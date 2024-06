Billie Eilish prezentuje wyreżyserowany przez siebie teledysk do Chihiro

Billie Eilish udostępniła teledysk do piosenki Chihiro. Utwór pochodzi z jej trzeciego i jednocześnie najlepiej sprzedającego się albumu Hit Me Hard and Soft.

Artystka sama wyreżyserowała klip, przedstawiając w nim senną narrację, w której długie, ciemne korytarze i zamykające się drzwi symbolizują różne zakamarki umysłu. Billie wraz z partnerującym jej na ekranie Natem Wolffem są na siebie skazani. Para szarpie się i przepycha, pokazując najgłębsze uczucia strachu, miłości lub pożądania, które bez względu na to, jak bardzo staramy się uciec, nieuchronnie nas doganiają.

Hit Me Hard and Soft notuje imponujące wyniki. Album zgromadził już ponad miliard streamów i wspiął się na szczyt zestawień w 25 krajach. W ramach trasy koncertowej promującej album artystka dotrze także do Europy, w tym do Polski. 3 i 4 czerwca 2025 Eilish da dwa koncerty w Tauron Arenie Kraków.