Kia K4 – kompaktowy sedan nowej generacji

Kia ujawniła zdjęcia nadwozia i wnętrza modelu K4. Kompaktowy sedan nowej generacji odzwierciedla odważne podejście marki do ciągłego rozwoju i wnosi do branży odważny i nowatorski design oraz innowacyjne rozwiązania.

Styliści marki Kia stworzyli nowoczesny i niepowtarzalny kształt nadwozia, wykorzystując połączenie logicznie ułożonych kwadratów w pozornie nielogiczny sposób, co projektanci nadwozia nazywają „Twist Logic”. Przepływ światła pomiędzy na przemian ułożonymi kwadratami podkreśla kształt, który przebiega przez całe nadwozie. To przełomowe podejście do projektowania jest widoczne zwłaszcza wtedy, gdy na K4 patrzy się z profilu.

Widziana z przodu Kia K4 od razu zwraca uwagę. Pionowe reflektory, umieszczone na skrajnych krawędziach przodu, podkreślają szerokość nadwozia, podczas gdy światła do jazdy dziennej łączą się z poziomymi chromowanymi listwami, aby jeszcze bardziej podkreślić wyrafinowany wygląd K4. Najnowsza wersja oświetlenia, oparta na motywie konstelacji, stanowi dalszą ewolucję charakterystycznego elementu, którym jest tzw. twarz tygrysa.

Patrząc na sedana od tyłu, K4 emanuje tą samą siłą i dynamiką, co z przodu. Pionowe lampy, umieszczone na skrajach nadwozia, przebiegają w dół w stronę szerokiego zderzaka. Dyfuzor wbudowany w zderzak dopełnia całości jako mocny, graficzny detal.

„Oczekiwanym” w segmencie kompaktowych sedanów jest wnętrze zorientowane na kierowcę, co w przypadku K4 staje się „nieoczekiwane”. Zamiast tradycyjnego układu ekranów i elementów sterujących skierowanych w stronę kierowcy, wnętrze izoluje kierowcę od pasażera za pomocą śmiałego podziału graficznego. Podział ten wyraźnie oddziela dwie przestrzenie – kokpit kierowcy, który ma charakter techniczny od kabiny pasażerskiej, która jest wygodna. Kontrastowe elementy techniczne kokpitu dla kierowcy z elementami zapewniającymi komfort dla pasażera zapewniają idealną równowagę między racjonalnością a emocjami.

Pasażerowie mogą wybierać spośród szeregu opcji oświetlenia, aby oświetlić wyrafinowaną kabinę K4. Na tablicy rozdzielczej dominuje duży centralny ekran i elegancko zaprojektowana konsola środkowa, jeszcze bardziej podkreślająca podział między kierowcą i pasażerem. Klasyczne przyciski i elementy sterujące ograniczono do minimum, a obrotowy kontroler umożliwia szybką i intuicyjną interakcję z funkcjami samochodu. Poniżej znajdują się cztery przyciski, które umożliwiają sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją.

Oferowana jest spora gama nowych wykończeń, materiałów, wzorów i kolorów siedzeń, w tym Szary Medium, Zielony Slate, Brązowy Canyon i Czarny Onyx, które jeszcze bardziej podkreślają wyrafinowany i luksusowy charakter wnętrza K4.

Światowa premiera Kia K4 odbędzie się 27 marca 2024 roku podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Nowym Jorku.