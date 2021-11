Pearl Jam zagra koncert w Krakowie

Fani Pearl Jam powinni zacząć rezerwować termin. W przyszłym roku, kawałki z najnowszego wydawnictwa Gigaton oraz największe evergreeny, usłyszymy w Polsce na żywo. Koncert otworzy także wyjątkowy support…

Europejska trasa koncertowa grunge’owej legendy Pearl Jam była kilkukrotnie przekładana z uwagi na pandemię Covid-19. Ostatecznie zespół uda się w nią latem przyszłego roku, a przy okazji wpadnie też do naszego kraju: koncert odbędzie się 14 lipca w TAURON Arenie Kraków. Podczas wydarzenia na pewno usłyszymy największe przeboje z poprzednich albumów, w tym Even Flow, Codruroy czy Wishlist, jak również kawałki z nowego wydawnictwa Gigaton: Superblood Wolfmoon oraz pierwszy singiel Dance of the Clairvoyants.

Pearl Jam nie będą sami – towarzyszyć im będzie gość specjalny, amerykański zespół rockowy White Reaper. Ich muzyka łączy w sobie punkowe inspiracje w klimatach Ramones, czystą moc i energię Van Halen oraz chwytliwe, power-popowe zagrania à la Cheap Tricks. Singiel z ich najnowszej płyty You Deserve Love zatytułowany Might Be Right, stał się przebojem w Stanach Zjednoczonych, gdzie dotarł na szczyty list przebojów utworów rockowych i alternatywnych. Podczas koncertu w Krakowie usłyszymy ten i wiele innych energetyzujących kawałków.