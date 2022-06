Megadeth wraca z mocnym singlem i zapowiada płytę

Nowy album studyjny Megadeth The Sick, The Dying… And The Dead! ukaże się 2 września. Już teraz można posłuchać singla zapowiadającego wydawnictwo – We’ll Be Back. To będzie już 16. (!) album studyjny formacji, na którym znajdzie się 12 utworów. Premierze singla We’ll Be Back towarzyszy epicki, pełen akcji film krótkometrażowy We’ll Be Back: Chapter I, w której poznajemy historię maskotki Megadeth, Vica Rattleheada. Za produkcję singla odpowiada Dave Mustaine.

Grupa od momentu wygranej Grammy za utwór Dystopia z 15. krążka Megadeth znów jest na fali wznoszącej. Nowy album został nagrany w domowym studiu Dave’a Mustaine’a w Nashville z gitarzystą Kiko Loureiro oraz perkusistą Dirkiem Verbeurenem. Basista Steve DiGiorgio zasilił tymczasowo szeregi zespołu, by nagrać album, natomiast na trasę do składu na stałe powrócił James LoMenzo.