tysiąc razy na sekundę i elektronicznie zmienia własności magnetoreologicznego oleju w amortyzatorach, dopasowując intensywność tłumienia do warunków jazdy.

Elektroniczny hamulec driftowy wprowadza nową technologię na tor wyścigowy, otwierając przed Mustangiem możliwości driftu z napędem na tylne koła przy zachowaniu funkcjonalności i atrakcyjności wizualnej tradycyjnego, mechanicznego hamulca ręcznego. System został zaprojektowany zarówno z myślą o początkujących kierowcach, którzy chcą poprawiać swoje umiejętności driftu, jak i o kierowcach doświadczonych, którzy otrzymują rozwiązanie gotowe do startu w zawodach.

Rozwiązania cyfrowe zorientowane na kierowcę, konfigurowane ekrany kokpitu

Wnętrze Mustanga siódmej generacji skrywa zaawansowany, skoncentrowany na kierowcy kokpit, łączący dziedzictwo stylistyczne Mustanga z najnowocześniejszą technologią.

Tradycyjna dla tego modelu górna deska rozdzielcza z podwójnym łukiem ustąpiła miejsca gładkiej, pokrytej szkłem, otwartej konsoli środkowej, stanowiącej przejrzyste, bardziej przyjazne dla kierowcy środowisko.

Za nową kierownicą z grubszym, spłaszczonym u dołu wieńcem znajduje się cyfrowy zestaw zegarów o przekątnej 12,4-cala, o grafice zmieniającej się dla różnych trybów jazdy, którego ekrany można dopasować do preferencji kierowcy.

Cyfrowy kokpit płynnie przechodzi w 13,2-calowy zestaw konsoli środkowej z systemem SYNC 4, ustawiony pod kątem do kierowcy i chroniony tą samą przezroczystą taflą. Ergonomiczne rozmieszczenie ekranów gwarantuje czytelność informacji i łatwość obsługi wszystkich funkcji, co przekłada się na przyjemność korzystania z cyfrowych technologii.

Moduły kokpitu i nastrojowe oświetlenie wnętrza Mustanga są utrzymane w miedzianych i ciemnych kolorach, podobnie jak w przypadku elektrycznego SUV-a Mustanga Mach-E, i mogą być w pełni konfigurowane przez użytkownika. Kierowca może dostosować ekrany modułów kokpitu i oświetlenie wnętrza, a paleta kolorów zegarów zależy od wybranego trybu jazdy.

Podczas wybierania własnych ustawień trybu jazdy, na konsoli środkowej wyświetlana jest wizualizacja samochodu używająca oprogramowania Unreal Engine 3D, będącego silnikiem gier komputerowych, który tworzy renderingi w czasie rzeczywistym. Poprzez gesty ekranowe można dostosować ustawienia pojazdu – przesunięcie grafiki spowoduje obrócenie samochodu na ekranie, umożliwiając oglądanie go w perspektywie dookólnej 360 stopni.

Specjalnie dla skórzanych foteli nowego Mustanga, miękkich w dotyku plastików na desce rozdzielczej i drzwiach oraz dla pokrytej w pełni skórą kierownicy opracowano nowy wzór tekstur.

W nowym Mustangu istnieje możliwość wyboru kolorowych przeszyć na kierownicy oraz unikatowego wzoru perforacji obszycia konsoli środkowej, uzupełnionego asymetrycznymi liniami na pasach bezpieczeństwa w harmonizujących z resztą barwach.

Rezygnacja z niektórych spośród fizycznych elementów sterujących – w tym klimatyzacji – i zaprogramowanie obsługi ich funkcji poprzez cyfrowe odpowiedniki na dotykowym wyświetlaczu zwolniła dodatkowe miejsce w konsoli środkowej na rzeczy osobiste i bezprzewodową ładowarkę smartfona.

