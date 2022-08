Otoczeni dźwiękiem z Denon Home

Producenci telewizorów coraz większą uwagę skupiają na wyglądzie swoich produktów. Stawiają na smukłą i cienką bryłę pozbawioną ramek. Przekłada się to jednak wprost na jakość dźwięku oferowanego przez topowe modele. Warto zaznaczyć, że korzystając z dobrodziejstw serwisów streamingowych czy coraz lepszych standardów nadawanej telewizji, otrzymujemy produkcje z doskonałej jakości ścieżkami dźwiękowymi w formacie Dolby Atmos czy DTS. Aby móc w pełni zanurzyć się w historie filmowych bohaterów lub słyszeć każdą nutę podczas transmisji koncertów, nie warto dłużej się zastanawiać, tylko wybrać głośniki i soundbar, które zmienią nasz telewizor w centrum rozrywki.

Zbudowanie zewnętrznego systemu nagłośnienia nie jest trudnym zadaniem. Zwłaszcza jeśli sięgniemy do portfolio sprawdzonego producenta, oferującego kompletne zestawy. Przyjrzyjmy się systemowi Denon Home, w skład którego wchodzą głośniki, soundbar oraz subwoofer, które wypełnią nasz dom przyjemnym dźwiękiem.

Do twoich potrzeb

Zacznijmy od głośników: jakie wybrać, na co zwracać uwagę przy dopasowaniu ich do naszego telewizora i czy ograniczyć się jedynie do połączenia ich z telewizorem, a może rozstawić je w całym mieszkaniu tak, aby móc słuchać muzyki w sypialni i oglądać film w salonie? Odpowiedzią jest model Denon Home 150. Bezprzewodowy, kompaktowy i elegancki głośnik, z technologią HEOS umożliwiającą korzystanie z funkcji multiroom. Produkt marki Denon stworzony został z niezwykłą precyzją, aby uzyskać krystalicznie czysty i naturalny dźwięk. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom akustycznym wykorzystywanym od ponad 110 lat, fachowo dostrojonemu cyfrowemu przetwarzaniu sygnału i wysokiej klasy pełnozakresowym przetwornikom, głośnik Denon Home 150 zapewnia słuchaczom wysoką wydajność dźwięku w całym spektrum częstotliwości. Oznacza to, że bez względu na rodzaj emitowanego dźwięku, będzie on przyjazny dla ucha.

Zaletą tego rozwiązania jest technologia HEOS, dzięki której każde pomieszczenie w domu może mieć własny dźwięk. Pozwala ona także zgrupować dodatkowe głośniki Denon Home, soundbary, odtwarzacze sieciowe lub amplitunery AV, aby wypełnić cały dom taką samą muzyką, korzystając z domowej sieci. W przypadku budowania kina domowego oczywistym wydaje się wyposażenie go w dwa głośniki Denon Home 150 w konfiguracji stereo. Dostęp do platformy HEOS pozwala zatem na zbudowaniem systemu audio dla najbardziej wymagających kinomaniaków czy melomanów.

Nie ma co ukrywać, że w przypadku wyboru głośników liczy się tylko wnętrze. Wygląd jest równie istotny, ale w przypadku Denon Home 150 nie musimy obawiać się o design. Klasyczne, eleganckie wzornictwo i subtelne wykończenie, które pozwolą wkomponować głośniki w otoczenie i bez problemu dobrać do nich inne elementy systemu.

Mały soundbar o wielkich możliwościach

By w pełni cieszyć się funkcjonalnością kina domowego, warto wybrać soundbar, który będzie sercem naszego centrum rozrywki. Z zewnątrz kompaktowy i z całą mocą ukrytą we wnętrzu – model Denon Home 550 oferuje wszystko, czego potrzebujemy, aby uzyskać wspaniałe efekty przestrzenne 3D z Dolby Atmos i DTS:X. Konstrukcja soundbara gwarantuje przetwarzanie dźwięku na poziomie kinowym przez sześć przetworników i dzięki temu każdy film wydaje się perfekcyjnie nagłośniony. Soundbar, podobnie jak głośniki z serii Home, został wyposażony w technologię HEOS, która umożliwia grupowanie lub indywidualne ustawienie źródeł dźwięku w poszczególnych pomieszczeniach. Poza sterowaniem urządzeniem z poziomu aplikacji, możemy wykorzystać dyskretny panel na obudowie. Gdy zbliżymy dłoń, panel na soundbarze podświetli się, umożliwiając regulację głośności, odtwarzanie, pauzę oraz możliwość pomijania lub ponownego odtwarzania poszczególnych ścieżek.

Warto zaznaczyć, że soundbar mierzy jedynie 65 cm, przez co nie zabiera cennej przestrzeni pod telewizorem lub na szafce RTV. Projektanci, podobnie jak w przypadku głośników, skupili się na minimalistycznym designie i klasycznej konstrukcji. Dużym atutem tego rozwiązania jest możliwość bezprzewodowego sparowania soundbara z głośnikami oraz subwooferem, dzięki czemu nie musimy martwić się o prowadzenie kabli podczas budowania systemu kina domowego.

Więcej basów

Nowością w systemie Denon Home jest subwoofer, który można połączyć z soundbarem oraz głośnikami i uzyskać dzięki temu głębokie, basowe brzmienie odtwarzanej muzyki lub filmów. Konstruktorzy postawili przede wszystkim na rozmiar – 8 cali i wymiary 33 x 37 x 33 cm powodują, że ten faktycznie kompaktowy sprzęt można łatwo wkomponować w wystrój nawet niewielkiego pokoju. Jednak miarą wielkości subwoofera jest możliwość bezprzewodowego połączenia z soundbarem Denon Home oraz parą głośników Denon Home, aby uzyskać prawdziwy dźwięk przestrzenny 5.1. Oczywiście umożliwia to technologia HEOS.

Domowe kino to przede wszystkim dobrej jakości dźwięk, który wypełni całe pomieszczenie i pozwoli widzowi przenieść się do świata filmowych bohaterów czy akcji gry komputerowej

Dobrą wiadomością dla użytkowników jest gotowość do pracy tuż po wyjęciu z pudełka i proste sparowanie go z pozostałymi elementami systemu Denon Home. Intuicyjną obsługę zapewnia dedykowana aplikacja.

Wspólnym mianownikiem całego systemu Denon Home jest prosta konfiguracja wszystkich urządzeń lub poszczególnych elementów, intuicyjne sterowanie oraz możliwość dopasowania do swoich preferencji i potrzeb. Do dyspozycji otrzymujemy kompaktowe sprzęty, które zamienią niewielkie mieszkanie w salę kinową, a i na większych przestrzeniach doskonale poradzą sobie z dostarczeniem wysokiej jakości dźwięku. Projektanci duży nacisk kładą nie tylko na techniczne nowinki, pozwalające uzyskać doskonałe efekty dźwiękowe, ale także wygląd dopasowany do każdego wnętrza. Denon Home przypadnie do gustu osobom, które budują swoje pierwsze kino domowe, ale także użytkownikom chcącym rozbudować dotychczasowe centrum rozrywki.