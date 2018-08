Duże telewizory są fajne, ale jeśli pragniesz poczuć prawdziwie stadionowe emocje w domowym zaciszu, koniecznie zwróć uwagę na domowe projektory. Od niedawna nawet tanie sprzęty są wyposażane w bardzo jasne lampy. Dzięki temu możesz cieszyć się wyraźnym i kolorowym obrazem w pomieszczeniach niebędących kompletną ciemnią, w której łatwo potknąć się o własne nogi i rozsypać przekąski.

Do naszego wielkiego – dosłownie – testu załapały się projektory z różnych półek cenowych. Wszystkie mogą pochwalić się jakością obrazu 1080p, dostępną nawet bez konieczności zakupu specjalnego ekranu: twoje domowe kino może udawać duża, biała ściana. Najczęściej do uzyskania obrazu o przekątnej 100 cali, potrzebujesz przynajmniej trzymetrowej odległości pomiędzy projektorem i ścianą. Jeśli nie możesz jej wygospodarować, zwróć uwagę na projektory typu UST (Ultra Short Throw – ultra krótkiego rzutu), potrzebujące do tego jedynie kilkudziesięciu centymetrów.

Projektory to urządzenia o zupełnie innej specyfice niż telewizory. Najważniejszymi parametrami, na jakie będziemy zwracać uwagę podczas testu, będzie jasność i głębia koloru. Wszystkie projektory posiadają wbudowane audio, ale raczej nie oczekuj od ich małych głośniczków wrażeń rodem ze Stadionu Narodowego – jeśli masz już niezły soundbar lub system surround, warto podłączyć go do twojego nowego sprzętu.

Testujemy…

Optoma HD39Darbee Special Edition

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA WYŚWIETLANIA chip DLP

chip DLP ROZDZIELCZOŚĆ 1920×1080 px

1920×1080 px JASNOŚĆ 3 500 lumenów

3 500 lumenów ŁĄCZNOŚĆ 2x HDMI, audio 3,5 mm

2x HDMI, audio 3,5 mm WYMIARY 314 x 224 x 114 mm

314 x 224 x 114 mm WAGA 2,81 kg

2,81 kg CENA 4 000 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Funkcje zaawansowanego przetwarzania obrazu sprawiają, że obraz jest ostrzejszy i bardziej kolorowy, a piękno futbolu – podkreślone.

Epson EH-LS100

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA WYŚWIETLANIA 3LCD

3LCD ROZDZIELCZOŚĆ 1920×1080 px

1920×1080 px JASNOŚĆ 4 000 lumenów

4 000 lumenów ŁĄCZNOŚĆ 3x HDMI, PC VGA in/out, audio, SCART

3x HDMI, PC VGA in/out, audio, SCART WYMIARY 494 x 437 x 188 mm

494 x 437 x 188 mm WAGA 11 kg

11 kg CENA 13 400 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Projektor UST, który wyświetli ogromny obraz z odległości mniejszej niż metr. Laserowa lampa zapewnia długowieczność i żywe, pełne głębi kolory, które przeniosą cię wprost na murawę.

BenQ W1050

SPECYFIKACJA

TECHNOLOGIA WYŚWIETLANIA chip DLP

chip DLP ROZDZIELCZOŚĆ 1920×1080 px

1920×1080 px JASNOŚĆ 2 200 lumenów

2 200 lumenów ŁĄCZNOŚĆ 2x HDMI, PC VGA in/out, 3,5 audio minijack in/out

2x HDMI, PC VGA in/out, 3,5 audio minijack in/out WYMIARY 332 x 214 x 99 mm

332 x 214 x 99 mm WAGA 2,56 kg

2,56 kg CENA 2 600 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Ten projektor 1080p wyposażony jest w dedykowany tryb sportowy, a jednocześnie bardzo korzystnie wyceniony. Niewielka obudowa kryje możliwość wyświetlania 100-calowego obrazu.

TEST 01: DESIGN

Kinowy obraz w domowym zaciszu wymaga pewnych poświęceń. Przede wszystkim, wymagania techniczne projektorów uniemożliwiają eksperymentowanie z formą i kształtem. Telewizory, soundbary i głośniki mogą być dziełem sztuki użytkowej, ale poczciwy rzutnik zawsze będzie prezentował się podobnie.

