Nowy Lexus RZ: światowa premiera elektrycznego SUV-a przyszłości

Lexus zaprezentował nową wersję modelu RZ, elektrycznego SUV-a klasy premium. Światowa premiera odbyła się w Brukseli, gdzie marka przedstawiła szereg innowacji technologicznych oraz usprawnień w zakresie osiągów, komfortu i efektywności energetycznej. Nowy model trafi na europejski rynek jesienią 2025 roku.

Nowy Lexus RZ zyskał udoskonalony elektryczny układ napędowy. Litowo-jonowa bateria o pojemności 77 kWh zwiększa zasięg pojazdu nawet o 100 km w porównaniu do poprzednika. Nowe rozwiązania w systemie e-Axle poprawiają wydajność inwertera oraz minimalizują straty energii, co wpływa na lepszą dynamikę jazdy. Dodatkowo, wprowadzenie nowej ładowarki pokładowej o mocy 22 kW znacząco skraca czas ładowania – do około 30 minut w sprzyjających warunkach.

Lexus RZ jako pierwszy model marki otrzymał układ kierowniczy steer-by-wire, eliminujący mechaniczne połączenie między kierownicą a kołami. Dzięki temu auto oferuje precyzyjniejsze prowadzenie, dostosowane do różnych warunków jazdy. Nowatorska konstrukcja kierownicy poprawia ergonomię i zwiększa przestrzeń we wnętrzu.

W gamie modelu debiutuje wersja F SPORT – najmocniejszy wariant RZ 550e. Samochód dysponuje mocą 408 KM i wykorzystuje system wirtualnej zmiany biegów Interactive Manual Drive, który symuluje pracę tradycyjnej skrzyni biegów, oferując dynamiczne doznania z jazdy. Specjalnie zaprojektowane elementy nadwozia poprawiają aerodynamikę, a we wnętrzu zastosowano sportowe fotele oraz unikalne wykończenie tapicerki.

Nowy RZ przeszedł modyfikacje w zakresie sztywności nadwozia, ustawień zawieszenia i amortyzatorów, co poprawia stabilność oraz komfort podróżowania. Wyciszenie wnętrza zostało dodatkowo ulepszone dzięki nowym materiałom dźwiękochłonnym, co zapewnia spokojniejszą i bardziej komfortową jazdę.

W kabinie Lexusa RZ pojawiły się nowe rozwiązania technologiczne, takie jak wielokolorowe oświetlenie ambient z dynamicznym efektem cienia oraz panoramiczny dach z funkcją przyciemniania. Po raz pierwszy Lexus zastosował laserową grafikę na tapicerce Ultrasuede, która nie tylko podnosi estetykę wnętrza, ale także wykorzystuje ekologiczne materiały.

Nowy Lexus RZ łączy luksus, nowoczesne technologie i doskonałe osiągi, podkreślając zaangażowanie marki w elektryfikację oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wydajniejszemu napędowi, przełomowemu układowi steer-by-wire i dynamicznej wersji F SPORT, model ten wyznacza nowy standard w segmencie elektrycznych SUV-ów premium.