Ogromny obraz filmowy w domu i poza nim

Sala kina domowego wcale nie musi mieć powierzchni kilkuset metrów kwadratowych i doskonałego wyciszenia. Nowe technologie wyświetlania obrazu pozwalają na stworzenie idealnego pokoju kinomaniaka, kibica sportowego czy gracza na kilku metrach. I nie chodzi o metraż pomieszczenia, a powierzchnię, na której może być prezentowany film, transmisja sportowa czy ulubiona gra. Nie bez przyczyny używamy słowa wyświetlany, gdyż przyjrzymy się projektorom, które jakością nie odbiegają od telewizorów, a w niektórych aspektach mają nad nimi przewagę. Portfolio firmy Samsung to przynajmniej dwa godne uwagi modele, które w różnych scenariuszach wykorzystania mogą zastąpić topowe telewizory.

Oczywiście nie ma jednej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o zasadność wykorzystania telewizora czy projektora. Jednak takie produkty jak The Premiere Samsunga stanowią rzeczywistą alternatywę dla użytkowników, którzy nie są przywiązani do ekranu, ale poszukują rozwiązania, które zagwarantuje im doskonałej jakości obraz, a w efekcie przyjemne wrażenia z jego oglądania. Koncepcja Samsung The Premiere zakłada, że ten projektor nie jest traktowany jako przenośne urządzenie, które można dowolnie stawiać w każdym pomieszczeniu i wyświetlać na nim różnorodne treści, a jest to bardziej klasowe rozwiązanie, gwarantujące (w zależności od wybranego modelu LSP7T lub LSP9T) 120- lub 130-calowy obraz w rozdzielczości 4K, piękne, żywe kolory i doskonały kontrast. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu Technologii Potrójnego Lasera, która przekłada się na jeszcze bardziej rzeczywiste i intensywne kolory. Pokrycie palety barw DCI-P3 wynosi w tym przypadku 147%, co jest wartością praktycznie nieosiągalną dla telewizorów. Samsung The Premiere oferuje wysoką jasność do 2 800 ANSI lumenów, czyli poziom, który pozwoli na zachwycające odwzorowanie i nasycenie kolorów. Warto także wspomnieć, że dzięki wysokiej jasności projektory z powodzeniem sprawdzą się w niezaciemnionych pomieszczeniach.

Należy również podkreślić Ultrakrótki Rzut zastosowany w The Premiere, który pozwala na bliskie ustawienie urządzenia przy ścianie – nie ma zatem potrzeby tworzenia instalacji pod sufitem czy szukania pomocniczego stolika czy szafki do jego instalacji. Warto to zobrazować – aby uzyskać 100-calowy obraz w modelu LSP9T, projektor powinien znajdować się zaledwie 11,3 cm od ściany czy ekranu. Mówiąc o możliwościach projektora, nie można pominąć kwestii dźwięku. Dodając dobry system audio, Samsung zaproponował kompletne rozwiązanie do kina domowego, gdyż w modelu LSP9T znajdziemy 40-watowe głośniki w formacie 4.2 i wbudowane głośniki niskotonowe. Wrażenia potęguje technologia Acoustic Beam, która wzmacnia dźwięk z lewej i prawej strony. Natomiast model LSP7T wypełni pomieszczenie potężnym dźwiękiem, dzięki 30-watowym głośnikom 2.2.

Atutem projektorów The Premiere jest łatwość ich obsługi. Samsung wykorzystał bowiem tu system operacyjny Tizen i tym samym przeniósł doświadczenia Smart TV na gigantyczny ekran. Znane z telewizorów menu daje dostęp do telewizji na żywo poprzez wbudowany tuner telewizyjny DVB-T2, popularnych aplikacji i serwisów VOD. Dla użytkownika oznacza to ni mniej, ni więcej, jak analogiczne sterowanie urządzeniem za pomocą pilota. Równie ważne z punktu widzenia użytkownika jest działanie Plug&Play, czyli wystarczy go podłączyć do zasilania i po kilkudziesięciu sekundach kalibracji można rozpocząć seans, korzystając z jednego z czterech trybów wyświetlania: standardowego, dynamicznego, filmowego lub Filmmaker Mode.

…i w plenerze

Bardziej mobilnym rozwiązaniem jest projektor The Freestyle Gen. 2. Waży zaledwie 830 g, a dzięki obrotowej konstrukcji obraz możemy wyświetlać nie tylko na ścianie, ale także suficie. Niewielkie gabaryty oraz stojak pozwalają na jego umiejscowienie w oranżerii, na tarasie czy w ogrodzie. Inna jest tutaj także technologia wyświetlania. Obraz generuje lampa LED o żywotności do 30 000 godzin, która jest w stanie wyświetlać obraz wielkości od 30 do nawet 100 cali. Projektanci zastosowali kilka inteligentnych rozwiązań, poprawiających jakość obrazu, ale także przyjazne użytkowanie. Po uruchomieniu projektora i ustawieniu go względem powierzchni, na której wyświetlany będzie obraz, urządzenie automatycznie dostosuje tryb wyświetlania. Co więcej, Autokorekta Efektu Trapezu zapobiega wszelkim zniekształceniom obrazu. O jakość wyświetlanych treści zadba procesor Crystal Engine, który w połączeniu z Pure Color, HDR ze wsparciem dla HDR10+ i wzmacniaczem kontrastu zagwarantuje jasne, żywe kolory i sceny pełne szczegółów o odpowiedniej dynamice.

Samsung The Freestyle Gen. 2 oferuje również doskonały dźwięk 360° z głośnika o mocy 5 watów. Bez względu na gatunek oglądanego filmu czy transmisji sportowej, otrzymujemy Dolby Digital Plus z funkcją adaptacji dźwięku. Dla bardziej wymagających użytkowników projektor można połączyć zdalnie lub przewodowo z zewnętrznym źródłem dźwięku. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość połączenia The Freestyle Gen. 2 do specjalnego powerbanka, który eliminuje konieczność zasilania przewodowego, a w żaden sposób nie wpływa na jego mobilność i funkcjonalność. Powerbank nie jest dołączony do zestawu, ale jeśli zależy nam na dowolności podłączenia, z pewnością jest to przydatne akcesorium. Jeśli mowa o gadżetach, warto pomyśleć o kompatybilnej obudowie – Samsung oferuje taką, która chroni przed wodą i kurzem, a dodatkowo zapobiega zadrapaniom i uszkodzeniom – idealne zaproszenie do plenerowego kina.

Jeśli zaś chodzi o łączność, Samsung The Freestyle Gen. 2 został wyposażony w Wi-Fi i Bluetooth, dzięki którym łatwo sparujemy projektor z telefonem czy tabletem, aby wygodnie streamować treści. Do dyspozycji mamy także funkcję Dotknij i Wyświetl, która użytkownikom systemu Samsung pozwala na błyskawiczne wyświetlanie filmów z małego na dużym ekranie. Najłatwiej jednak będzie połączyć projektor z Samsung TV i wygodnie korzystać ze wszystkich aplikacji, serwisów streamingowych czy zasobów prywatnej biblioteki. Graczy ucieszy cloud gaming. Funkcja ta pozwala bez konieczności podłączenia konsoli grać w ulubione tytuły, bez rezygnacji z doskonałej jakości obrazu.

Mówiąc o The Freestyle Gen. 2, nie sposób pominąć jego designu. Urządzenie to doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza, a budowa walca umieszczonego na minimalistycznym stojaku i możliwość obracania w zakresie 180 stopni w osi pionowej, pozwala na perfekcyjne dopasowanie do każdego pomieszczenia i powierzchni wyświetlania.