Godzilla vs. Kong oraz Mortal Kombat na HBO GO

Godzilla vs. Kong oraz Mortal Kombat to dwa widowiskowe filmy, które już 3 grudnia będą miały swoją premierę w HBO GO. Godzilla vs. Kong pojawi się w HBO od 5 grudnia, natomiast Mortal Kombat od 26 grudnia.

Starcie dwóch mitycznych gigantów

Godzilla vs. Kong to widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania.

Kong i jego obrońcy wyruszają w niebezpieczną podróż, aby odnaleźć prawdziwy dom kolosa. Towarzyszy im Jia, osierocona dziewczynka, którą z Kongiem łączy wyjątkowa i silna więź. Niespodziewanie jednak członkowie wyprawy napotykają na swojej drodze rozjuszoną Godzillę, która sieje zniszczenie na całym świecie. Widowiskowe starcie tych dwóch tytanów, do którego dochodzi w wyniku działania tajemniczej siły, uchyla przed nami rąbek tajemnicy, który jest ukryty głęboko w jądrze Ziemi.

W filmie Godzilla vs. Kong występują Alexander Skarsgård (seriale HBO Sukcesja, Wielkie kłamstewka, Czysta krew), Millie Bobby Brown (serial Stranger Things), Rebecca Hall (Vicky, Cristina, Barcelona), Brian Tyree Henry (Joker, Spider-Man Uniwersum), Shun Oguri (Tenki no ko), Eiza González (Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw), Julian Dennison (Deadpool 2) oraz Kyle Chandler (Godzilla II: Król potworów) i Demián Bichir (Nienawistna ósemka).

Reżyserem produkcji jest Adam Wingard (Gość). Film powstał na podstawie scenariusza Erica Pearsona (Thor: Ragnarok) i Maxa Borensteina (Godzilla II: Król potworów, Kong: Wyspa Czaszki) oraz pomysłu Terry’ego Rossio (Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara) i Michaela Dougherty’ego oraz Zacha Shieldsa (Godzilla II: Król potworów). Twórcą i właścicielem praw do postaci Godzilli jest TOHO CO., LTD.

Premiera filmu Godzilla vs. Kong odbędzie się 3 grudnia w HBO GO. Premierowa emisja na antenie HBO zaplanowana została na 5 grudnia na godz. 20:10. Film emitowany będzie także w Święta, tj. 25 grudnia o godz. 20:10.

Widowiskowy film oparty na popularnej grze wideo

Bohater filmu Mortal Kombat, zawodnik MMA Cole Young, zwykle walczy za duże pieniądze. Mężczyzna nic nie wie na temat swojego pochodzenia i nie ma pojęcia, dlaczego Cesarz Zaświatów, Shang Tsung, wysłał za nim Sub-Zero, swojego najlepszego wojownika i kriomancera nie z tego świata, żeby ten go zgładził. W obawie o bezpieczeństwo swojej rodziny i na polecenie Jaxa, majora sił specjalnych, Cole wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade. Co ważne, okazuje się, że Jax ma takie samo znamię w kształcie smoka, z którym urodził się Cole. Niedługo potem Cole Young trafia do świątyni Lorda Raidena, Starszego Boga i obrońcy Ziemi, który zapewnia schronienie ludziom z tajemniczym znamieniem. Na miejscu mężczyzna trenuje z najbardziej doświadczonymi wojownikami – Liu Kangiem, Kungiem Lao i działającym według własnych zasad najemnikiem Kano. Wszyscy przygotowują się do walki z wrogami z Zaświatów, która będzie toczyć się o wysoką stawkę, jaką jest cały wszechświat.

Mortal Kombat to widowiskowy film wyreżyserowany przez Simona McQuoida. Za scenariusz produkcji odpowiadają Greg Russo i Dave Callaham (Wonder Woman 1984), a za pomysł Orena Uziela (Mortal Kombat: Rebirth) i Greg Russo, którzy oparli się na grze wideo, stworzonej przez Eda Boona i Johna Tobiasa. W głównych rolach występują zarówno aktorzy, jak i zawodnicy sztuk walki: Lewis Tan (Deadpool 2) jako Cole Young, Jessica McNamee (Meg) jako Sonya Blade, Josh Lawson (Gorący temat) jako Kano, Tadanobu Asano (Midway) jako Lord Raiden, Mehcad Brooks (serial HBO Czysta krew) jako Jackson „Jaxa” Bridges, Ludi Lin (Aquaman) jako Liu Kang, Chin Han (Mroczny Rycerz) jako Shang Tsung, Joe Taslim (Star Trek: W nieznane) w podwójnej roli Bi-Hana i Sub-Zero oraz Hiroyuki Sanada (Drapacz chmur) w rolach Hanzo Hasashiego i Skorpiona.

Premiera filmu Mortal Kombat, odbędzie się 3 grudnia w HBO GO. Premierowa emisja na antenie HBO zaplanowana została na 26 grudnia na godz. 20:10.