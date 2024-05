TEST: Volvo EX40

Volvo EX40 to w pełni elektryczny SUV po… zmianie nazwy z Volvo XC40 Recharge. Wszystko po to, aby bardziej odpowiadał nowszym pojazdom elektrycznym Volvo. Z zewnątrz to ten sam model, który jest dostępny od kilku lat z silnikami benzynowymi, ale został wyposażony we wszelkiego rodzaju elektryczne czary.

Przednia osłona chłodnicy jest pokryta plastikiem w kolorze nadwozia i charakteryzuje się mniejszą ilością chromu, ale to mniej więcej tyle, ile zauważysz, jeśli postawisz je obok siebie.

W środku zmiany są nieco bardziej drastyczne, niż się początkowo może wydawać. Całość charakteryzuje się eleganckim, typowo szwedzkim, minimalistycznym podejściem, ale okładziny drzwi i dywaniki wykonano w 97% z plastikowych butelek, pochodzących z recyklingu, co dodatkowo podkreśla ekologiczny charakter EX40. Wygląda nieźle, ale projekt sprawia wrażenie absolutnie odbiegającego od dostojnego charakteru marki.

Obydwa przednie fotele oferują czterokierunkowe podparcie lędźwiowe, ręczne przedłużanie poduszek i regulację wysokości. Znalezienie wygodnej pozycji za kierownicą nie powinno być tutaj problemem, a Volvo zadbało o to, aby w kabinie znalazło się mnóstwo schowków na drobiazgi. W konsoli środkowej znajdują się dwa uchwyty na kubki i przydatna półka pod elementami sterującymi systemem audio. Kieszenie w przednich drzwiach są na tyle głębokie, że zmieszczą jednocześnie torebkę i dużą butelkę wody. Przedni, środkowy podłokietnik otwiera się, ukazując kolejny przydatny schowek.

Tył jest odpowiednio przestronny, a dwa najbardziej wysunięte na zewnątrz siedzenia oferują mnóstwo miejsca na nogi i nad głową. Środkowe siedzenie jest również bardziej wygodne niż w niektórych alternatywach, chociaż w podłodze nadal znajduje się garb ograniczający przestrzeń dla pasażera. Zmieszczą się tu trzy dorosłe osoby, ponieważ EX40 jest dość szeroki. Jeśli na tylnej kanapie siedzą dwie osoby, oparcie środkowego siedzenia można otworzyć, aby odsłonić parę uchwytów na kubki.

Dzięki bagażnikowi o pojemności 461 litrów, Volvo EX40 ma wystarczającą ilość miejsca na bagaż dla czteroosobowej rodziny. Pakowanie jest łatwe dzięki szerokiemu i kwadratowemu układowi, nie ma też krawędzi załadunkowej, o którą trzeba by się martwić. Kable do ładowania również nie będą przeszkadzać, ponieważ pod maską znajduje się 31-litrowy schowek, w którym można je przechowywać. Z kolei luk na narty umożliwia przewóz długich przedmiotów, bez konieczności opuszczania tylnych siedzeń.

System informacyjno-rozrywkowy jest oparty na systemie Android i ma wbudowane funkcje Asystenta Google i Map. Obsługuje także Apple CarPlay, a wszystkie wersje są teraz standardowo wyposażone w funkcję bezprzewodowego ładowania smartfona. System dobrze reaguje na wprowadzane dane, ale korzystanie z niektórych menu jest nadal nieco kłopotliwe. Wszyscy konkurenci mają bardziej przejrzyste menu.

Do wyboru mamy jednostkę o pojemności 70 kWh, jeśli zdecydujesz się na wersję z jednym silnikiem elektrycznym, lub większą o mocy 82 kWh, jeśli wybierzesz topowy, dwusilnikowy model Recharge Twin (testowany). Model ten ma taką samą konfigurację, jaką można znaleźć w spin-offie Volvo Polestar 2, a przy całkowitej mocy 408 KM jest z pewnością najszybszym EX40 w sprzedaży.

Cena Volvo EX40 zaczyna się od 230 900 PLN (Twin Motor od 280 900 PLN). To plasuje go w standardzie znacznie poniżej BMW iX3, chociaż jest nieco mniejszym samochodem. Wyposażony w pojedynczy silnik elektryczny i mniejszy akumulator, jest bliższy Audi Q4 e-tron, kosztuje nieco więcej, ale oferuje lepsze przyspieszenie i większy zasięg.