Nie znaczy to jednak, że twój sprzęt będzie nieestetyczny. Epson EH-LS100 to kawał pięknie wyglądającego, eleganckiego urządzenia. 11 kg „żywej wagi” to sporo, ale do ustawienia wystaczy szafka czy wytrzymała półka oraz zawsze można położyć go wprost na podłodze. Jeśli szukasz bardziej permanentnego rozwiązania, możesz obudować go otwieraną szafką. Projektor wyposażony jest w mnóstwo złączy, w tym trzy HDMI, wejście i wyjście PC VGA, USB do przesyłania plików JPEG i AVI oraz SCART. Wszystkie porty usytuowane są z tyłu urządzenia, co odrobinę utrudnia dostęp do nich. Obraz w formacie 16:10 wyświetlany jest przez moduł z laserowym źródłem światła, co przekłada się na długowieczność projektora.

EPSON EH-LS100 WYMAGA WYTRZYMAŁEJ PÓŁKI LUB MIEJSCA NA PODŁODZE

Optoma HD39Darbee jest nieco łatwiejsza w transporcie, ale biała obudowa dość łatwo się brudzi. Projektor został wyposażony w dwa wejścia HDMI v 1.4a oraz jedno wyjście audio 3,5 mm. Do portu USB-A możesz natomiast podłączyć źródło multimediów lub urządzenie do ich strumieniowania. Projektor obsługuje trójwymiarowe wyświetlanie obrazu, dlatego dziwi fakt, że w pudełku nie znajdziemy okularów 3D.

BenQ W1050, chociaż najtańszy, wcale nie wygląda budżetowo. Biało-srebrna obudowa jest wytrzymała i estetyczna, a niewielka waga – jedynie 2,56 kg – czyni z niego najbardziej przenośną propozycję w teście. Górna ścianka rzutnika wyposażona jest w przyciski sterujące, znacznie wygodniejsze niż dołączony do zestawu mały pilot. Projektor ma dwa wejścia HDMI, jedno PC VGA i dwa minijacki audio 3,5 mm. W1050 jest kompatybilny z 3D, ale o okulary – podobnie jak w przypadku Optomy – musisz zatroszczyć się sam.

Rundę wygrywa…

BENQ W1050

Może nie jest to najpiękniejszy projektor na świecie, ale wysoka jakość wykonania W1050 i wygoda przechowywania przekonają nawet zapalonych fashionistów.

TEST 02: UŻYTKOWANIE

W teorii projektory powinny być używane w połączeniu ze specjalnym ekranem, ale większość producentów zdaje sobie sprawę z tego, że użytkownicy będą korzystali głównie ze ścian. Wszystkie testowane modele wyposażone zostały w wygodne w obsłudze interfejsy użytkownika z łatwym dostępem do ustawień obrazu. Wystarczy ustawić projektor w odpowiednim miejscu i zadbać o to, aby obraz był prostokątny.

Najłatwiej uzyskać ten efekt z Epsonem EH-LS100: technologia ultra krótkiego rzutu zapewnia swobodę w umiejscowieniu sprzętu w pomieszczeniu. Projektor stojący blisko ściany to także sposób na uniknięcie efektu „teatru cieni”, kiedy akurat musisz wyskoczyć po napoje i przekąski. Konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta i satysfakcjonująca: do uzyskania obrazu o przekątnej 130 cali wystarczy jedynie 50 cm odległości od ściany. Projektor wyposażony jest w cztery tryby wyświetlania: dynamiczny, gamingowy, jasny kinowy i kinowy. Do oglądania meczów najlepiej nadają się dwa ostatnie.

PROJEKTOR STOJĄCY BLISKO ŚCIANY TO SPOSÓB NA UNIKNIĘCIE „TEATRU CIENI”

Do wygenerowania dużego obrazu, Optoma HD39Darbee wymaga przynajmniej 3 metrów. Na szczęście obraz można łatwo skorygować za pomocą fizycznych przycisków umiejscowionych w wygodnym miejscu. Z poziomu urządzenia można także poruszać się po menu, ale do tego celu warto wykorzystać dołączonego do projektora wygodnego pilota. Poza standardowymi ustawieniami jasności, balansu kolorów, kontrastu i ostrości, łatwo zmienić także wysycenie czerni i charakterystykę gamma.

BenQ W1050 wyposażony jest w zoom 1,2x i może wyświetlać obraz o przekątnej 100 cali z odległości 2,8 – 3,36 m. Przybliżeniem i ostrością łatwo sterować za pomocą ręcznych kontrolek, podobnie zresztą jak odkształceniami obrazu i innymi parametrami wyświetlania. Projektor został przystosowany do pracy w czterech trybach: jasnym, telewizyjnym, kinowym i sportowym.