Najnowszy system informacyjno-rozrywkowy Forda SYNC 4 pozwala na bezprzewodowe skomunikowanie smartfona za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Ponad kokpitem dla entuzjastów jazdy po torze zamontowano gniazda USB, które pozwalają wygodnie podłączyć kamery rejestrujące przejazd, co eliminuje konieczność przeciągania w tym miejscu przewodów zasilania.

Dostępny w standardzie system nagłośnienia B&O gwarantuje wysoki komfort akustyczny i wyrazisty odsłuch za pośrednictwem 12 głośników w tym subwoofera, rozmieszczonych i kalibrowanych specjalnie dla Mustanga. System posiada specjalne menu sterowania w systemie SYNC 4.

Bardziej wyrazista, atrakcyjna stylistyka z ponadczasowymi cechami Mustanga

Nowy Mustang łączy nowoczesne ostre linie, wzornictwo inspirowane historią modelu oraz rozpoznawalną prezencję, trafiając w gusta szerszej grupy klientów sportowych samochodów.

Niska pozioma krawędź przedniej części, charakterystycznej trzyczęściowej maski silnika współgra z nowymi reflektorami LED, tworząc bardziej wyrazisty przód, nawiązujący do oryginalnego projektu z lat 60., a przy tym spełnia wymogi ochrony pieszych.

Po raz pierwszy każda z wersji nowej linii Mustanga ma własny, odróżniający ją front. Mustang GT charakteryzuje się większymi otworami w osłonie chłodnicy, które zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu przepływu powietrza. Parametry aerodynamiczne samochodu zyskały dzięki dodaniu nowych otworów wentylacyjnych na masce i przeprojektowaniu przedniego splittera.

Elegancka linia dachu, szeroka postawa i skrócony tylny zwis zachowują wierność proporcjom pierwszej generacji, natomiast poszerzone tylne skosy tuż ponad kołami podkreślają muskulaturę w stylu godnym Mustanga.

Przedłużony tył mieści charakterystyczne, ostre oświetlenie obrysowe w trzech listwach i przeprojektowany dyfuzor, poprawiający parametry aerodynamiczne.

Mustang Convertible od lat pozwala cieszyć się swobodą jazdy na świeżym powietrzu. Prosty mechanizm otwierania i zamykania dachu, uruchamiany jednym przyciskiem na środku steruje izolowanym miękkim dachem z tkaniny z pełną podsufitką. Kompaktowa konstrukcja dachu i niezależne zawieszenie tylne przyczyniają się również do uzyskania znacznej przestrzeni bagażowej, która może pomieścić nawet dwie torby golfowe.

Nowa generacja Mustanga wchodzi na rynek w gamie 12 kolorów lakieru, w tym w trzech nowych, przyciągających wzrok: Blue Ember, Vapor Blue i Yellow Splash. Klienci mogą również wybierać kolory zacisków hamulcowych z logo Mustanga marki Brembo: czarne lub czerwone. Mają także do wyboru dwa nowe wzory 19-calowych felg.

Bogatsze wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa; więcej systemów

Podobnie jak elektryczny Mustang Mach-E, Fordy Mustangi w wersjach Fastback i Convertible siódmej generacji są wyposażone w najnowsze zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, między innymi: system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go, system centrowania samochodu na pasie ruchu, system aktywnego unikania zderzenia poprzez ominięcie przeszkody oraz system hamowania awaryjnego podczas cofania.

Właściciele skomunikowani z Mustangiem za pośrednictwem aplikacji FordPass mają dodatkowe zdalne narzędzia, umożliwiające uruchamianie i zatrzymywanie samochodu, blokowanie i odblokowywanie drzwi, planowanie czasu rozpoczęcia jazdy, lokalizowanie pojazdu oraz sprawdzanie jego stanu i statusu. Właściciele mogą również monitorować ważne informacje o pojeździe, w tym poziom paliwa i oleju oraz historię serwisową.

Nowego Mustanga można już zamawiać w Polsce w cenie od 303 500 PLN.