Okładziny drzwi i dywaniki wykonano w 97% z plastikowych butelek, pochodzących z recyklingu

Jeśli mowa o przyspieszeniu, EX40 o mocy 408 KM ma silnik elektryczny na każdej osi, co oznacza, że ma napęd na cztery koła, a jego dodatkowa moc pozwala mu rozpędzić się do 100 km/h w bardzo szybkie 4,8 sekundy. Oficjalny zasięg to 534 km. Realny, bez oszczędzania jednostki testowej, wyniósł ok. 330 km w mieście, drogami ekspresowymi i autostradą.

Ładowanie za pomocą szybkiej ładowarki o mocy 150 kW pozwala uzyskać od 10 do 80% w 30 minut. W scenariuszu użycia domowej ładowarki ściennej o mocy 7 kW, w ciągu 11 godzin całkowicie naładujesz baterię do 100%.

Ten stosunkowo kompaktowy SUV z napędem elektrycznym to zawsze dobry przepis na potrzeby jazdy po mieście. Wysoka pozycja siedząca poprawia widoczność, a natychmiastowy charakter silnika elektrycznego pozwala na szybkie zmienianie pasów, chociaż mogę tu tylko pisać o droższej wersji i mam obawy, że jednosilnikowa może być przy swojej specyfikacji nieco ospała.

Zniszczona nawierzchnia drogi, która nie przeszkadza droższym modelom, może spowodować, że EX40 będzie się chwiać. Otrzymujesz wiele systemów wspomagających kierowcę, które pozwolą poruszać się po miejskiej dżungli, w tym asystenta hamowania awaryjnego, asystenta parkowania tyłem i informacji o znakach drogowych – wszystko w standardzie.

EX40 radzi sobie najlepiej podczas jazdy po autostradzie. Wyciszona kabina pozwala na zminimalizowanie hałasu drogowego i wiatru, a silnik elektryczny o wysokim momencie obrotowym umożliwia szybkie wykonanie manewru wyprzedzania.

Volvo EX40 jest bardzo dobrze wyposażone, nawet począwszy od podstawowej wersji – z wygodnymi siedzeniami pokrytymi tkaniną oraz tym samym 9,0-calowym urządzeniem informacyjno-rozrywkowym i 12,0-calowym wyświetlaczem kierowcy, jakie można znaleźć w wyższych wersjach.

Standardowe wstawki ozdobne i podsufitka w kolorze węgla drzewnego w połączeniu z ciemną tkaniną siedzeń tworzą raczej ponurą atmosferę wnętrza. Opcjonalne wykończenie siedzeń z lżejszej mieszanki wełny robi dużą różnicę, podobnie jak panoramiczny dach montowany standardowo w wersji Ultimate. Mimo to wystrój wnętrza zaczyna wyglądać na nieco przestarzały w porównaniu z bardziej efektownymi alternatywami. Jednak fajnie podświetlony pasek na drzwiach i desce rozdzielczej dodaje przyjemnego charakteru nocą.

Standardowy system audio z ośmioma głośnikami brzmi wspaniale i można nim sterować za pomocą elementów sterujących na kierownicy lub ekranu dotykowego. Fani muzyki mogą również chcieć skorzystać z systemu dźwiękowego Harman Kardon dostępnego w wersji Ultimate.

XC40 zawsze był dobrym wyborem na rynku kompaktowych elektrycznych SUV-ów i nie wygląda na to, aby miało się to zmienić wraz z przejściem na EX40. To bezpieczny i praktyczny elektryczny SUV, który z łatwością wpasuje się w życie rodzinne. Nie da się jednak nie czuć, że Volvo być może nie posunęło się wystarczająco daleko w aktualizacjach, szczególnie w porównaniu z bardziej nowoczesnymi rywalami, takimi jak Audi Q4 E-Tron Sportback.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 295 900 PLN

295 900 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 180 km/h

180 km/h 0-100 KM/H 4,8 sekundy

4,8 sekundy SILNIK elektryczny Twin Motor

elektryczny Twin Motor MOC 408 KM

408 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 670 Nm