Rundę wygrywa…

EPSON EH-LS100

Postaw, włącz, zapomnij – prostota konfiguracji EH-LS100 i superprzydatna technologia UST zaskarbiły sobie nasze serca.

TEST 03: OBRAZ

Pod względem jasności obrazu zwycięzca mógł być tylko jeden. Laserowa lampa o jasności 4 000 lumenów i współczynniku kontrastu rzędu 2 500 000:1 zainstalowana w EH-LS100 miażdży konkurencję. Dzięki niej możesz swobodnie oglądać mecze w pomieszczeniu, które nie jest całkowicie zaciemnione. Jeśli uznasz, że projektor pracuje za głośno, możesz uruchomić go w cichym trybie, który obniża maksymalną jasność lampy do 2 800 lumenów. Obraz wyświetlany przez EH-LS100 prezentuje się pięknie, niezależnie od wybranego trybu. Szczególnie zachwyca paleta barw – szeroka, żywa i nasycona, idealnie oddająca zieloną murawę boiska – stoi za tym technologia 3LCD. Kontury są ostre, sceny płynne, a ich jakość niemal fotograficzna.

Optoma HD39Darbee nie może poszczycić się tak porywającym obrazem jak EH-LS100, ale wciąż oferuje całkiem niezły kontrast 32 000:1 i doskonałą ostrość. Aby zapobiec rozmazywaniu się obrazu na brzegach wyświetlanego ekranu, najlepiej ustawić średnią wartość wyostrzania.

KONTURY SĄ OSTRE, SCENY PŁYNNE, A KADRY PRZYPOMINAJĄ FOTOGRAFIE

Oprócz czterech wgranych trybów wideo – kinowego, barwnego, gamingowego i jasnego – do dyspozycji użytkownika oddany został też piąty, własny. 3 500 lumenów wystarczy do swobodnego oglądania transmisji w średnio oświetlonym pomieszczeniu. Wyświetlany obraz charakteryzuje się przyjemną płynnością bez irytujących artefaktów lub rozmazywania. Aby wydobyć pełnię głębi kolorystycznej, warto włączyć opcję Hi-Def – efekt jest natychmiastowy.

Najbardziej budżetowy spośród opisywanych propozycji, BenQ W1050 nie został wyposażony w żadne funkcje interpolacji obrazu, ale mimo tego nieźle radzi sobie z wyświetlaniem dynamicznych scen sportowych, w szczególności w dedykowanym do tego trybie. Kontrasty i kolory są przyjemne dla oka. Lampa W1050 ma jasność jedynie

2 200 lumenów. Zważywszy na cenę projektora, nie jest to zły wynik, ale podczas oglądania meczu, warto zasłonić okna i przygasić światła.

Rundę wygrywa…

EPSON EH-LS100

Laserowa lampa EH-LS100 nie ma sobie równych. Zapewnia ona dużą jasność, wyraziste kolory i długi czas użytkowania.

Werdykt

#1 EPSON EH-LS100 92 /100

PLUSY Ostry, barwny i idealnie płynny obraz, którym można cieszyć się nawet w oświetlonym, niewielkim pomieszczeniu. Mnóstwo funkcji i łatwa konfiguracja.

MINUSY Spora cena urządzenia może odstraszać. Duże wymiary i masa projektora utrudniają jego przechowywanie.

PODSUMOWUJĄC W naszym teście EH-LS100 strzelił aż dwa spektakularne gole – do rozstrzygnięcia nie trzeba było karnych. Doskonała jakość wyświetlanego obrazu i rewelacyjna wydajność projektora uczynią z niego inwestycję na lata.

#2 OPTOMA HD39DARBEE 83 /100

PLUSY Bardzo dobra jakość obrazu. Możliwość oglądania meczy w oświetlonym pokoju.

MINUSY Projektor jest dość głośny i wymaga dużego pomieszczenia. Brak okularów 3D.

PODSUMOWUJĄC Bardzo dobry projektor DLC, który dostarczy ci wielu niezapomnianych, sportowych emocji.

#3 BENQ W1050 79 /100

PLUSY Jak na „opcję budżetową” W1050 sprawuje się znakomicie. Tryb sportowy podkręca ostrość.

MINUSY Zamontowana lampa charakteryzuje się niską jasnością. Brak okularów 3D.

PODSUMOWUJĄC Idealny wybór dla osób, którym marzy się niedrogi projektor 1080p.