Rosalía wydaje nowy singiel na prośbę fanów

Rosalía, zdobywczyni Grammy i ośmiu Latin Grammy, wydaje swój nowy utwór Despechà ze względu na duże zainteresowanie fanów.

To pierwszym singiel od czasu wydania jej uznanego przez krytyków albumu MOTOMAMI. Artystka mówi: „Istnieje wiele sposobów bycia «Despechá», na przykład tutaj pochodzi to z wolności i szaleństwa. To podejście, z którym tworzę muzykę, gdzie zaczynałam i gdzie będę kontynuować, dopóki Bóg mi na to pozwoli. Jestem wdzięczna, że w ostatnich latach mogłam podróżować i uczyć się od muzyki z innych miejsc, w tym z Dominikany, gdzie artyści tacy jak Fefita La Grande, Juan Luis Guerra i Omega bardzo mnie zainspirowali. Ta piosenka nie powstałaby bez nich”.

Rosalía po raz pierwszy zaprezentowała Despechà podczas jej MOTOMAMI WORLD TOUR. Obecnie Rosalía jest w trakcie pierwszej światowej trasy z wyprzedanymi koncertami na całym świecie.